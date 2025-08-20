Samsung introduce opțiunea de 8 TB pentru seria de SSD-uri 9100 PRO

SSD-ul 9100 PRO de la Samsung Electronics este cea mai nouă unitate din seria de produse SSD a companiei pentru consumatori. Cu interfața PCIe® 5.0, unitatea 9100 PRO oferă performanță avansată, productivitate fără compromisuri pentru multitasking și compatibilitate extinsă pentru laptopuri, PC-uri de gaming și console de jocuri. Disponibilă acum și în variante de până la 8 TB, unitatea oferă o capacitate de stocare mai mare și viteze de lucru impresionante, ideale pentru aplicațiile actuale cu volum mare de date și pentru experiențe de gaming de nouă generație.

Seria de SSD-uri 9100 PRO se extinde cu două modele noi de 8 TB, concepute pentru utilizatorii axați pe performanță

Samsung a adăugat două noi modele de 8 TB în seria sa de SSD-uri de înaltă performanță 9100 PRO: 9100 PRO 8 TB și 9100 PRO 8 TB cu radiator, concepute pentru a oferi o eficiență termică îmbunătățită și performanță maximă susținută.

Aceste noi modele vin după lansarea din martie a variantelor de 1 TB, 2 TB și 4 TB și marchează un progres semnificativ, fiind cele mai generoase SSD-uri PCIe lansate până acum de Samsung. Noile unități oferă opțiuni de stocare ultra-ridicate pentru gameri, creatori de conținut și profesioniști care caută viteze maxime și o fiabilitate fără compromis.

Modelele de 8 TB oferă performanțe excepționale, cu viteze de citire secvențială de până la 14.800 MB/s și viteze de scriere de până la 13.400 MB/s. În plus, oferă viteze impresionante la citire și scriere aleatorie: până la 2.200K IOPS, respectiv 2.600K IOPS, fiind astfel perfecte pentru sarcini solicitante.

Bazate pe interfața PCIe® 5.0, cele două modele sunt concepute pentru latență ultra-redusă, timpi de încărcare minimi și o experiență de joc perfect fluidă, chiar și în cele mai solicitante scenarii. Modelul echipat cu radiator oferă un nivel suplimentar de eficiență termică, asigurând performanțe constante chiar și de-a lungul sesiunilor prelungite.

Cu aceste două noi modele, Samsung își reconfirmă angajamentul de a oferi soluții de stocare de ultimă generație, concepute pentru a satisface cele mai noi cerințe ale sistemelor de calcul moderne.

Performanțe mai bune, capacitate mai mare

· Noua opțiune de stocare de 8 TB oferă o capacitate extinsă pentru colecțiile vaste de jocuri.

Cu acest SSD de 8 TB, utilizatorii pot instala aproximativ 80 de jocuri populare pentru PC cu o dimensiune medie de 90,6 GB, calculată în funcție de cele mai bine vândute 11 titluri din topul „Cele mai bune din 2024: lansări noi” de pe Steam. *

· Modelul 9100 PRO folosește interfața PCIe 5.0, ce oferă viteze duble față de generația anterioară (PCIe 4.0)

· Atinge viteze de citire secvențială de până la 14.800 MB/s și viteze de scriere de până la 13.400 MB/s, furnizând o performanță îmbunătățită cu până la 99% față de predecesorul său, 990 PRO

*Viteza de citire secvențială a unității 9100 PRO de 4 TB este de 14.800 MB/s, în timp ce viteza de citire secvențială a unității 990 PRO de 4 TB este de 7.450 MB/s

· Oferă o performanță îmbunătățită la citire și scriere aleatorie, cu viteze de până la 2.200K IOPS, respectiv 2.600K IOPS

· Eficiența energetică este îmbunătățită cu 49% față de modelul anterior cu ajutorul unei soluții îmbunătățite de gestionare a căldurii