Schneider Electric lansează EcoCare Advanced+ pentru distribuția electrică

Schneider Electric a anunțat extinderea planului de servicii EcoCare pentru a oferi noi niveluri de suport pentru clienți, prin EcoCare Advanced+. Cel mai cuprinzător nivel de servicii din portofoliul EcoCare, EcoCare Advanced+ pentru distribuția electrică introduce capabilități de mentenanță bazată pe condiții, inclusiv monitorizare de la distanță 24/7, analize bazate pe inteligență artificială și servicii proactive.

EcoCare Advanced+ pentru distribuția electrică permite abonaților să treacă de la strategii mai degrabă reactive la strategii proactive de mentenanță, susținând operațiuni mai sigure, mai eficiente și mai sustenabile. Strategiile de mentenanță pot fi acum adaptate la nevoile specifice ale operațiunilor clienților, optimizând ciclurile de viață ale echipamentelor pentru a crește disponibilitatea și a prelungi durata de utilizare a activelor, reducând în același timp costurile generale de mentenanță.

EcoCare oferă suport tehnic de ultimă generație pentru echipamentele de distribuție electrică, prin acces prioritar la experți în servicii, la fața locului sau de la distanță, combinat cu analize avansate și AI, începând chiar din prima zi de instalare a echipamentelor de joasă și medie tensiune. Rezultatul constă în îmbunătățirea performanței echipamentelor de distribuție electrică, creșterea siguranței, reducerea timpilor de nefuncționare și optimizarea strategiei de mentenanță.

EcoCare Advanced+ pentru distribuția electrică oferă un nivel distinctiv de servicii, axat pe acces rapid la experți și multiple beneficii. Programul include mentenanță predictivă și bazată pe condiții, prin care echipa de Customer Success elaborează un plan personalizat și monitorizează progresul fiecărui client. În plus, serviciul asigură monitorizare și detectare a defectelor de la distanță, 24/7, prin Connected Services Hub, utilizând analize predictive și AI. Clienții beneficiază de suport prioritar și rezolvare accelerată a problemelor, printr-un acord de nivel de servicii (SLA) dedicat, ce garantează intervenția rapidă a unei echipe de experți în caz de urgențe. Accesul direct la specialiștii Schneider Electric este disponibil prin suport tehnic avansat, fie prin hotline, fie prin chat.

Un alt avantaj îl reprezintă sprijinul pentru conformitate și pregătire pentru audit, care ajută companiile să își protejeze angajații, să respecte reglementările și să își optimizeze operațiunile. Totodată, sunt incluse beneficii financiare esențiale, precum acoperirea pieselor de schimb, a manoperei și a deplasărilor pentru intervențiile la fața locului, iar garanția standard a producătorului este extinsă, maximizând valoarea și durata de viață a infrastructurii electrice.

Planul de servicii EcoCare de la Schneider Electric oferă trei niveluri distincte de abonament pentru a răspunde nevoilor bazei sale de clienți în continuă creștere, permițând membrilor să își optimizeze suportul pe măsură ce operațiunile devin mai complexe: