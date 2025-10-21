ROVECO modernizează rețeaua pentru a garanta comunicații permanente și reziliență a sistemului

Roveco este compania lider în Italia în domeniul pre-imprimării flexografice — un pas esențial în obținerea unor ambalaje flexibile de înaltă calitate. Compania este specializată în asigurarea acurateței cromatice și tonale, a gradațiilor fine, a logo-urilor clare și a lizibilității textului extrem de clare — toate elemente esențiale pentru rezultate de imprimare premium.

Fondată la Milano în 1964 sub numele de Roveco Clichè, compania a investit constant în tehnologie de ultimă generație, utilaje avansate și instruirea forței de muncă. Acest angajament de lungă durată față de inovație și excelență a făcut din Roveco un punct de referință în industrie.

Din anii 1990, compania a operat și sub mărcile Digital Flex și FuturFlexo. Astăzi, cu o cifră de afaceri de 7 milioane de euro, o echipă de 50 de angajați și peste 10.000 de comenzi procesate anual, Roveco continuă să crească și să își consolideze poziția de lider. În 2024, compania a unificat toate operațiunile sub un singur brand consolidat: Roveco. Obiectivele proiectului

Modernizarea infrastructurii de rețea printr-o actualizare tehnologică completă

• Implementarea unei arhitecturi cu disponibilitate ridicată pentru a garanta continuitatea afacerii

• Asigurarea unei performanțe ridicate și a unei lățimi de bandă pentru a susține aplicații strategice, în special stațiile de lucru grafice

• Simplificarea scalabilității și a mentenanței, permițând o extindere viitoare mai ușoară și operațiuni eficientizate.

Proiectul a fost dezvoltat în colaborare cu IQUAD, un partener de lungă durată cu care Allied Telesis lucrează de ani de zile pentru a proiecta și implementa infrastructuri de rețea fiabile, scalabile și pregătite pentru viitor. Această relație continuă și permite abordarea cu încredere unor provocări complexe, transformând nevoile operaționale ale clienților în soluții tangibile, de mare valoare.

Scopul principal al acestui proiect a fost modernizarea infrastructurii de rețea a Roveco prin înlocuirea echipamentelor învechite și inconsistente cu soluții LAN de nouă generație, care oferă o eficiență mai mare și o uniformitate mai mare. Actualizarea a fost special adaptată pentru a satisface cerințele operaționale în continuă evoluție ale companiei, în special utilizarea intensivă a stațiilor de lucru grafice, care necesită o lățime de bandă mare și o latență ultra-scăzută pentru gestionarea fără probleme a fișierelor mari. Pentru a susține eficient aceste sarcini de lucru, rețeaua a fost echipată cu switch-uri dedicate cu 10 porturi Gigabit Ethernet, asigurând performanțe optime pentru sarcinile cu grafică intensivă.

Un alt aspect critic al intervenției a implicat raționalizarea infrastructurii backbone cu fibră optică, creșterea capacității acesteia de a gestiona traficul de date în creștere și pregătirea rețelei pentru viitoarele evoluții tehnologice. Designul a prioritizat, de asemenea, fiabilitatea și continuitatea serviciului: noua arhitectură dispune de redundanță și reziliență încorporate pentru a minimiza riscul de întreruperi ale proceselor de producție.

În cele din urmă, proiectul a creat o bază solidă pentru creșterea continuă a Roveco prin furnizarea unei rețele scalabile și pregătite pentru viitor, gata să suporte aplicații de generație următoare, inclusiv inițiativele Industry 4.0 și Internet of Things (IoT). Introducerea instrumentelor centralizate de gestionare a rețelei a îmbunătățit și mai mult supravegherea infrastructurii, permițând un răspuns mai rapid la anomalii și reducând volumul de muncă operațional al echipei IT interne.

„Misiunea noastră este de a transforma infrastructura de rețea într-un adevărat factor de valoare pentru clienții noștri. Prin valorificarea soluțiilor Allied Telesis, proiectăm și livrăm arhitecturi robuste, scalabile și sigure care garantează continuitatea operațională și performanță de top în toate mediile de aplicații. Sinergia dintre expertiza noastră ca integrator de sisteme și fiabilitatea dovedită a tehnologiilor Allied Telesis ne permite să anticipăm nevoile afacerii în continuă evoluție, să minimizăm timpii de nefuncționare și să îmbunătățim protecția datelor. Această abordare le permite clienților noștri să obțină o eficiență sporită și o creștere susținută, consolidându-și în același timp avantajul competitiv pe o piață din ce în ce mai dinamică.” – Andrea Gallazzi, arhitect IT și consultant, IQUAD

Soluția

Pentru a îndeplini cerințele stricte de fiabilitate ale Roveco, a fost proiectată o infrastructură de rețea rezistentă pentru a rezista la erorile de conectare sau la întreruperile dispozitivelor, asigurând o comunicare neîntreruptă între terminale și centrul de date.

Întreaga rețea a fost construită folosind tehnologia fibrei optice pentru a asigura performanțe ridicate și compatibilitate deplină cu progresele tehnologice viitoare.

Pentru stațiile de lucru critice care gestionează sarcini de lucru mari și trafic intens, au fost implementate dispozitive de rețea de înaltă performanță pentru a minimiza latența și a elimina blocajele de-a lungul căii de date.

Dispozitivele

Infrastructura de rețea Roveco este construită pe o arhitectură core-access pe două niveluri, utilizând echipamente Allied Telesis xSeries.

În nucleu, două switch-uri din seria x950 sunt suprapuse pentru a oferi disponibilitate și performanță ridicate. Aceste switch-uri centrale se conectează pe o parte la switch-urile de nivel de acces și pe cealaltă parte la serverele centrului de date.

Switch-urile de acces dedicate stațiilor de lucru grafice sunt din seria x550 și sunt conectate la centrală prin intermediul unui port operațional de 40 GbE, asigurând debitul ridicat necesar aplicațiilor cu consum mare de date.

Pentru alte servicii de rețea, sunt implementate switch-uri de acces din seria x530L, disponibile atât în variante PoE (Power over Ethernet), cât și non-PoE, pentru a satisface diverse nevoi ale dispozitivelor.

Întreaga infrastructură este configurată și gestionată prin AMF Plus (Allied Telesis Autonomous Management FrameworkTM Plus), care simplifică administrarea și reduce cheltuielile generale de gestionare a rețelei.

„La Allied Telesis, am găsit un partener de încredere capabil să îndeplinească cerințele noastre de disponibilitate și performanță a rețelei, cu soluții potrivite pentru orice mediu și aplicație. Pentru noi, asigurarea unui serviciu continuu, a unei securități robuste și a unei fiabilități de neclintit este esențială – toate în beneficiul clienților noștri.” – Andrea Vergnano, Președinte și Director General, Roveco s.r.l.

Rezultate

Noua rețea a îndeplinit cerințele Roveco, oferind conexiuni sigure și fiabile tuturor utilizatorilor conectați.

Stațiile de lucru grafice conectate la switch-uri dedicate cu porturi de 10 GbE au experimentat timpi reduși pentru salvarea fișierelor mari.