Schneider Electric anunță noi scheme de referință pentru infrastructura AI, compatibile cu sistemele NVIDIA

Schneider Electric a anunțat astăzi noi scheme de referință dezvoltate împreună cu NVIDIA, care accelerează semnificativ timpul de implementare și sprijină operatorii în adoptarea soluțiilor de infrastructură pregătite pentru AI.

Primul design de referință oferă primul și singurul cadru critic din industrie pentru management integrat al energiei și al sistemelor de control pentru răcirea cu lichid, incluzând tehnologiile de răcire cu lichid Motivair by Schneider Electric, și permite gestionarea fluentă a componentelor complexe ale infrastructurii AI. Acesta include interoperabilitate cu NVIDIA Mission Control – software-ul NVIDIA pentru operarea și orchestrarea fabricilor AI, incluzând funcții de management al clusterelor și sarcinilor de lucru. Schemal de referință pentru sistemele de control poate fi utilizată și împreună cu cele pentru centre de date Schneider Electric, destinate sistemelor NVIDIA Grace Blackwell, permițând operatorilor să țină pasul cu cele mai noi provocări în accelerated computing, având în același timp un control fluent asupra energiei și răcirii cu lichid.

Al doilea design de referință se concentrează pe implementarea infrastructurii AI pentru fabrici AI de până la 142 kW per rack, în special rackurile NVIDIA GB300 NVL72, într-o singură sală de date. Creat pentru a oferi un cadru destinat arhitecturii de nouă generație NVIDIA Blackwell Ultra, proiectul de referință include informații privind patru arii tehnice: alimentarea cu energie a facilității, răcirea facilității, spațiul IT și software-ul pentru ciclul de viață. Designul este disponibil în configurații pentru standardele American National Standards Institute (ANSI) și International Electrotechnical Commission (IEC).

Pe măsură ce AI evoluează, operatorii de centre de date se bazează pe structuri de referință pentru a depăși provocările de viteză și implementare ale clusterelor AI de mare densitate, accelerate cu GPU. Prin furnizarea unor designuri validate, testate și documentate pentru infrastructura fizică a centrelor de date, Schneider Electric le permite operatorilor din întreaga lume să proiecteze și să integreze infrastructura de control pentru energie și răcire cu lichid de nouă generație chiar înainte de apariția celor mai noi soluții AI, optimizând în același timp costurile, eficiența și fiabilitatea. Proiectele Schneider Electric pun bazele celor mai noi fabrici AI, oferind operatorilor de centre de date posibilitatea să răspundă cerințelor actuale, dar și să le anticipeze pe cele care vor urma.

„Schneider Electric simplifică procesul de proiectare, implementare și operare a infrastructurilor AI avansate prin noile sale designuri de referință”, a declarat Jim Simonelli, Senior Vice President și Chief Technology Officer la Schneider Electric. „Cele mai recente designuri de referință, cu management integrat al energiei și controale pentru răcirea cu lichid, sunt pregătite pentru viitor, scalabile și dezvoltate în parteneriat cu NVIDIA pentru aplicații reale — permițând operatorilor de centre de date să țină pasul cu cererea explozivă pentru AI.”

„Intrăm într-o nouă eră a accelerated computing, unde inteligența integrată în managementul energiei, răcirii și operațiunilor va redefini arhitecturile centrelor de date”, a declarat Scott Wallace, Director Data Center Engineering la NVIDIA. „Cu noul său design de referință pentru controale, Schneider Electric conectează datele infrastructurii critice cu NVIDIA Mission Control, oferind un plan riguros validat care pregătește operatorii pentru cele mai avansate infrastructuri de accelerated computing de azi și de mâine.”