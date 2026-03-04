Raport Binance: Meta mizează pe monede stabile, Ethereum se pregătește de amenințarea “cuantică”, iar Bitcoin revine la 70.000 de dolari. Ce urmează?

Meta vrea să reintre pe piața monedelor stabile în a doua jumătate a acestui an, integrând platformele sale de social media cu plăți susținute de stablecoin-uri. Dacă se implementează, mișcarea ar putea accelera adoptarea stablecoin-urilor în ecosistemul său cu 3 peste miliarde de utilizatori activi la nivel global.

Ethereum a anunțat roadmap-ul „Strawmap”, un plan care face rețeaua să reziste la calculatoarele cuantice super-puternice, care se întinde pe următorii patru ani, cu 7 actualizări majore (hard forks), menit să facă din Ethereum cea mai rapidă și mai sigură rețea, capabilă să reziste tuturor amenințărilor viitoare. Unul dintre cele mai importante aspecte ale actualizării este reducerea timpului de confirmare a tranzacției (finalitate). În prezent, pentru ca o tranzacție să fie considerată ireversibilă pe Ethereum, utilizatorii trebuie uneori să aștepte până la 16 minute.

Vitalik Buterin spune că rețeaua va reduce treptat timpul pentru fiecare bloc (slot time), de la 12 secunde la 8, 6 și, în final, 2 secunde, cu finalizarea tranzacțiilor în 6-16 secunde. Două upgrade-uri sunt programate pentru 2026: Glamsterdam și Hegotá, menite să îmbunătățească performanța layer-ului de bază (L1), confidențialitatea și criptografia.

Tether a investit 200 de milioane de dolari în Whop, un marketplace digital, pentru a susține expansiunea globală și plățile cu stablecoin-uri. Platforma are peste 18,4 milioane de utilizatori și gestionează 3 miliarde de dolari în plăți anuale. Prin integrarea Wallet Development Kit (WDK) de la Tether, creatorii de pe Whop vor avea acces direct la tranzacții crypto mai rapide și cu costuri mult mai mici decât până acum.

Cum a evoluat însă piața în ultimul timp? Se observa cea mai mare divergență între masa monetară M2 și prețul Bitcoin

Din 2015 încoace, Bitcoin și masa monetară globală M2 au avut 23 de divergențe din perspectiva direcției, adică 23 de episoade în care M2 a continuat să crească, în timp ce prețul BTC a scăzut, arată o analiză Binance.

Sursa: Tradingview, Binance Research, la 24 februarie 2026

Istoric, fiecare astfel de divergență s-a rezolvat în medie în 1–2 luni, pe măsură ce lichiditatea ajungea, în cele din urmă, și la Bitcoin. Divergența actuală nu respectă acest model, prelungindu-se atât ca durată, cât și ca magnitudine, mult peste orice episod anterior.

Care sunt motivele? Actuala situație pare a fi rezultatul a trei distorsiuni structurale:

Distorsiunea 1: Slăbiciunea dolarului umflă artificial M2: Creșterea M2 supraestimează adevărata expansiune a puterii de cumpărare reale.

Creșterea M2 supraestimează adevărata expansiune a puterii de cumpărare reale. Distorsiunea 2: Proprietatea instituțională prin ETF-uri: Bitcoin e tranzacționat acum ca orice acțiune a unei companii software (Aceleași instituții care dețin portofolii de acțiuni software dețin acum și BTC. Sistemele lor de management al riscului le clasifică pe ambele în același factor tehnologic cu volatilitate ridicată).

Bitcoin e tranzacționat acum ca orice acțiune a unei companii software (Aceleași instituții care dețin portofolii de acțiuni software dețin acum și BTC. Sistemele lor de management al riscului le clasifică pe ambele în același factor tehnologic cu volatilitate ridicată). Distorsiunea 3: Rate reale ridicate: Deși FED rămâne într-un ciclu de easing (adică un ciclu de scăderi de rate ale dobânzii), inflația persistentă a ținut ratele reale ridicate.

Care sunt condițiile pentru revenirea prețului BTC?

Pentru ca BTC și M2 să reia același traseu, ar trebui probabil să se întâmple 3 lucruri:

1.Stabilizarea sentimentului legat de disrupția AI: Când acțiunile din domeniul software vor ajunge la un minim (valoarea cea mai mică va fi stabilită), legătura dintre acțiunile tech și Bitcoin ar trebui să se dizolve. Rezultatele NVIDIA de săptămâna trecută (mult peste așteptări, cu guidance mai bun decât estima piața) și anunțurile enterprise de la Anthropic ar putea reprezenta pași semnificativi în această direcție. Practic, teama piețelor că inteligența artificială va perturba domeniul software-ul ar putea fi exagerată.

Sursa: Tradingview, Binance Research, la 23 februarie 2026

2.Scădere semnificativă a ratelor reale: Doar tăieri nominale de rate de către FED nu sunt suficiente. E nevoie de o normalizare reală a inflației ca lichiditatea să fie transferată de la instrumente fără risc (sau risc mai mic) către cele cu risc ridicat.

3.Stabilizarea dolarului: Pentru ca masa monetară globală să-și reia rolul de semnal de lichiditate pentru Bitcoin, fie dolarul trebuie să se întărească din nou (să devină mai puternic față de alte valute), fie cursul de schimb să se stabilizeze (să nu mai fluctueze haotic).

Când aceste condiții se vor alinia, posibil în a doua jumătate a lui 2026 și la începutul lui 2027, corecția acestei divergențe (adică momentul în care Bitcoin își revine puternic față de M2) s-ar putea întâmpla extrem de rapid, printr-o creștere mult mai mare a prețului decât e așteptată în acest moment.