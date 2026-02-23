RebelDot crește performanța echipei Visa Cash App Racing Bulls în Formula 1 prin optimizarea sistemelor de analiză a datelor aerodinamice

RebelDot îmbunătățește performanța echipei Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) în Formula 1™ prin dezvoltarea și optimizarea infrastructurii software care transformă datele provenite din simulările aerodinamice realizate în mediile virtuale de testare ale echipei în decizii inginerești rapide și validate.

RebelDot optimizează sistemele care susțin fluxurile de date și procesele decizionale din cadrul programului aerodinamic al echipei, contribuind la creșterea clarității, acurateței și nivelului de încredere în informațiile care stau la baza activității inginerilor VCARB. Soluțiile dezvoltate reduc inconsecvențele, accelerează analiza datelor și scurtează intervalul dintre simulare și deciziile de proiectare.

„Formula 1™ este un veritabil laborator al inovației, unde datele definesc progresul. Lucrăm îndeaproape cu echipa Visa Cash App Racing Bulls pentru a dezvolta o infrastructură digitală capabilă să transforme informația brută în concluzii clare și aplicabile. Atunci când fiecare test – virtual sau fizic – oferă rezultate consecvente și comparabile, echipa poate lua decizii mai rapide și mai precise. Obiectivul nostru este să le oferim inginerilor control deplin asupra datelor și încrederea de a avansa în fiecare etapă a dezvoltării”, spune Tudor Ciuleanu, CEO RebelDot.

Transformarea testării aerodinamice în decizii rapide și informate

RebelDot optimizează modul în care datele complexe rezultate din simulările aerodinamice sunt colectate, interpretate și utilizate, crescând fiabilitatea și valoarea acestora. Echipa se concentrează pe îmbunătățirea procesului de generare a concluziilor, eliminarea inconsecvențelor și creșterea acurateței analitice, astfel încât fiecare set de date să ofere o imagine completă și coerentă asupra comportamentului monopostului.

Obiectivul este sprijinirea departamentului de aerodinamică în tranziția rapidă de la date brute la concluzii validate, facilitând decizii de design mai bine fundamentate și optimizarea continuă pe parcursul etapelor de testare și dezvoltare.

RebelDot operează într-un ecosistem complex care susține numeroase inițiative active din cadrul programului aerodinamic al Visa Cash App Racing Bulls. Compania îmbunătățește constant fiabilitatea, scalabilitatea și performanța sistemelor care gestionează și interpretează date critice, identificând din timp potențiale probleme și consolidând infrastructura digitală de bază de care depind celelalte sisteme.

Fiecare îmbunătățire consolidează încrederea în modul în care datele circulă în sistem, facilitând accesul rapid la informații corecte și susținând decizii asumate.

„Fiecare detaliu contează în Formula 1™ – este sportul câștigurilor marginale. Colaborăm exclusiv cu parteneri tehnici care împărtășesc orientarea noastră către performanță și adoptă o abordare creativă în rezolvarea celor mai complexe provocări, schimbând modurile existente de a gândi. Angajamentul RebelDot pentru excelență și alinierea la cultura echipei VCARB îi fac un partener potrivit pentru noi”, afirmă Tomek Kowal, Head of Commercial, Visa Cash App Racing Bulls.

Prin expertiza sa în inginerie software și știința datelor, RebelDot contribuie la construirea unui mediu digital robust, în care datele circulă coerent, sunt ușor de vizualizat și pot fi transformate în decizii aplicabile în timp real.

„RebelDot demonstrează un nivel ridicat de excelență tehnologică și o mentalitate puternic orientată către produs – cu accent pe calitatea execuției inginerești și pe rezolvarea provocărilor reale de business cu precizie și încredere. Expertiza lor aprofundată în inginerie software și știința datelor, alături de o gândire inovatoare și experiență extinsă în industrii dincolo de motorsport, îi transformă într-un partener indispensabil în proiectele noastre cele mai solicitante și cu impact major”, declară Tim Goss, Chief Technical Officer, Visa Cash App Racing Bulls.

Prin această colaborare, RebelDot își consolidează poziția de partener tehnologic de încredere pentru industrii în care precizia și viteza deciziei sunt decisive. Implicarea în Formula 1™ confirmă capacitatea companiei de a dezvolta soluții software care susțin performanța în timp real și evidențiază importanța unei viziuni unitare în comunicarea de brand a RebelDot.

„Colaborarea cu Visa Cash App Racing Bulls a reprezentat, încă de la început, o oportunitate de a ne adapta la modul lor de gândire și de a integra valorile inovatoare ale echipei în propria noastră comunicare de brand. Am construit o relație bazată pe încredere, sincronizare și obiective comune, asigurând coerența dintre performanța tehnologică și modul în care aceasta este comunicată”, adaugă Maria Sîrbu, Head of Branding & Communications, RebelDot.