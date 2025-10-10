Sectorul de telecomunicații cu riscuri în creștere dinspre inteligența artificială, transformarea ineficientă și mediul geopolitic

Subestimarea schimbărilor imperative în ceea ce privește confidențialitatea, securitatea și încrederea rămâne principalul risc cu care se confruntă companiile din sectorul telecomunicațiilor în 2026. Potrivit raportului anual EY „Principalele zece riscuri în sectorul telecomunicațiilor”, practicile de utilizare responsabilă a inteligenței artificiale din companiile telecom sunt deficitare, iar funcțiile de securitate cibernetică sunt considerate nepregătite pentru amenințările în continuă transformare. Deși turbulențele geopolitice generează noi provocări, companiile telecom au ocazia să-și creeze un avantaj profitând de tendința către suveranitatea digitală.

Studiul EY Responsible AI[1] a arătat că doar 59% dintre respondenții din sectorul telecom afirmă că dispun de o metodologie solidă pentru identificarea, evaluarea și atenuarea riscurilor asociate cu inteligența artificială, comparativ cu 66% la nivelul celorlalte sectoare. În ceea ce privește măsurile concrete de asigurare a credibilității sistemelor de inteligență artificială, operatorii telecom sunt mai puțin inclinați să facă apel la audituri interne, politici privind etica în utilizarea inteligenței artificiale și certificări externe, comparativ cu toate celelalte sectoare.

O altă sursă de îngrijorare este faptul că funcțiile de securitate cibernetică din cadrul companiilor telecom întâmpină dificultăți în extinderea rolului și prerogativelor lor, fiind nevoite în paralel, să găsească cum să răspundă la amenințările cibernetice tot mai complexe. Principalele provocări interne menționate de directorii de securitate a informațiilor (CISO) din industrie, intervievați în cadrul unei recente cercetări realizate de EY[2], sunt bugetele insuficiente pentru securitatea cibernetică (55%), dificultățile în a găsi un echilibru între securitatea cibernetică și ritmul de inovare în cadrul companiilor (40%) și absența contribuției funcției de securitate cibernetică la procesul decizional transfuncțional (36%). Pentru a crește influența și impactul strategic al acestei funcții în sectorul telecom, va fi necesar un angajament mai puternic la nivelul întregii organizații.

Cédric Foray, liver EY Global Telecommunications, a declarat: „Operatorii telecom par să rămână în urmă față de alte sectoare în adoptarea măsurilor care să sporească încrederea în inteligența artificială. Acceptarea acesteia de către clienți nu este garantată, ceea înseamnă că este esențial un accent mai mare pe politici privind utilizarea responsabilă a acestei tehnologii. În acest sens, este de dorit ca liderii din domeniul telecom să colaboreze constant cu specialiștii în securitate cibernetică, pentru a se asigura că abordarea lor este cea adecvată din punct de vedere strategic”.

Transformarea ineficientă prin noile tehnologii

Provocările cu transformarea prin noile tehnologii ocupă locul al doilea în top riscuri din acest an, în condițiile în care mai mulți factori împiedică eforturile de extindere a planurilor cu inteligența artificială. Potrivit studiului EY Responsible AI[3], printre principalele preocupări ale directorilor generali (CEO) din sectorul telecom cu privire la adoptarea inteligenței artificiale se numără constrângerile legate de resurse și dificultatea de a dezvolta sisteme de guvernanță eficiente (ambele 55%), urmate de complexitatea reglementărilor (53%) și provocările legate de prioritizarea scenariilor de utilizare (40%). Aceste incertitudini determină companiile să adopte abordări extrem de diferite în privința inteligenței artificiale: în timp ce 33% intenționează să accelereze investițiile viitoare în această tehnologie pe baza rezultatelor pozitive anterioare, aproape la fel de multe (32%) reduc sau reevaluează investițiile planificate în inteligența artificială.

Pe lângă aceste puncte nevralgice, companiile din telecomunicații se confruntă și cu presiunea constantă de a dezafecta sistemele IT vechi și tehnologiile de rețea învechite, un pas esențial pentru creșterea eficienței și agilității.

Provocările legate de noile tehnologii sunt agravate de presiunile persistente, dar în creștere rapidă, de a scoate din exploatare componentele IT și de rețea existente. Dezafectarea rețelelor vechi progresează atât în segmentul telefoniei mobile (2G/3G), cât și în cel al telefoniei fixe (cupru). Pe parcursul acestor tranziții, este crucială gestionarea atentă și atenuarea riscurilor, pentru a menține fiabilitatea rețelelor și a asigura actualizarea corespunzătoare a echipamentelor și serviciilor pentru clienți.

Gestionarea inadecvată a resurselor umane, a competențelor și a culturii organizaționale

Lipsa resurselor umane și a competențelor ocupă locul al treilea printre principalele riscuri cu care se confruntă operatorii telecom, potrivit raportului. Nevoia companiilor telecom pentru noi competențe este determinată de evoluții precum automatizarea tot mai avansată a funcțiilor de rețea și IT, dezvoltarea internă de platforme și integrarea soluțiilor tehnologice asigurate de furnizori multipli. Studiile din domeniu[4] arată că acești factori provoacă o creștere a cererii de competențe specifice, posturile și capacitățile aflate la cea mai mare căutare fiind în prezent în domeniile securității cibernetice (67%), inteligenței artificiale și învățării automate (65%), infrastructurii IT (63%) și științei datelor (60%). Este important de menționat că multe dintre aceste posturi sunt deosebit de dificil de ocupat din cauza mai multor impedimente, printre care se numără disponibilitatea limitată a competențelor, competiția acerbă între companii pentru recrutarea acelorași resurse umane și incapacitatea companiilor telecom de a oferi un nivel salarial competitiv cu cele practicate în domeniile tehnologic și financiar.

Adrian Baschnonga, analist șef în cadrul EY Global Technology, Media & Entertainment and Telecommunications (TMT), a declarat: „Criza de competențe din telecom devine tot mai pronunțată, mai ales în condițiile în care operatorii urmăresc să profite de noi oportunități de creștere în domenii precum inteligența artificială și, în același timp, trebuie să se asigure că dispun de competențele potrivite pentru a crea noi propuneri de valoare pentru clienți. Având în vedere concurența pentru resursele umane, inițiativele de recalificare și perfecționare devin din ce în ce mai importante, iar companiile telecom pot, de asemenea, să identifice noi modalități de colaborare cu parteneri din sectorul tehnologic pentru acoperirea carențelor în materie de resurse umane. Pe viitor, transformarea culturii forței de muncă, inclusiv printr-un accent mai mare pe colaborare, este la fel de importantă, dacă operatorii telecom doresc să maximizeze impactul noilor competențe și capacități la nivelul diferitelor funcții și linii de business”.

Mediul geopolitic tensionat amplifică incertitudinile externe

Presiunile externe cu care se confruntă operatorii telecom sunt exacerbate de mediul geopolitic actual, care reprezintă o preocupare majoră și ocupă locul al cincilea în topul principalelor zece riscuri. Potrivit ediției din mai 2025 a studiului EY CEO Outlook[5], 22% dintre liderii din industria de telecomunicații intervievați au indicat tensiunile geopolitice ca o amenințare pentru creștere în 2025, alături de incertitudinile macroeconomice în general (18%) și de evoluțiile politicilor comerciale și fiscale (13%). Directorii generali din companiile telecom sunt, de asemenea, sensibili la o serie de dispute comerciale globale, 17% dintre respondenți considerând că tensiunile dintre SUA și Japonia ar avea cel mai mare impact asupra companiei lor, în timp ce 13% au menționat tensiunile dintre SUA și China.

Cu toate că expunerea directă a companiilor telecom la efectele potențiale ale taxelor vamale este relativ limitată, nu același lucru se aplică furnizorilor din amonte, precum producătorii de echipamente și furnizorii pentru rețele. Un procent covârșitor de 82% dintre respondenții din telecom sunt încrezători în capacitatea lor de a transfera eventualele creșteri de preț către clienți, însă costurile mai mari ale dispozitivelor pot prelungi ciclurile de înlocuire a telefoanelor. În acest context, activitățile geostrategice din interiorul companiilor sunt în creștere: un alt studiu EY[6] a constatat că 37% dintre acțiunile geostrategice sunt implementate la niveluri multiple în cadrul organizațiilor în 2025, față de 24% în 2021.

Famke Krumbmüller, lider EY-Parthenon EMEIA, Geostrategic Business Group, a declarat: „Provocările generate de schimbările mediului geopolitic sunt compensate de unele oportunități pentru companiile telecom de a genera valoare nouă. Obiectivele naționale privind suveranitatea tehnologică oferă potențiale avantaje pentru companiile de telecomunicații”.

Cédric Foray a adăugat: „Au posibilitatea de a juca un rol mai clar ca promotori ai infrastructurii care sprijină dezvoltarea sectoarelor tehnologice naționale, în urma schimbărilor de politică digitală ce favorizează dezvoltarea serviciilor de cloud și infrastructură AI suverane.

Pentru a își menține reziliența și competitivitatea, operatorii trebuie să anticipeze și să abordeze riscurile emergente, în același timp să monitorizeze constant apariția unor noi amenințări. Este esențial să evalueze modul în care riscurile actuale pot evolua în timp și să își adapteze strategiile în consecință, conștientizând faptul că tabloul riscurilor se modifică permanent”.

Lista completă a principalelor zece riscuri în telecomunicații în 2025 este următoarea: