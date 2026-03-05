Qognifly lansează în România un sistem autonom de contracarare a dronelor

Qognifly, companie românească de deep-tech specializată în sisteme autonome de contracarare a dronelor (C-UAS), își anunță lansarea publică și intrarea într-o nouă etapă de consolidare pentru Drone Wall, o arhitectură integrată de detecție, urmărire și interceptare, dezvoltată de ingineri români și validată în condiții operaționale. În paralel, compania are deja în portofoliu platforme UAV mature aflate în comercializare – UAV-uri ISR tactice Class 1 (mini), platforme Class 1 (small) hibride (anduranță 17h+) și electrice cu aripă fixă , drone cargo cu sarcină utilă de 50 kg+ și soluții comerciale antigrindină – livrate până în prezent în peste 16 țări.

Misiunea Qognifly este să ofere o soluție europeană, responsabilă și accesibilă pentru protecția spațiului aerian împotriva amenințărilor generate de drone, aliniată standardelor și cerințelor de interoperabilitate din ecosistemul UE și NATO.

„Proliferarea dronelor low-cost a schimbat fundamental regulile jocului în securitatea aeriană. Nu mai este sustenabil să răspunzi unei amenințări de 30.000 de euro cu o rachetă de 200.000 de euro sau chiar de ordinul milioanelor,” declară Ion Mocanu, co-fondator și CEO Qognifly. „Cu Drone Wall, echipa noastră din România a transformat o idee într-o capabilitate validată pe campul de lupta din Ucraina: o arhitectură autonomă, cu interceptoare reutilizabile și inteligență artificială, care readuce eficiența economică de partea celor care protejează infrastructura și comunitățile.”

„În Qognifly, am adus împreună disciplina aerospațială și inovația în AI și senzori pentru a construi un sistem european de contracarare a dronelor, proiectat pentru realitatea operațională de astăzi,” adaugă Anton Danici, co-fondator tehnic. „Obiectivul nostru este să oferim forțelor de apărare și operatorilor de infrastructură critică un instrument eficient, reutilizabil și responsabil — pentru protecție, nu escaladare.”

De la detectare la neutralizare: un sistem end-to-end împotriva dronelor

Qognifly acoperă întregul lanț end-to-end pentru contracararea amenințărilor cu drone – de la detectare și identificare, la urmărire, alocare de resurse și interceptare. Drone Wall este construit ca un ecosistem unificat și integrabil, proiectat să depășească performanța soluțiilor fragmentate care operează în silozuri. Toate componentele rulează on-edge, cu latențe reduse și reziliență sporită, iar sistemul este rafinat continuu pe baza datelor și feedback-ului operațional din Ucraina pentru a îmbunătăți clasificarea, prioritizarea și eficiența intervenției.

De la validare operațională la pregătirea producției în București

Drone Wall nu mai este un concept, ci o capabilitate validată în condiții de război, pe baza evaluărilor în scenarii relevante pentru apărarea aeriană modernă.

Pe baza acestor rezultate, Qognifly intră într-o etapă de consolidare a infrastructurii și proceselor, pregătind o facilitate dedicată în București pentru producție pe loturi pilot și pentru standardizarea etapelor de integrare și testare, fără a anunța în acest moment debutul producției de serie.

Qognifly are deja semnate MoU-uri cu trei companii din Ucraina, ca parte a strategiei de colaborare regională.

Compania operează deja o capacitate europeană dedicată dezvoltării și integrării de UAV-uri, cu control end-to-end asupra lanțului de la design aeronautic și fabricație din materiale compozite până la avionică, senzori și software de misiune. Această bază permite standardizarea proceselor, pregătirea tooling-ului și a lanțului de aprovizionare european și susține tranziția de la prototipare și loturi pilot către pre-industrializare în România.

Drone Wall: arhitectură autonomă, eficiență economică și scalabilă

Drone Wall este un sistem integrat de apărare împotriva dronelor, bazat pe radar la sol, un software de tip Air Defense Management System și o familie de interceptoare în trei clase de rază de acțiune, inclusiv o variantă aer–aer reutilizabilă cu propulsie jet. Arhitectura integrează detecția, urmărirea, alocarea țintelor și comanda interceptării într-un flux automatizat, permițând integrarea într-un cadru de tip network‑centric warfare în care senzori, efectori și unități de comandă partajează aceeași imagine operațională.

Sistemul este proiectat pentru operare full‑autonomă, cu un număr minim de operatori, interceptorul fiind ghidat de radar și coordonat prin ADMS, astfel încât să răspundă la volumul și complexitatea actuală a amenințărilor, fără a depinde de un pilot uman dedicat pentru fiecare angajare. Prin această abordare, Qognifly urmărește un raport de cost aproximativ 1:20 față de soluțiile cu rachete, oferind o opțiune scalabilă pentru protecția infrastructurii critice și a zonelor urbane, cu focus pe prevenție și protecție, nu pe escaladare.

În unele configurații, compania folosete componente consacrate din industrie acolo unde are sens, diferențiatorul Qognifly este arhitectura integrată și straturile proprietare (autonomie cu IA, ADMS, integrare radar–interceptor, siguranță și securitate). Aceasta este in linie cu filosofia COTS a companiei – Comercial off the Shelf prin care scad costurile si au impact asupra scurtarii timpului pana la operationalizarea produsului, oferind interoperabilitate mai buna prin folosirea intefetelor standard.

În apărare, criteriul relevant nu este eticheta „open-source” vs. „proprietar”, ci interoperabilitatea cu ecosisteme C2/ISR, auditabilitatea (trasabilitate, conformitate și posibilitatea de verificare), robustețea supply-chain-ului și hardening-ul pentru operare în medii contestate. Qognifly aplică aceste principii la nivel de sistem complet, cu procese de integrare, testare și control al configurației care asigură performanță și fiabilitate operațională.

Qognifly a purtat discuții avansate cu mai mulți investitori de capital, inclusiv de la nivel internațional, însă compania a ales să meargă mai departe cu un partener strategic local, runda de finanțare urmând să fie anunțată oficial în perioada următoare.

Această finanțare va accelera testarea, finalizarea interceptorului jet și pregătirea capacităților industriale pentru Drone Wall, inclusiv dezvoltarea algoritmilor de procesare video si radar, coordonare multi-dronă și interceptoare de până la 500 km/h, precum și extinderea echipei și a capacității de producție.

Qognifly susține inițiativa Black Sea Defense ca platformă regională de colaborare pentru integrarea și industrializarea capabilităților de apărare la Marea Neagră, etapă care validează extern tehnologia și deschide drumul către clienți instituționali din UE și NATO, într-un context de creștere accelerată a investițiilor în sisteme C‑UAS.

Compania își asumă o abordare de tehnologie responsabilă, orientată spre protecția infrastructurii critice, a forțelor din teren și a populației civile, în conformitate cu cerințele de siguranță, interoperabilitate și conformitate ale partenerilor europeni și NATO. Prin dezvoltarea și pregătirea industrializării unor sisteme C‑UAS în Europa, Qognifly contribuie la suveranitatea tehnologică europeană și la securizarea lanțurilor de aprovizionare, având ca valori centrale rigoarea inginerească, autonomia strategică și responsabilitatea în proiectarea, testarea și utilizarea tehnologiei.