Retailul mare își schimbă infrastructura de plăți: platforma de orchestrare Symphopay, validată la scară în rețeaua Profi

Symphopay își consolidează poziția de soluție de orchestrare a plăților pentru retail pe piața din România, după implementarea cu succes derulată în cele peste 1750 de magazine din rețeaua națională Profi. Anterior, compania a fost selectată pentru gestionarea fluxurilor complexe de plăți și decontări de retailerii Annabella, Farmacia Tei, Bebe Tei, Intersport, eMAG, companiile de curierat Sameday și FAN Courier, dar și de proprietari de centre comerciale precum NEPI Rockcastle.

În contextul unui proces amplu de eficientizare a activității, rețeaua Profi avea nevoie de o infrastructură care să asigure continuitatea procesării tranzacțiilor, inclusiv în situația unor sincope de conectivitate.

La nivel operațional, provocarea a însemnat asigurarea stabilității sistemului de plată în toate magazinele, livrarea unei experiențe de plată rapide și stabile pentru clienți și integrarea în sistemele back-end ale proceselor de reconciliere automată a plăților derulate prin toate băncile partenere, dar și o implementare rapidă în toate locațiile.

Prin soluția furnizată de Symphopay la Profi, în doar 6 săptămâni, a fost realizată integrarea completă a celor 1750 de magazine existente la nivel național, concomitent cu automatizarea fluxurilor interne de reconciliere a plăților.

„Soluția Symphopay a asigurat continuitatea operațională în întreaga noastră rețea, pe măsură ce aceasta s-a extins. Infrastructura lor solidă ne-a oferit control asupra sistemelor de plată, servicii fără întreruperi, performanță operațională și o experiență de plată plăcută pentru clienți,”, a declarat Andrei Bica, CFO, Profi Rom Food.

Prin orchestrarea plăților multi-bancă, rutare inteligentă a tranzacțiilor și infrastructură plug-and-play compatibilă cu sistemele comercianților, compania facilitează creșterea ratei de aprobare a tranzacțiilor, reducerea costurilor prin optimizarea operațională și control deplin asupra plăților. Toate aceste beneficii au fost posibile datorită soluției de orchestrare a plăților Symphopay, dar și a unei inovații tehnologice, unice în piață, ce permite comutarea automată a conectivității terminalelor de plată, asigurând astfel continuitatea procesării tranzacțiilor.

Fiecare terminal POS beneficiază de dublă conectivitate, Ethernet și GSM, iar aplicația de plată monitorizează în timp real starea rețelei. În cazul unei întreruperi, sistemul comută automat pe conexiunea secundară, fără pierderea tranzacției, fără intervenție umană, fără impact asupra operațiunilor de la casă. Tranzacțiile sunt securizate și procesate imediat ce conexiunea este restabilită, într-un mod total imperceptibil pentru client. În paralel, mecanismul de rerutare inteligentă permite comutarea automată între bănci în milisecunde, optimizând rata de aprobare și costurile de procesare. Acest mecanism implementat de Symphopay la Profi setează un nou standard pentru plăți în retailul din România.

„Am proiectat mecanismul de fallback astfel încât plățile să fie procesate în continuare chiar și în cazul întreruperilor de conectivitate. Sistemul monitorizează în timp real starea rețelei și comută automat pe o conexiune secundară sau pe un alt procesator, fără intervenție la nivel de POS și fără impact asupra fluxului de la casă. Obiectivul a fost să oferim retailerilor control asupra riscurilor legate de infrastructură și să asigurăm continuitatea operațională, fără a introduce procese suplimentare pentru personalul din magazine”, a declarat Sebastian Ioniță, co-fondator & Managing Partner, Symphopay.

Ca urmare a implementării, Profi beneficiază de 100% uptime la plăți, inclusiv în perioadele de vârf cu trafic de peste 30 de tranzacții pe secundă, integrare cu multiple bănci, reconciliere automată și o experiență de plată cursivă pentru clienți. O realizare majoră a fost implementarea rapidă în toate cele 1.750 de unități ale rețelei, în doar șase săptămâni, fără întreruperea operațiunilor.

“Chiar dacă implementarea la nivelul întregii rețele Profi a fost realizată în doar șase săptămâni, acesta a fost unul dintre proiectele cele mai complexe pe care le-am derulat la Symphopay, dar și cele mai satisfăcătoare prin rezultat. Ca urmare a acestei implementări, Profi beneficiază de 100% uptime la plăți, capacitate de procesare de aproximativ 30 de tranzacții pe secundă în perioadele de vârf, în întreaga rețea, integrare cu multiple bănci, reconciliere automată și o experiență de plată fără întreruperi pentru clienți”, spune Daniel Nicolescu, co-fondator & CEO Symphopay.

Pentru inovația adusă în infrastructura de plăți la nivel național, platforma Symphopay ONE a fost distinsă săptămâna trecută în cadrul Galei eFinance cu premiul 𝗲-𝗣𝗹𝗮𝘁𝗳𝗼𝗿𝗺 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱 𝗳𝗼𝗿 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝗻 𝗣𝗮𝘆𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀.