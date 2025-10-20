SCUT aduce o viziune unificată asupra protecției digitale

SCUT, cea mai nouă companie de securitate cibernetică din România, a lansat oficial conceptul de scut cibernetic digital — o abordare unificată, co-creată împreună cu Orange Cyberdefense, care oferă un nivel înalt de protecție, vizibilitate completă și asistență coordonată în cazul unui atac cibernetic. Evenimentul organizat la București a reunit experți din industrie, parteneri ai noii companii, top management, precum și reprezentanți ai autorităților.

Într-un context în care atacurile cibernetice devin tot mai sofisticate și pot provoca consecințe financiare, reputaționale sau operaționale semnificative, abordarea unificată propusă de SCUT marchează o schimbare de paradigmă. Modelul SCUT elimină „punctele oarbe” apărute între soluțiile tradiționale și oferă o imagine completă asupra infrastructurii IT, de la dispozitivele utilizatorilor (telefoane, laptopuri, tablete) până la rețea, servere, infrastructura on-premises și mediile cloud. Scopul este eliminarea fragmentării și construirea unei arhitecturi coerente, cu detecție rapidă a amenințărilor, corelare a evenimentelor cibernetice și răspuns coordonat, asistat de inteligența artificială.

„În 2025, nu mai putem vorbi despre conectivitate și digitalizare fără să ne referim la securitate cibernetică. SCUT reprezintă elementul care închide cercul de business al Orange Romania. Suntem operatorul cu cea mai rapidă rețea fixă și mobilă, cu cea mai extinsă infrastructură de centre de date din țară, la care se adaugă servicii solide de cloud și de business integration. Astfel, facilităm accesul mediului de afaceri românesc și a sectorului guvernamental către soluții și servicii digitale sigure și de ultimă generație. Serviciile de securitate cibernetică oferite clienților prin SCUT ne transformă într-un operator cu adevărat convergent”, a declarat Florin Popa, Orange Business Director și Vicepreședinte SCUT.

Compania oferă vizibilitate totală, protecție pentru fiecare nivel al ecosistemului digital, detecție avansată a amenințărilor, corelare automată a evenimentelor și asistență coordonată după incidente cibernetice, cu ajutorul AI. Creată cu sprijinul Orange Romania, în calitate de acționar, SCUT aduce în România un model de protecție integrată, capabil să prevină atacurile înainte ca acestea să producă daune. Expertiza SCUT este preponderent locală, consolidată prin parteneriatul strategic cu Orange Cyberdefense, lider european în domeniu cu peste 50.000 de clienți și venituri de 1,6 miliarde de euro anual. Prin acest parteneriat, SCUT aduce în România bune practici internaționale, tehnologii validate și metodologii operaționale testate la scară europeană, oferind companiilor locale un nivel de protecție comparabil cu cel al organizațiilor din Europa de Vest.

„Lansarea SCUT marchează un moment strategic pentru ecosistemul de securitate cibernetică din România. Prin acest proiect, Orange Cyberdefense aduce pe piața locală experiența noastră de peste 25 de ani în protejarea infrastructurilor critice din întreaga Europă. Împreună cu Orange Romania și echipa experimentată a SCUT, am construit o arhitectură de securitate unificată, bazată pe aceleași principii și tehnologii pe care le implementăm pentru clienții noștri din Europa. Totodată, SCUT ne oferă acces la informații și date valoroase de pe o piață emergentă și o zonă extrem de activă din punct vedere cibernetic. Este o relație sinergetică, care ne permite să ne extindem într-o regiune strategică a Europei, consolidând reziliența digitală locală și europeană, dar și să ne dezvoltăm expertiza prin threat intelligence-ul valoros pe care îl obținem în România”, a declarat Hugues Foulon, Executive CEO al Orange Cyberdefense.

„Astăzi, securitatea nu mai înseamnă protejarea unui sistem, ci a întregului ecosistem digital. Produsele și serviciile noastre acționează ca un scut cibernetic digital care protejează fiecare verigă a lanțului — de la telefon și laptop, până la rețea, servere și cloud — oferind companiilor vizibilitate deplină și asistență rapidă”, a declarat Mădălin Dumitru, CEO SCUT.

Protecție pentru organizații pornind de la liderii care le conduc

Pe lângă soluțiile dedicate organizațiilor, SCUT lansează SCUT Executiv – un program special conceput pentru antreprenori și top management. Programul combină awareness cibernetic (cum ești vizat, cum ești manipulat, cum se construiește un atac) cu securitate personală digitală (protejarea comunicării, informațiilor sensibile și a reputației publice).

„Un atac nu mai începe întotdeauna în rețea. Poate porni de la un mesaj, o conversație banală sau o informație partajată greșit. De aceea, protecția trebuie să înceapă cu liderii de business și să se propage la nivelul întregii organizații”, a adăugat Mădălin Dumitru, CEO SCUT.

Servicii end-to-end

Unificare înseamnă o privire de ansamblu asupra întregii infrastructuri digitale ale unei companii sau instituții. Aceasta poate adăuga o complexitate foarte mare în sisteme și echipe. De aceea SCUT oferă servicii care să rezolve aceste complexități și specificități, respectiv să ofere mix-ul potrivit de produse și servicii care să acopere întregul parcurs cyber. Pornind în primul rând de la prevenție și audit, prin evaluarea riscurilor cibernetice și a vulnerabilităților IT cu scanare atât în interiorul organizației cât și din exterior, pentru a vedea toate posibilele scenarii de infiltrare. Apoi, serviciile reactive, cum ar fi asistența în atacurile cibernetice și MDR (Managed Detection and Response) includ monitorizare 24/7 și detecție și răspuns la amenințări în decurs de minute, cu downtime minim. Simultan, pot fi oferite servicii de „threat hunting”, mai exact căutarea amenințărilor între alerte.

Totodată, se pot face integrări cu platforme și produse deja existente. SCUT oferă suport de securitate flexibil: de la strategie și indicatori de măsurare, la dezvoltarea proceselor interne, conformitate/certificări, instruire și raportare. Aceasta include consultanță și implementare pentru conformitatea cu noua directivă NIS2, transformând cerințele în pași practici pentru business.