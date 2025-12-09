Recomandările ANCOM pentru livrarea coletelor în perioada sărbătorilor

În perioada sărbătorilor de iarnă, volumul trimiterilor poștale și al achizițiilor online crește semnificativ, ceea ce poate duce la întârzieri sau deteriorări ale trimiterilor. Pentru a se asigura că surprizele ajung la timp și în stare perfectă, ANCOM vine în sprijinul expeditorilor și destinatarilor cu un set de recomandări privind ambalarea, etichetarea și termenele de livrare și reamintește obligațiile legale ale furnizorilor de servicii poștale.

Ambalarea și etichetarea coletelor

Pentru o ambalare și etichetare corecte, este necesar ca expeditorul să consulte condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale ale furnizorului de astfel de servicii. Anumiți furnizori pun la dispoziție ghiduri detaliate privind ambalarea bunurilor fragile sau care necesită manipulare specială (electronice, sticlă, produse cosmetice etc.). Este indicată, de exemplu, folosirea unor etichete sugestive, precum Fragil, pe care furnizorul este obligat să le recunoască și să le respecte dacă acestea corespund normelor tehnice.

Legislația din domeniul serviciilor poștale permite furnizorului să verifice dacă trimiterea este ambalată corespunzător și, în caz contrar, să refuze colectarea. În același timp, furnizorul de servicii poştale este obligat să accepte trimiterea dacă ambalajul folosit de expeditor corespunde standardelor şi normelor tehnice în vigoare.

Reguli speciale de transport pentru produsele alimentare

Produsele alimentare necesită o atenție sporită, existând reguli speciale de transport și depozitare stabilite, de exemplu, de norme din domeniul sanitar-veterinar. În funcție de natura bunurilor, există chiar interdicția de a fi transportate. De regulă, furnizorii nu acceptă livrarea unui colet care conține produse perisabile. În cazul expedierii unui produs neacceptat la transport, aceștia nu au răspunderea legală pentru eventuale deteriorări sau distrugeri.

Dacă expeditorul alege să trimită produse alimentare, este esențial ca acestea să nu fie perisabile și, prin natura lor sau prin modul în care sunt ambalate, să nu producă pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate de furnizorul de servicii poștale sau celorlalte bunuri expediate.

Termene de livrare în perioada sărbătorilor

În perioada sărbătorilor, numărul mare de trimiteri poștale și programul de lucru adaptat al curierilor pot afecta termenul de livrare. Astfel, pentru a evita neplăcerile, este recomandată transmiterea coletelor mai devreme decât în mod obișnuit.

Obligațiile furnizorilor de servicii poștale

ANCOM reamintește că furnizorii de servicii poștale au obligații clare stabilite de lege.

Livrarea se face numai destinatarului sau persoanei autorizate. Predarea se poate face la orice recipient (de exemplu, cutie poștală, sistem automat de livrare), la adresa indicată de expeditor sau la punctul de contact deservit de personal (după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale), în funcție de tipul de serviciu poștal ales de expeditor.

Furnizorii de servicii poștale au obligația de a informa destinatarii (de regulă, prin SMS/e-mail) despre faptul că urmează să primească o trimitere poștală atunci când livrarea se realizează la un sistem automat de livrare. Totuși, de cele mai multe ori, aceștia informează destinatarii pentru toate modalitățile de livrare.

Dacă destinatarul nu este la adresa indicată sau nu a ridicat trimiterea poștală din sistemul automat de livrare, furnizorul are obligația de a păstra trimiterea în vederea predării la un punct de lucru și totodată de a aviza (a anunța) în prealabil destinatarul despre cum va putea intra în posesia trimiterii poștale.

Potrivit legii, furnizorii trebuie să încerce livrarea trimiterii poștale cel puțin o dată, deși, în practică, mulți asigură și a doua încercare de livrare.

Ce, cum și unde reclami