ROG Xbox Ally și ROG Xbox Ally X au intrat pe piața românească

Începând de astăzi, 16 octombrie 2025, consolele portabile ROG Xbox Ally și ROG Xbox Ally X – echipate cu cele mai recente procesoare AMD Ryzen din seria Z2 – au intrat în stoc pe piața locală, fiind disponibile la prețuri începând de la aprox. 3199 Lei, variind în funcție de model și specificațiile ofertei.

Rezultate din colaborarea dintre Republic of Gamers și Xbox, cele două console de gaming pot fi achiziționate de utilizatorii din România încă din prima zi a disponibilității lor globale, atât din oferta magazinului oficial ASUS eShop, cât și din magazinele partenerilor oficiali.

În ziua lansării, cel mai vândut model a fost vârful de gamă – ROG Xbox Ally X. După onorarea precomenzilor și procesarea primelor comenzi, stocurile sunt limitate, următoarea reaprovizionare fiind la jumătatea lunii noiembrie.

Performanță de generație nouă

Noile dispozitive oferă o ergonomie de neegalat și de o experiență de utilizare pe întregul ecran – familiară atât utilizatorilor de consolă, cât și celor de Windows 11, cu o bibliotecă de jocuri agregată și cu acces la jocurile instalate din principalele platforme PC și multe altele.

Atât procesorul AMD Ryzen AI Z2 Extreme, cât și AMD Ryzen Z2 A sunt optimizate pentru a valorifica cele mai noi soluții software Radeon, cu îmbunătățiri grafice și de performanță, inclusiv AMD FidelityFX™ Super Resolution (FSR), Radeon Super Resolution (RSR) și AMD Fluid Motion Frames (AFMF), ultima tehnologie oferind până la 60% mai multe cadre pe secundă pentru o fluiditate îmbunătățită.

Gaming optimizat pentru dispozitivele portabile

Echipa Xbox a lucrat intens în culise, colaborând cu studiourile de jocuri, pentru a testa și optimiza mii de titluri PC în vederea compatibilității cu consolele portabile. Noul program „Handheld Compatibility” asigură utilizatorii că se vor putea bucura încă din prima zi de o experiență optimă pe consolele portabile ROG Xbox Ally. La lansare, jocurile compatibile din bibliotecă vor afișa etichetele „Handheld Optimized” sau „Mostly Compatible”.

Eticheta „Handheld Optimized” indică faptul că jocul este gata de rulare – cu setări implicite pentru controler, un mod intuitiv de introducere a textului, set coerent de pictograme, text ușor de citit și o rezoluție adecvată în modul ecran complet. Eticheta „Mostly Compatible” semnalează că jocul poate necesita ajustări minore în setările interne pentru o experiență optimă pe o consolă portabilă.

Consolele sunt disponibile în mai multe configurații:

