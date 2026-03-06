Robot Phone primește aprecieri pentru inovație și integrarea inteligenței

James Li, CEO al companiei globale HONOR, specializată în ecosisteme de dispozitive AI, a susținut ieri un discurs principal pe scena Mobile World Congress (MWC) 2026. În cadrul prezentării, acesta a explicat modul în care inteligența artificială poate extinde și valorifica potențialul uman.

„Credem că esența inteligenței artificiale trebuie să rămână centrată pe om. Obiectivul nostru este să oferim inteligenței atât IQ, cât și EQ, puterea de a rezolva probleme și capacitatea de a înțelege. Această combinație ne ajută să navigăm într-o lume care se schimbă rapid și să trăim fiecare moment cu bucurie, iubire și înțelepciune” a declarat James Li, în momentul în care HONOR a urcat pentru prima dată pe scena principală a MWC.

La ediția din acest an a MWC, HONOR a prezentat o viziune ambițioasă asupra viitorului, Augmented Human Intelligence (AHI) iar punctul central al prezentării a fost dispozitivul HONOR Robot Phone, unul dintre cele mai spectaculoase momente ale evenimentului.

La MWC 2026, HONOR a primit premiul „Best Disruptive Device Innovation” din partea Global Mobile (GLOMO) pentru implementarea și comercializarea tehnologiei bateriei siliciu-carbon.

Această inovație permite modelului HONOR Magic V6 să atingă un conținut de siliciu de 25%, o premieră în industrie, ceea ce susține o densitate energetică mai mare într-un design pliabil ultra-subțire. La MWC 2026, compania a prezentat și o nouă generație de baterii, HONOR siliciu-carbon Blade Battery, care include 32% siliciu și o densitate energetică de 985 Wh/L. Această tehnologie marchează un nou salt în dezvoltarea bateriilor ultra-subțiri cu capacitate mare.

În plus, mai multe instituții internaționale au acordat titlul „Best in Show” pentru MWC 2026 unor produse HONOR precum HONOR Robot Phone, HONOR Magic V6, HONOR MagicPad 4 și HONOR MagicBook Pro 14. Jurnaliștii și analiștii au evidențiat inovația centrată pe om și modul în care compania integrează robotica, inteligența artificială și tehnologiile de comunicații mobile.

HONOR Robot Phone ilustrează cel mai bine viziunea AHI a companiei. Conceptul pune omul în centrul revoluției AI și promovează o tehnologie care amplifică potențialul și creativitatea umană, fără a încerca să le înlocuiască.

Pentru a transforma această viziune în realitate, trei forme de inteligență trebuie să funcționeze împreună:

inteligența personală, agentul AI prezent pe dispozitivele utilizatorului;

inteligența universal, „creierul colectiv” al umanității, care aduce cunoașterea globală mai aproape de utilizatori;

inteligența de tip “edge” dispozitive precum roboții sau vehiculele electrice, care devin noii „ochi” și „mâini” ale utilizatorilor în lumea fizică.

Ca dispozitiv AI integrat în mediul fizic, capabil să perceapă și să interacționeze cu lumea reală, HONOR Robot Phone ilustrează modul în care aceste trei forme de inteligență pot funcționa împreună. Rezultatul permite oricui să creeze conținut video la nivel profesional, prin combinarea AI cu tehnologia avansată de imagistică și prin deschiderea unor noi forme de expresie personală.

De asemenea, pe scenă, CEO-ul HONOR a lansat o invitație deschisă către întreaga industrie pentru colaborare în dezvoltarea unui ecosistem global de dispozitive AI.

„Procesul de creație devine nu doar mai simplu, ci și mult mai captivant. Ne dorim să fim o companie cool, care colaborează cu cele mai cool minți din industrie. Împreună putem construi un viitor cool pentru inteligența artificială” a mai spus James Li.

De la Robot Phone până la cele mai noi inovații în zona telefoanelor pliabile, tabletelor și laptopurilor, reprezentanții presei internaționale și vizitatorii MWC sunt invitați și astăzi la standul HONOR din Hall 3, unde pot descoperi direct viitorul dispozitivelor inteligente.