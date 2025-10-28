Samsung lansează noul card microSD Express P9 Express

Samsung Electronics a anunțat astăzi lansarea noii sale game de carduri microSD Express, P9 Express, concepută pentru a oferi experiențe de joc de nouă generație și optimizată pentru principalele platforme, inclusiv pentru Nintendo Switch™ 21).
Bazată pe interfața PCIe și protocolul NVMe, tehnologia SD Express îmbunătățește semnificativ performanța transferului de date în comparație cu cardurile UHS-I, fiind astfel ideală pentru mediile care necesită procesare de mare capacitate și o transmisie rapidă a datelor.
Gama P9 Express este deosebit de valoroasă pentru cei mai pasionați gameri pe console, care se bucură frecvent de o gamă diversificată de jocuri și conținut ce poate fi descărcat (DLC), necesitând adesea o capacitate de stocare suplimentară față de memoria internă. Pentru a răspunde diferitelor nevoi ale gamerilor, cardul este disponibil în două variante: 256 GB și 512 GB. De asemenea, este o soluție ideală pentru utilizatorii multipli care împart aceeași consolă, unde este necesară o capacitate generoasă pentru instalarea mai multor jocuri diferite, ajutându-i pe gameri să depășească limitările memoriei interne și să se bucure de o gamă variată de titluri fără compromisuri. Atunci când este utilizat împreună cu o interfață SD Express dedicată, P9 Express oferă viteze secvențiale de citire de până la patru ori mai mari decât cele UHS-I2), permițându-le creatorilor și profesioniștilor să transfere eficient volume mari de date de pe dispozitive către PC-uri, laptopuri sau stații de lucru3). Această combinație de performanță ridicată și fiabilitate face din P9 Express o alegere excelentă atât pentru experiențe de gaming captivante, cât și pentru fluxuri de lucru profesionale solicitante, precum editarea, randarea și gestionarea fișierelor media de mari dimensiuni.
Prin valorificarea vitezelor de transfer ultra-rapide, a suportului Host Memory Buffer (HMB, tampon de memorie gazdă) și a tehnologiei avansate Dynamic Thermal Guard (DTG, protecție termică dinamică), dezvoltată inițial pentru SSD-uri, P9 Express oferă o experiență de joc fluidă, comparabilă cu redarea directă din memoria internă. Tehnologia DTG monitorizează și reglează inteligent temperatura cardului, prevenind supraîncălzirea și menținând o performanță constantă, chiar și în timpul sesiunilor lungi de joc. HMB îmbunătățește performanța prin utilizarea eficientă a memoriei sistemului gazdă pentru accelerarea accesului la date, îmbunătățind astfel și mai mult capacitatea de reacție în timpul jocului. Cu viteze maxime de citire secvențială de până la 800 MB/s (de până la patru ori mai rapide decât cardurile UHS-I convenționale), această combinație asigură o stabilitate ridicată, permițându-le gamerilor să rămână complet absorbiți de joc, fără limitări sau întreruperi.
Pentru a proteja datele valoroase, fie că este vorba de progresul salvat în joc pentru gameri sau de fișiere media de mari dimensiuni pentru creatori și profesioniști, P9 Express oferă durabilitate pe 6 planuri: protecție împotriva scufundării în apă, temperaturilor extreme, expunerii la raze X, căderilor accidentale, prafului și presiunii. Aceste metode de protecție robuste asigură integritatea datelor și o performanță sustenabilă, oferindu-le utilizatorilor liniște sufletească atât în timpul sesiunilor lungi de joc, cât și în cadrul fluxurilor de lucru profesionale solicitante.
Modelele de 256 GB și 512 GB4) pot fi achiziționate acum de pe Samsung.com și prin intermediul distribuitorilor autorizați din întreaga lume.
Share the post "Samsung lansează noul card microSD Express P9 Express"