Regizoarea de teatru Chris Simion- Mercurian, Gabriel Trăistaru – Telekom România, antreprenorul Iulian Pădurariu și Raluca Radu – Answear.ro vin la FUN IX

Chris Simion-Mercurian, regizoare și fondatoare a Grivița 53 – Primul teatru construit împreună; Gabriel Trăistaru – director al diviziei digitale din cadrul Telekom Romania; Iulian Pădurariu – antreprenor (SeedBlink, Cruiser Aviation, Pony Car Sharing) și consultant de business; Raluca Radu – country manager ANSWEAR.ro și fondatoare a MTH Digital – sunt speakerii celei de a noua ediții FUN Bucharest.

Evenimentul va avea loc joi, 18 martie, începând cu ora 7 PM, online, pe ZOOM. Biletele sunt disponibile la adresa https://eventbook.ro/other/bilete-fun-bucharest-vol-ix.

Fuckup Nights aduce o perspectivă constructivă asupra nereușitelor profesionale, încurajând învățarea din situațiile dificile și facilitând creativitatea.

,,Cea de-a noua ediție FUN Bucharest adună laolaltă profesioniști din domenii variate pentru ca noi să avem oportunitatea de a extrage experiențe diferite, cu o încărcătură emoțională și educativă unică, aspecte pe care nu le putem afla în viața de zi de zi. Acesta este farmecul Fuckup Nights: îndeamnă la curiozitate, normalizarea greșelilor și, implicit, la progres”, spune Diana Iosu, organizator Fuckup Nights Bucharest.

Moderatoarea evenimentului va fi jurnalista de radio și televiziune Julia Nagy.

“În viața mea nu există eșec. Există rezultate care nu coincid cu așteptările mele. Dar asta e viața…o aventură plină de imprevizibil și surprize. Accept asta și mă descurc în funcție de fiecare situație în parte”, afirmă Chris Simion- Mercurian, una dintre cele mai de succes regioare de teatru din România și fondatoare a Grivița 53 – Primul teatru construit împreună.

Raluca Radu, country manager ANSWEAR.ro și fondatoare a MTH Digital, afirmă că eșecurile par a fi momente din care dorim să evadăm cât mai repede.“Cu toate acestea, atunci când privim în urmă la parcursul nostru, ele se dovedesc a fi cei mai buni profesori pe care i-am avut. O să vă povestesc două momente din cariera și viața mea la care mă întorc mereu atunci când am nevoie să îmi reamintesc că sunt puternică și să îmi reamintesc adevăratele mele valori”, a explicat Raluca Radu.

O poveste despre încercări profesionale ne va fi împărtășită și de Gabriel Trăistaru: “Esecul m-a învățat o lecție despre atitudine. Nu putem controla totul și cred că este foarte bine așa. Odată ce am acceptat acest fapt, am fost mai flexibil, mai curios, mai curajos, n-am mai judecat și am căutat soluții în loc de vinovați. Eșecul m-a ajutat să devin mai uman”.

Chris Simion-Mercurian, una dintre cele mai cunoscute regizoare de teatru din România, este recunoscută ca având o viziune modernă, inedită și un curaj estetic rar. Este inițiatoarea Festivalului Internațional de Teatru Independent UNDERCLOUD și a proiectului Grivița 53 / G 53 – Primul teatru construit împreună. A publicat 11 cărți, printre care “Ce ne spunem când nu ne vorbim”, “Care dintre noi”, “40 de zile”, “În fiecare zi Dumnezeu se roagă la Mine” și “Imperativele adolescentei”, toate la Editura Trei.

Gabriel Trăistaru este directorul diviziei digitale din cadrul Telekom Romania și este responsabil în principal de implementarea de soluții digitale noi pentru eficientizarea operațiunilor companiei, de vânzările pe canalele digitale, de dezvoltarea și promovarea aplicației mobile MyAccount și a facturii electronice în rândul clienților Telekom. Are peste zece ani de experiență în digital marketing, e-commerce și comunicare digitală în companii multinaționale precum Enel SpA sau EY România. Gabriel este activ în societatea civilă fiind unul dintre membrii fondatori ai think tank-ului Europuls.

Iulian Pădurariu este antreprenor, consultant de business și specialist în marketing cu aproximativ 25 de ani de experiență în domeniu. De-a lungul carierei a fondat companii în domeniului consultanței de marketing sau de management precum Trout&Partners ori Marks – Simplicity, iar în ultimii ani s-a implicat în domeniul sharing economy prin crearea Pony Car Sharing și Cruiser Aviation. Pony Car Sharing este primul serviciu de car sharing din România, iar Cruiser Aviation este un serviciu similar în domeniul aviației (închirieri de aeronave pentru școlarizare, acumulări de ore pentru piloți). De asemenea, este co-fondator SeedBlink, cea mai mare platformă de equity crowdfunding din Europa de Sud-Est pentru companii de tehnologie.

Raluca Radu este country manager ANSWEAR, co-organizator GPeC – The Most Important E-Commerce Event in CEE și fondator MTH Digital. Având o experiență de peste 16 ani în marketing digital și strategie de business online, Raluca se implică activ în creșterea și educarea pieței de business din România în ceea ce privește digitalizarea afacerilor, fiind trainer de marketing online în cadrul DallesGO și consultant in zona de strategie și marketing online pentru business-uri din domenii variate. În trecut, Raluca s-a ocupat de introducerea pe piață a business-ului OLX.ro și de creșterea acestuia și a condus cu succes echipe și proiecte online in cadrul Naspers, The Group, F64, Acasa.ro. De asemenea, Raluca are o solidă experiență în zona de startup-uri de tehnologie, fiind co-fondatorul proiectului How To Web și implicându-se ca mentor sau advisor în numeroase startup-uri tech autohtone.

Fuckup Nights Bucharest, parte a seriei de evenimente care au loc la nivel global, se adresează, în egală măsură, micilor și marilor antreprenori, celor care lucrează în corporații, liber profesioniștilor și studenților. Această mișcare globală care ia amploare cu rapiditate promovează, prin puterea exemplului, concluziile constructive trase în urma nereușitelor profesionale.

Evenimentele au loc în 320 de orașe din 90 de țări din întreaga lume. La fiecare ediție sunt invitați vorbitori din diferite zone de interes precum business, cultură, divertisment, sport care își spun pe scurt poveștile din carieră într-o manieră informală.