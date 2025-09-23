Raport ASUS: Sistemele de tip AI PC le conferă avantaje competitive IMM-urilor

Noul raport ASUS „Viitorul IMM-urilor 2025” arată că întreprinderile mici și mijlocii (IMM) adoptă tot mai mult mentalitatea și instrumentele marilor companii pentru a rămâne competitive. Potrivit raportului, 88% dintre antreprenorii cu IMM-uri consideră „gândirea la scară mare” esențială pentru dezvoltare. Abordarea este determinată parțial de presiunea concurențială. Dintre cei care sunt ferm convinși de acest lucru, aproape jumătate declară că se confruntă cu cea mai mare concurență din partea marilor corporații, nu doar din partea altor IMM-uri sau start-up-uri.

În loc să se bazeze exclusiv pe numărul de angajați sau pe infrastructura tradițională, IMM-urile utilizează PC-uri cu AI pentru a crește productivitatea și a simplifica procesul decizional. De la analize predictive la crearea de conținut și automatizarea fluxurilor de lucru, AI-ul a devenit un factor esențial care le oferă IMM-urilor capabilități la nivelul corporațiilor, menținând în același timp agilitatea specifică afacerilor mici.

Raportul evidențiază, de asemenea, o tendință mai amplă: IMM-urile își realocă resursele pentru a se concentra pe scalabilitatea pe termen lung, investind în planificarea strategică, marketing și tehnologie. Totuși, pentru a valorifica pe deplin potențialul AI, serviciile cloud nu sunt suficiente. Dispozitivele trebuie să fie capabile să susțină fluxuri de lucru moderne în mod sigur și eficient.

Pentru a sprijini această transformare, ASUS oferă o gamă de soluții concepute pentru echipele în expansiune. Seria ASUS Expert P oferă performanțe compatibile cu AI, fiabilitate la nivel „enterprise” și funcțiile integrate din Windows 11 Pro, contribuind la menținerea productivității și a securității IMM-urilor, indiferent de locul desfășurării activității – la sediu, de la distanță sau în deplasare.

ASUS continuă să fie un partener strategic pentru IMM-uri, furnizând soluții care le permit să își optimizeze activitatea, să crească accelerat și să rămână competitive.