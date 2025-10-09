Puterea SQL în Datacom

Dacă lucrați cu baze de date Datacom – fie ca arhitect de date, dezvoltator de aplicații sau administrator de baze de date – știți deja cât de esențial poate fi limbajul structurat de interogare (SQL). Este limbajul universal pentru interacțiunea cu datele și este din ce în ce mai bun.

De la gestionarea seturilor de date mici până la scalarea aplicațiilor enterprise masive, SQL oferă eficiență, scalabilitate și ușurință în utilizare, ceea ce îl face alegerea preferată pentru organizațiile din întreaga lume.

Echipa Broadcom a introdus recent mai multe îmbunătățiri SQL concepute pentru a ajuta atât administratorii de baze de date, cât și dezvoltatorii de aplicații să profite la maximum de Datacom.

De exemplu, dacă aveți nevoie de o modalitate mai ușoară de a monitoriza interogările, puteți utiliza Datacom SQL Performance Analyzer. Acest instrument vă permite să:

Vizualizați rapid interogările cu execuție lungă

Anulați interogările

Executați rapoarte de optimizare

Și vești minunate – ca urmare a eforturilor recente de simplificare a portofoliului, suportul SQL în Datacom este acum inclus în produsul de bază.

Pentru a profita de toate aceste îmbunătățiri, trebuie doar să aplicați cea mai recentă actualizare de întreținere Level Set 15.1.06 (LU16053) sau să utilizați livrabilele Service Update S2501.

Și mai mult impuls SQL

Nu există încetinire. Noi și interesante îmbunătățiri SQL sunt în curs de dezvoltare astăzi, inclusiv:

Îmbunătățiri SQL DDL : Nu se mai bazează exclusiv pe Dicționarul de date pentru definirea unei noi baze de date

: Nu se mai bazează exclusiv pe Dicționarul de date pentru definirea unei noi baze de date Arhitectură modernizată de sortare SQL : Valorificarea noii instrucțiuni SORTL din sistemele z/15 pentru a efectua sortări mai eficient folosind memoria pe 64 de biți

: Valorificarea noii instrucțiuni SORTL din sistemele z/15 pentru a efectua sortări mai eficient folosind memoria pe 64 de biți Suport pentru coloane de identitate : Adăugarea de coloane de identitate generate de sistem (cum ar fi Db2) pentru operațiunile CREATE TABLE și ALTER TABLE

: Adăugarea de coloane de identitate generate de sistem (cum ar fi Db2) pentru operațiunile CREATE TABLE și ALTER TABLE Scanarea fizică a datelor: Reducerea costului recitirii blocurilor de date atunci când indexurile nu citesc în secvență fizică. Incorporăm inteligență în produs, astfel încât interogările SQL să știe când să utilizeze automat o scanare fizică.

Punerea bazelor

SQL rămâne fundamentul eforturilor de modernizare ale Datacom. Broadcom se angajează să îmbunătățească și să extindă SQL ca interfață standard pentru datele mainframe-ului Datacom/DB, făcându-l și mai puternic și mai ușor de utilizat.

SolvIT Networks este partener strategic pentru Europa Centrală și de Est al Broadcom.