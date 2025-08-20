LOADING

Type to search

ENTERTAINMENT FEATURED STIRI

Samsung introduce opțiunea de 8 TB pentru seria de SSD-uri 9100 PRO

Ionut Razvan August 20, 2025
Share

Share the post "Samsung introduce opțiunea de 8 TB pentru seria de SSD-uri 9100 PRO"

  • Facebook
  • X
  • Shares
SSD-ul 9100 PRO de la Samsung Electronics este cea mai nouă unitate din seria de produse SSD a companiei pentru consumatori. Cu interfața PCIe® 5.0, unitatea 9100 PRO oferă performanță avansată, productivitate fără compromisuri pentru multitasking și compatibilitate extinsă pentru laptopuri, PC-uri de gaming și console de jocuri. Disponibilă acum și în variante de până la 8 TB, unitatea oferă o capacitate de stocare mai mare și viteze de lucru impresionante, ideale pentru aplicațiile actuale cu volum mare de date și pentru experiențe de gaming de nouă generație.
Seria de SSD-uri 9100 PRO se extinde cu două modele noi de 8 TB, concepute pentru utilizatorii axați pe performanță
Samsung a adăugat două noi modele de 8 TB în seria sa de SSD-uri de înaltă performanță 9100 PRO: 9100 PRO 8 TB și 9100 PRO 8 TB cu radiator, concepute pentru a oferi o eficiență termică îmbunătățită și performanță maximă susținută.
Aceste noi modele vin după lansarea din martie a variantelor de 1 TB, 2 TB și 4 TB și marchează un progres semnificativ, fiind cele mai generoase SSD-uri PCIe lansate până acum de Samsung. Noile unități oferă opțiuni de stocare ultra-ridicate pentru gameri, creatori de conținut și profesioniști care caută viteze maxime și o fiabilitate fără compromis.
Modelele de 8 TB oferă performanțe excepționale, cu viteze de citire secvențială de până la 14.800 MB/s și viteze de scriere de până la 13.400 MB/s. În plus, oferă viteze impresionante la citire și scriere aleatorie: până la 2.200K IOPS, respectiv 2.600K IOPS, fiind astfel perfecte pentru sarcini solicitante.
Bazate pe interfața PCIe® 5.0, cele două modele sunt concepute pentru latență ultra-redusă, timpi de încărcare minimi și o experiență de joc perfect fluidă, chiar și în cele mai solicitante scenarii. Modelul echipat cu radiator oferă un nivel suplimentar de eficiență termică, asigurând performanțe constante chiar și de-a lungul sesiunilor prelungite.
Cu aceste două noi modele, Samsung își reconfirmă angajamentul de a oferi soluții de stocare de ultimă generație, concepute pentru a satisface cele mai noi cerințe ale sistemelor de calcul moderne.
Performanțe mai bune, capacitate mai mare
· Noua opțiune de stocare de 8 TB oferă o capacitate extinsă pentru colecțiile vaste de jocuri.
Cu acest SSD de 8 TB, utilizatorii pot instala aproximativ 80 de jocuri populare pentru PC cu o dimensiune medie de 90,6 GB, calculată în funcție de cele mai bine vândute 11 titluri din topul „Cele mai bune din 2024: lansări noi” de pe Steam. *
· Modelul 9100 PRO folosește interfața PCIe 5.0, ce oferă viteze duble față de generația anterioară (PCIe 4.0)
· Atinge viteze de citire secvențială de până la 14.800 MB/s și viteze de scriere de până la 13.400 MB/s, furnizând o performanță îmbunătățită cu până la 99% față de predecesorul său, 990 PRO
*Viteza de citire secvențială a unității 9100 PRO de 4 TB este de 14.800 MB/s, în timp ce viteza de citire secvențială a unității 990 PRO de 4 TB este de 7.450 MB/s
· Oferă o performanță îmbunătățită la citire și scriere aleatorie, cu viteze de până la 2.200K IOPS, respectiv 2.600K IOPS
· Eficiența energetică este îmbunătățită cu 49% față de modelul anterior cu ajutorul unei soluții îmbunătățite de gestionare a căldurii
*Eficiența energetică de citire și scriere secvențială a unității 9100 PRO de 2 TB este de 1.822, respectiv 1.703 MB/s per watt, iar eficiența energetică de citire și scriere secvențială a unității 990 PRO de 4 TB este de 1.221, respectiv 1.255 MB/s per watt
Protecție termică avansată, capacitate mai mare de stocare și compatibilitate cu o gamă variată de dispozitive
· Modelele de 1 terabyte (TB), 2 TB și 4 TB sunt echipate cu un radiator de 8,8 mmT, asigurând un control termic îmbunătățit și prevenind supraîncălzirea. În plus, respectă standardul PCI-SIG® D8.1
· Chiar dacă este un model PCIe 5.0 cu o capacitate mare (8 TB), radiatorul de 11,25 mm grosime este proiectat special pentru a asigura compatibilitatea cu seria PlayStation® 5.
* „PlayStation” și „PS5” sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Sony Interactive Entertainment Inc.
· SSD-ul 9100 PRO este compatibil cu o gamă largă de dispozitive, de la laptopuri și PC-uri desktop, la console de gaming, fiind alegerea perfectă pentru utilizatorii care își doresc atât performanțe ridicate, cât și o capacitate mare de stocare.

Share the post "Samsung introduce opțiunea de 8 TB pentru seria de SSD-uri 9100 PRO"

  • Facebook
  • X
  • Shares
Tags:
Previous Article
Next Article

You Might also Like

Samsung a lansat SSD-ul 9100 PRO, care acceptă PCIe 5.0
Ionut Razvan March 6, 2025
Samsung extinde viziunea “AI for All” la CES 2025 pentru a aduce AI în fiecare zi, oriunde
Ionut Razvan January 7, 2025
Samsung One UI 6.1.1 extinde cele mai noi funcții Galaxy AI la și mai mulți utilizatori din întreaga lume
Ionut Razvan September 9, 2024
IFA 2024: Samsung prezintă puterea produselor cu funcții AI de a crea o lume conectată pentru toți
Ionut Razvan September 6, 2024

Related Stories

Samsung a lansat SSD-ul 9100 PRO, care acceptă PCIe 5.0
Samsung extinde viziunea “AI for All” la CES 2025 pentru a aduce AI în fiecare zi, oriunde
Samsung One UI 6.1.1 extinde cele mai noi funcții Galaxy AI la și mai mulți utilizatori din întreaga lume
IFA 2024: Samsung prezintă puterea produselor cu funcții AI de a crea o lume conectată pentru toți
DARMAX  ENTERPRISES  S.R.L
Drumul Taberei Nr 48
BI. GII 3 Et 2, Ap.14
Sector 6 București

Cookie Policy

Terms & conditions

© 2024 MOBILE NEWS