Rămâi vigilent: Atenție la escrocheriile de tip phishing pe WhatsApp

La începutul acestui an, Binance a identificat un val de înșelătorii pe WhatsApp în care fraudatorii se dau drept reprezentanți oficiali ai companiei, în special în regiuni precum Franța și Italia, pentru a păcăli utilizatorii și a cere fonduri sau a oferi sfaturi false de investiții.

Să fim clari: Binance nu te va contacta niciodată pe WhatsApp pentru a-ți oferi oportunități de investiții, a solicita plăți sau a cere informații personale. Oricine pretinde că reprezintă compania și te contactează în acest mod încearcă să te înșele sau să te fraudeze.

Aceste înșelătorii devin din ce în ce mai sofisticate, dar informarea este prima ta linie de apărare. Să știi cum să le identifici și să le raportezi poate proteja nu doar fondurile tale, ci și întreaga comunitate Binance.

Împreună, putem rămâne vigilenți și menține ecosistemul cripto în siguranță pentru toți.

Binance te poate contacta doar prin:

Prin echipa de suport clienți Binance, disponibilă 24/7 pe portalul nostru de servicii clienți.

Prin contul oficial de X (fost Twitter).

Prin Telegram. Asigură-te că verifici identitatea contactului cu serviciul Binance Verify. Acest instrument îți permite să verifici un site web, o adresă de e-mail, un ID Telegram sau alt punct de contact pentru a vedea dacă este legitim.

Prin e-mail. Din nou, folosește Binance Verify pentru a verifica cu atenție adresa expeditorului.

În cele din urmă, examinează cu atenție orice grup comunitar din care faci parte. Ghidul nostru „Protejează-te de înșelătoriile din grupurile comunitare”te va ajuta să faci asta.

Care este pericolul real? Phishing-ul

Cea mai mare amenințare în aceste înșelătorii WhatsApp este phishing-ul, adică o formă de fraudă online concepută pentru a-ți fura informațiile personale sau activele cripto.

Într-un atac de phishing, escrocii se dau drept organizații de încredere prin e-mailuri false, site-uri web sau mesaje de chat care par aproape identice cu cele legitime.

Scopul lor este să câștige încrederea ta, apoi să te păcălească să dezvălui informații considerate sensibile și personale, precum datele de login, codurile de autentificare în doi pași sau detaliile portofelului, sau chiar să ajungi să le trimiți direct fonduri.

Phishing-ul rămâne una dintre cele mai comune și eficiente tactici folosite împotriva utilizatorilor cripto astăzi.

Cum funcționează înșelătoriile de phishing pe WhatsApp?

Pe măsură ce adopția cripto și utilizarea rețelelor de socializare cresc la nivel global, escrocii schimbă constant metodele pentru a exploata utilizatorii neatenți. WhatsApp, cu baza sa mare de utilizatori și stilul informal de comunicare, a devenit o țintă principală pentru tentativele de phishing.

Fraudatorii profită de încrederea platformei. Ei se pot da drept reprezentanți Binance, pot intra în grupuri WhatsApp legate de cripto sau te pot contacta direct cu oferte false de investiții sau cereri urgente.Toate sunt concepute pentru a te păcăli să le oferi informații personale sau să transferi fonduri.

Primul pas spre siguranță în lumea digitală este să fii conștient de aceste tactici!

Cum arată o înșelătorie de phishing pe WhatsApp?

Impersonare : Un escroc creează un profil WhatsApp fals care seamănă cu cel al unui reprezentant Binance.

: Un escroc creează un profil WhatsApp fals care seamănă cu cel al unui reprezentant Binance. Problemă urgentă : Pretind o problemă urgentă cu contul tău Binance, cum ar fi o activitate suspectă.

: Pretind o problemă urgentă cu contul tău Binance, cum ar fi o activitate suspectă. Cerere de informații sau fonduri : Ți se cer informații sensibile precum datele de autentificare și codurile 2FA sau îți cere să transferi cripto pentru “a-ți proteja activele”.

: Ți se cer informații sensibile precum datele de autentificare și codurile 2FA sau îți cere să transferi cripto pentru “a-ți proteja activele”. Încredere falsă : Îți oferă detalii care par credibile, posibil din surse publice.

: Îți oferă detalii care par credibile, posibil din surse publice. Izolare, apoi dispariție: Escrocul insistă să păstrezi secretul și te descurajează să discuți cu altcineva, inclusiv cu suportul Binance, pretinzând că situația este sensibilă și trebuie gestionată discret. În final, dispare după ce trimiți criptomonede sau informații, iar tu rămâi cu pierderile.

Concluzie:

Cunoașterea este cea mai puternică apărare împotriva escrocheriilor. Dacă înțelegi cum funcționează aceste scheme de phishing pe WhatsApp, vei putea identifica din timp semnele de avertizare și să-ți protejezi fondurile.

Nu uita: Binance nu te va contacta niciodată pe WhatsApp pentru a oferi sfaturi de investiții, a solicita fonduri sau a împărtăși „oportunități exclusive”.

A rămâne atent, informat și sceptic față de mesajele nesolicitate este cea mai bună modalitate de a-ți menține criptomonedele în siguranță.