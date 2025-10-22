România, 17 ani de portabilitate: peste 13,6 milioane de numere și-au schimbat operatorul

Din octombrie 2008, anul în care a fost lansat serviciul de portabilitate, peste 13,6 milioane de numere au fost transferate în cadrul rețelelor de telefonie fixă și mobilă din România. Serviciul de portabilitate, reglementat de ANCOM, oferă utilizatorilor libertatea de a-și alege cea mai potrivită ofertă pentru nevoile lor de consum păstrându-și numărul de telefon. În primele nouă luni ale acestui an, au fost portate 1,01 milioane de numere de telefon, 96% dintre ele fiind numere de telefonie mobilă.

Statistici portabilitate 2025

De la începutul acestui an și până la 30 septembrie au fost portate 1.017.140 de numere de telefon, din care 982.073 sunt numere de telefonie mobilă şi 35.067 sunt numere de telefonie fixă.

În această perioadă, Digi Romania a primit în reţea prin portare 578.518 numere de telefonie mobilă, urmat de Vodafone cu 193.265 numere portate, Orange cu 171.127 de numere și de Telekom Romania Mobile Communications cu 39.158 de numere portate.

În ceea ce privește telefonia fixă, Orange Romania a primit în reţea 14.273 de numere, Digi Romania 8.008 numere și Vodafone 5.443 de numere.

Cifrele celor 17 ani de portabilitate

De la lansarea serviciului de portabilitate, s-au portat în total 13.644.710 numere de telefon, dintre care 12.416.119 sunt numere de telefonie mobilă şi 1.228.591 sunt numere de telefonie fixă.

O creștere exponențială a avut loc în anul 2014, numerele portate între operatori crescând semnificativ și depășind 500.000 de numere, iar începând cu 2021, în fiecare an s-au portat peste 1.000.000 de numere.

Portabilitatea numerelor de telefon

Portabilitatea numerelor de telefon este un serviciu reglementat de ANCOM și pus la dispoziţia utilizatorilor de către furnizorii de servicii de comunicații electronice care utilizează numere din Planul național de numerotație. Serviciul de portabilitate extinde libertatea de alegere a utilizatorilor finali şi le dă acestora posibilitatea de a se bucura de beneficiile unei pieţe concurenţiale de telefonie. Pe lângă emiterea reglementărilor necesare, ANCOM contribuie și la realizarea din punct de vedere tehnic a serviciului de portabilitate.

Gestionarea proceselor administrative asociate portabilităţii numerelor se realizează prin intermediul unui sistem IT, administrat de către ANCOM. Autoritatea monitorizează permanent funcţionarea acestui sistem şi acordă în acelaşi timp suport operatorilor pentru desfăşurarea corespunzătoare a proceselor de portare. Accesând www.portabilitate.ro – site pus la dispoziție de ANCOM – utilizatorii pot obţine toate informaţiile despre portabilitate şi despre paşii pe care trebuie să-i urmeze în cazul în care decid să schimbe operatorul de telefonie. Pagina include şi un motor de căutare prin intermediul căruia se poate afla dacă un număr este portat sau nu și rețeaua în care este portat.