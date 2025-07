Raport Binance: Ce a mișcat industria cripto în primul semestru al anului 2025?

Piața cripto crește cu aproape 2% în semestrul 1

După o creștere substanțială de 96,2% în 2024, piețele cripto au înregistrat o creștere moderată în prima jumătate a anului 2025, arată cel mai recent raport Binance. Capitalizarea totală a pieței crește cu 1,99% de la începutul anului (year to date).

După o scădere de 18,61% în primul trimestru, urmează o revenire de de 25,32% în al doilea trimestru. În prima jumătate a anului 2025, piețele s-au confruntat cu o volatilitate semnificativă, determinată de anunțurile privind tarifele lui Donald Trump și escaladarea tensiunilor geopolitice.

Băncile centrale globale au abordări diferite

Economiile mari și băncile lor centrale au adoptat direcții semnificativ diferite în prima jumătate a anului 2025. Peisajul global a fost caracterizat de o încetinire treptată a economiei SUA și o relaxare neașteptată a inflației, în timp ce China a sfidat așteptările cu o creștere puternică a PIB-ului (de 5,4%) de la an la an în primul trimestru. În trimestrul al doilea, economia Chinei are un avans de 5,2% an/an.

Divergența economică a fost amplificată de o creștere a lichidității. Masa monetară combinată a SUA, Chinei, Europei și Japoniei are un avans de 5,5 trilioane de dolari (cea mai mare creștere pe 6 luni din ultimii patru ani), determinată în principal de relaxarea monetară în afara Rezervei Federale a SUA, care a rămas prudentă.

Bitcoin, al 6-lea cel mai mare activ al lumii

Performanța Bitcoin în prima jumătate a anului 2025 reflectă maturizarea sa continuă ca un activ macro important și favorit al instituțiilor. Cu o capitalizare de piață menținută peste 2 trilioane de dolari și o dominanță maximă a pieței cripto de 65,1% (cel mai înalt nivel din ultimii patru ani), BTC rămâne printre cele mai performante active globale, ce oferă randamente procentuale de două cifre, chiar și în mijlocul volatilității macro.

ETF-urile spot BTC au devenit un motor structural critic, ce atrag fluxuri instituționale. Adopția corporativă a cunoscut o creștere substanțială, cu dețineri totale atingând 848.100 BTC în peste 140 de firme, pe fondul reglementării și al regulilor contabile favorabile. Ambele sporesc încrederea investitorilor.

Sectorul DeFi trece de la speculații interne la adopție instituțională și integrarea activelor din lumea reală (RWA)

În timp ce TVL (Total Value Locked= Valoare totală blocată) s-a stabilizat la aproximativ 151,5 miliarde de dolari, utilizatorii activi lunar au crescut cu 240% de la an la an, iar raportul volumului de tranzacționare spot al DEX-urilor a atins un record de 29%, indicând o creștere puternică a utilizatorilor și o schimbare structurală în cota de piață.

În general, DeFi trece la o fază de creștere sustenabilă susținută de valoare reală, dar se confruntă în continuare cu riscuri sistemice severe și provocări de securitate.

Sectorul stablecoin-urilor urcă în prima jumătate a anului 2025 la un nou all time high

Capitalizarea totală a pieței stablecoin-urilor (monedelor stabile) depășește 250 de miliarde de dolari, un nou maxim istoric. Tether (USDT) își menține poziția de lider, cu o valoare de piață de 153–156 mld. $, în timp ce USDC (moneda stabile de la Circle) își dublează oferta până la aproximativ 61,5 mld. $, în timp ce cota sa de piață ajunge la 25%, de la 20%.

Claritatea reglementărilor a jucat un rol cheie în stimularea încrederii instituționale (în special prin adoptarea GENIUS Act de către Senatul SUA și aplicarea regulilor MiCA în UE). Iar asta face ca stablecoin-urile să fie instrumente din ce în ce mai recunoscute pentru plăți, remitențe și decontări on-chain.

Reglementarea ajută adopția

Peisajul global de reglementare cripto a cunoscut schimbări notabile. În SUA, Donald Trump încearcă să relaxeze legile privind activele cripto.

Europa implementează măsuri mai stricte de aplicare a reglementărilor cripto, Hong Kong promovează inovația prin licențe deschise și stimulente fiscale, iar Singapore impune măsuri stricte de conformitate, ceea ce a cauzat migrația industriei.

Eforturile globale au progresat și în ceea ce privește standardizarea transparenței fiscale și îmbunătățirea cooperării reglementare transfrontaliere.

Momente-cheie în S2/2025

În a doua jumătate a anului 2025, sunt 10 teme-cheie ce pot aduce mișcări semnificative pentru industria cripto.

Aceste teme acoperă diverse narațiuni și sectoare, precum cele legate de mediul macroeconomic, pivotul FED, perspectiva fiscală a legii Big Beautifull Bill din SUA, politici și reglementări, ecosistemul Bitcoin, stablecoin-uri, active din lumea reală (RWA) sau A.I. și rotația capitalului către altcoin-uri.

Istoric, creșterile altcoin-urilor vin după ce Bitcoin își termină raliul și intră în consolidare, pe măsură ce capitalul se rotește în căutarea unor randamente mai mari.

Concluzie

În 2025, ecosistemul blockchain și cripto a atins un nou nivel de maturitate, caracterizat prin adopție în întreprinderi de toate dimensiunile, de la companii Fortune 500 la IMM-uri, și o încredere mai mare decât în trecut a investitorilor instituționali.

Adopția pe scară largă stimulează inovația și extinde cazurile de utilizare dincolo de tranzacționarea retail, incluzând transparența lanțului de aprovizionare, plățile transfrontaliere, integrările DeFi, identitatea digitală și tokenizarea activelor din lumea reală.