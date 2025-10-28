Samsung lansează noul card microSD Express P9 Express

Gama P9 Express este deosebit de valoroasă pentru cei mai pasionați gameri pe console, care se bucură frecvent de o gamă diversificată de jocuri și conținut ce poate fi descărcat (DLC), necesitând adesea o capacitate de stocare suplimentară față de memoria internă. Pentru a răspunde diferitelor nevoi ale gamerilor, cardul este disponibil în două variante: 256 GB și 512 GB. De asemenea, este o soluție ideală pentru utilizatorii multipli care împart aceeași consolă, unde este necesară o capacitate generoasă pentru instalarea mai multor jocuri diferite, ajutându-i pe gameri să depășească limitările memoriei interne și să se bucure de o gamă variată de titluri fără compromisuri. Atunci când este utilizat împreună cu o interfață SD Express dedicată, P9 Express oferă viteze secvențiale de citire de până la patru ori mai mari decât cele UHS-I2), permițându-le creatorilor și profesioniștilor să transfere eficient volume mari de date de pe dispozitive către PC-uri, laptopuri sau stații de lucru3). Această combinație de performanță ridicată și fiabilitate face din P9 Express o alegere excelentă atât pentru experiențe de gaming captivante, cât și pentru fluxuri de lucru profesionale solicitante, precum editarea, randarea și gestionarea fișierelor media de mari dimensiuni.