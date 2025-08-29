Rețea fundamentală pentru „Casa Digitalizării” din Austria

Cuibărită în inima orașului Tulln, Austria, se află o demonstrație uimitoare a strategiei de digitalizare a Austriei Inferioare, cunoscută sub numele de Haus der Digitalisierung, sau Casa Digitalizării. Acest proiect captivant servește drept interfață între lumea reală și cea virtuală, transformând schimbarea de paradigmă a digitalizării într-una tangibilă.

Deschisă în decembrie 2022, Casa Digitalizării a fost condusă de ecoplus Digital GmbH, agenția de afaceri din Austria Inferioară, a cărei misiune este de a dezvolta Austria Inferioară ca un loc incontestabil pentru valoarea sa economică, unicitatea tehnologică și sustenabilitatea ecologică.

Într-adevăr, nu există o altă instalație asemănătoare Casei Digitalizării. Designul clădirii futuristă prezintă o fațadă media cu mai multe straturi, care poate afișa conținut pentru a face tema digitalizării vizibilă pentru împrejurimi. La prima vedere, vizitatorii au impresia că se întâmplă ceva captivant aici – și chiar se întâmplă!

Clădirea servește drept centru pentru o varietate de activități publice, comerciale și educaționale. Cu o suprafață de 4.200 de metri pătrați, complexul oferă un showroom și o zonă pentru evenimente, săli de curs ale Universității de Științe Aplicate Wiener Nuestadt, o zonă de networking interioară și exterioară, spații de birouri, un restaurant public și un laborator științific FabLab al statului Austria Inferioară. Serviciile oferite se concentrează pe sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii locale și a instituțiilor de învățământ în drumul lor către viitorul digital.

Cereri neconvenționale asupra rețelei

Site-ul era o construcție complet nouă, permițând o infrastructură bazată pe tehnologii de rețea de ultimă generație și alte tehnologii. Cu toate acestea, proiectul a fost neconvențional din cauza necesității de a susține atât de multe funcții diferite sub același acoperiș. Acest lucru a impus cerințe neobișnuite rețelei subiacente.

Un obiectiv major a fost dezvoltarea unei infrastructuri de rețea fiabile și de înaltă performanță, care să satisfacă cerințele actuale, fiind în același timp pregătită pentru viitor. Această rețea trebuie să fie flexibilă pentru a permite o adaptare ușoară la noile tehnologii și aplicații din viitor. De exemplu, trebuie să suporte o gamă largă de tehnologii digitale precum imprimarea 3D, lumi virtuale și realitate augmentată, precum și aplicații variate precum IoT, Smart Data și transmisia video.

Una dintre cele mai importante aplicații este cunoscută sub numele de Soluția Software Salzgeber, Facility Profiler, care este strâns integrată cu sistemul de control al accesului fizic numit AEOS. Împreună, aceste sisteme gestionează autorizațiile de acces fizic, alarmele, camerele CCTV, monitorizarea energiei, rezervările de camere, managementul clădirilor și multe altele.

Centrul dispune de un impresionant perete video de 120 de metri pătrați cu volume de date relativ mari, iar infrastructura de rețea trebuie să îl suporte în mod fiabil și fără întreruperi. Mai mult, rețeaua trebuie să asigure o gestionare simplificată, un buget ridicat Power over Ethernet (PoE), conectivitate non-stop și securitate sporită a rețelei, garantând astfel un mediu permanent și stabil pentru Casa Digitalizării.

Scalabilitatea rețelei este extrem de importantă, deoarece Casa Digitalizării servește drept hub în creștere pentru numeroase proiecte și afaceri de digitalizare. Integrarea serviciilor bazate pe cloud și a aplicațiilor cu consum mare de date, cum ar fi inteligența artificială și Big Data, este, de asemenea, un obiectiv cheie.

Și, în final, un alt aspect cheie al rețelei este securitatea pentru a proteja datele sensibile ale companiilor și instituțiilor conectate, precum și instalația fizică în sine. Expoziția „Smart Data + You” prezintă subiecte importante precum inteligența artificială și securitatea cibernetică pentru a face publicul conștient de tendințele și capacitățile acestor domenii critice.

Parteneriate dinamice, orientate spre viitor, au condus la succesul proiectului

Salzgeber GmbH, cu sediul la Viena, cunoscută sub numele de Salzgeber IT Revolutions, a fost desemnată drept proiectant și integrator principal pentru sistemele IT. Pentru infrastructura de rețea, Salzgeber a luat în considerare companii precum HPE și Cisco, dar în cele din urmă a selectat Allied Telesis pentru soluția sa cuprinzătoare, inclusiv Autonomous Management Framework Plus (AMF Plus). Lucrând împreună, partenerii au dezvoltat un design flexibil de rețea pentru a anticipa cerințele tehnologice în creștere din anii următori.

„Allied Telesis are o ofertă convingătoare, ideală pentru acest proiect”, spune David Salzgeber, CEO al Salzgeber IT Revolutions. „Au propus o soluție completă, deosebit de importantă pentru o funcționare fără probleme și o gestionare ușoară. Am avut un interval de timp scurt de implementare pentru acest proiect, iar Allied Telesis a venit cu capacități de livrare rapidă, menținându-ne perfect pe drumul cel bun.”

Proiectarea rețelei include trei rețele separate fizic: rețeaua de echipamente tehnice a clădirii, rețeaua biroului operatorului și rețeaua Universității de Științe Aplicate Wiener Neustadt. Fiecare rețea este construită independent din infrastructura de fibră optică a instalației, cu redundanță în cadrul fiecărei rețele de fibră optică. ToateDintre acestea, au un inel și o linie de ramificație, crescând semnificativ toleranța la erori. Există un dulap de rețea pentru fiecare dintre cele trei rețele la fiecare etaj al clădirii.

Comutatoarele de înaltă performanță și bogate în funcții de la Allied Telesis se află în centrul rețelei House of Digitalization, la nivelul de distribuție și la nivelul de acces. Diversele familii de comutatoare – x950, x530 și x220 – lucrează împreună pentru a oferi performanțe ridicate, scalabilitate, fiabilitate, rezistență și ușurință în gestionare.

Peste toate aceste echipamente se află o gestionare centralizată bazată pe Autonomous Management Framework Plus (AMF Plus), o suită sofisticată de instrumente de gestionare care oferă o abordare automatizată și simplificată a gestionării rețelei. Funcții puternice, precum gestionarea centralizată, backup automat, upgrade automat, aprovizionare automată și recuperare automată, permit funcționarea în rețea plug-and-play și gestionarea zero-touch.

Instalarea rețelei a fost finalizată în doar o lună, subliniind angajamentul companiilor partenere de a face House of Digitalization complet funcțională cât mai curând posibil.

Pregătiți pentru viitor

Allied Telesis, împreună cu Salzgeber IT Revolutions, se angajează să fie un partener pe termen lung cu ecoplus Digital GmbH, pe măsură ce companiile continuă să dezvolte capacitățile interesante prezentate la Casa Digitalizării. Rețeaua este pregătită și gata să găzduiască noi tehnologii și aplicații pentru mulți ani de acum înainte.