Puterea de cumpărare a europenilor crește la 20,291 € în 2025

Puterea medie de cumpărare pe cap de locuitor în Europa crește la 20.291 euro în 2025. Totuși, diferențele dintre cele 42 de țări analizate rămân semnificative: locuitorii din Liechtenstein, Elveția și Luxemburg au un venit net mult mai mare decât Ucraina. Irlanda este printre marii câștigători ai acestui an, urcând cinci poziții în comparația europeană generală. Aceste concluzii fac parte din noul studiu „NIQ Purchasing Power Europe 2025”, disponibil acum.

În 2025, europenii vor avea o putere totală de cumpărare de aproximativ 13,9 trilioane euro. Acest buget este disponibil pentru alimente, locuință, servicii, costuri energetice, pensii private, asigurări, vacanțe, mobilitate și achiziții de consum. La nivel de cap de locuitor, rezultă o putere medie de cumpărare de 20.291 euro, reprezentând o creștere nominală de 4,0% față de cifra revizuită din anul precedent. Totuși, suma reală disponibilă pentru cheltuieli și economii variază considerabil de la o țară la alta și depinde și de evoluția prețurilor de consum în 2025.

Irlanda urcă cinci poziții

Ca și în anii precedenți, Liechtenstein ocupă din nou primul loc în clasamentul puterii de cumpărare în 2025, cu un avans semnificativ. Locuitorii din Liechtenstein au o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 71.130 euro, de 3,5 ori peste media europeană. Elveția și Luxemburg ocupă locurile doi și trei. Elvețienii au o putere de cumpărare de 53.011 euro pe cap de locuitor, de 2,6 ori peste media europeană, iar luxemburghezii au un venit net disponibil de 38.929 euro pe persoană, adică de peste 1,9 ori media europeană.

Puterea de cumpărare în Europa (Top 10)

2025 (versus anul precedent) Țară Nr. de Locuitori 2025 purerea de cumpărare per locuitor în € Indexul european al puterii de cumpărare* 1 (1) Liechtenstein 40,015 71,130 350.5 2 (2) Elveția 8,962,258 53,011 261.3 3 (3) Luxembourg 681,973 38,929 191.9 4 (4) Islanda 389,444 38,767 191.1 5 (5) Danemarca 5,992,734 33,211 163.7 6 (7) Marea Britanie 69,281,437 30,486 150.2 7 (12) Irlanda 5,351,681 30,205 148.9 8 (6) Austria 9,158,750 29,852 147.1 9 (9) Germania 84,669,326 29,566 145.7 10 (8) Norvegia 5,594,340 29,028 143.1 Europa (total) 684,873,675 20,291 100.0

Sursă: © NIQ GfK Puterea de Cumpărare * indicele pe locuitor: media europeană = 100 rata de schimb pentru țările care nu fac parte din euro: prognoza Comisiei Europene Mai 19, 2025

Toate celelalte țări din top 10 prezintă, de asemenea, o putere de cumpărare pe cap de locuitor foarte ridicată, cu cel puțin 43% peste media europeană. Un avans important din partea Irlandei, care urcă cinci poziții față de anul precedent și ocupă acum locul șapte, cu o putere de cumpărare de 30.205 euro pe cap de locuitor.

Marea Britanie urcă o poziție și ocupă acum locul șase în indicele puterii de cumpărare, în timp ce Austria și Norvegia coboară fiecare două poziții. Olanda, pe de altă parte, iese din top 10 anul acesta și ocupă locul doisprezece, cu o putere de cumpărare de 28.535 euro pe cap de locuitor.

În total, 16 dintre cele 42 de țări analizate sunt peste media europeană. În contrast, 26 de țări au o putere de cumpărare sub medie – inclusiv Spania, care, cu 20.134 euro pe persoană, este ușor sub media europeană. Ca și în anii precedenți, Ucraina ocupă ultimul loc. Acolo, oamenii au doar 2.946 euro pe cap de locuitor, adică mai puțin de 15% din media europeană.

„Diferențele de putere de cumpărare în Europa rămân semnificative”, explică Markus Frank, expert în soluții Geomarketing NIQ. „Locuitorii din Liechtenstein – țara aflată pe primul loc – au de peste 24 de ori puterea de cumpărare comparativ cu Ucraina, care ocupă ultimul loc. Totuși, se conturează o tendință pe termen lung: țările cu putere de cumpărare mai mică înregistrează o creștere peste medie. Aceasta reduce treptat diferența dintre națiuni. Spre comparație: acum zece ani, raportul dintre Liechtenstein și Ucraina era de peste 66 la 1.”

Comparație între țări și regiuni

Mai jos este prezentată o evaluare detaliată a distribuției puterii de cumpărare în Marea Britanie, Italia, Spania, Cehia, Polonia și România. Compararea acestor țări oferă perspective asupra distribuției regionale a potențialului de cheltuieli în cadrul fiecărei țări.

2025 (versus anul precedent) Țară Nr. de Locuitori 2025 purerea de cumpărare per locuitor în € Indexul european al puterii de cumpărare* 6 (7) Marea Britanie 69,281,437 30,486 150.2 16 (16) Italia 58,934,177 21,952 108.2 17 (17) Spania 48,619,695 20,134 99.2 23 (24) Cehia 10,909,500 15,928 78.5 26 (27) Polonia 37,489,087 14,156 69.8 31 (32) România 19,067,576 11,105 54.7

Sursă: © NIQ GfK Puterea de Cumpărare * indicele pe locuitor: media europeană = 100 rata de schimb pentru țările care nu fac parte din euro: prognoza Comisiei Europene Mai 19, 2025

Marea Britanie: Cea mai mare putere de cumpărare în Londra și în jurul ei

În Marea Britanie, oamenii au o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 30.486 euro. Acest lucru plasează Marea Britanie pe locul șase în clasamentul european, cu o putere de cumpărare cu 50% peste media europeană.

Cele mai ridicate valori ale puterii de cumpărare se regăsesc în și în jurul Londrei. În fruntea clasamentului se află comitatul Windsor and Maidenhead, situat la vest de capitală. Aici, locuitorii au la dispoziție, în medie, 45.331 euro pentru cheltuieli și economii, ceea ce îi plasează cu aproape 49% peste media națională. Cu 43.626 euro și 42.798 euro pe cap de locuitor, Surrey și City of London ocupă locurile doi și trei, fiecare având peste 40% mai multă putere de cumpărare decât media Marea Britanie.

Top 10 comitate din Marea Britanie

Poziție Comitat Nr. de Locuitori 2025 purerea de cumpărare per locuitor în € Indexul național al puterii de cumpărare* Indexul european al puterii de cumpărare* 1 Windsor & Maidenhead 158,943 45,331 148.7 223.4 2 Surrey 1,248,649 43,626 143.1 215.0 3 Londra 9,089,736 42,798 140.4 210.9 4 Buckinghamshire 578,772 40,473 132.8 199.5 5 West Berkshire 165,112 38,476 126.2 189.6 6 Wokingham 187,200 38,285 125.6 188.7 7 Hertfordshire 1,236,191 37,764 123.9 186.1 8 Oxfordshire 763,218 35,867 117.7 176.8 9 Edinburg 530,680 35,203 115.5 173.5 10 Rutland 41,443 35,007 114.8 172.5

Sursă: © NIQ GfK Puterea de Cumpărare * indicele pe locuitor: media europeană = 100 rata de schimb pentru țările care nu fac parte din euro: prognoza Comisiei Europene Mai 19, 2025

Comparativ cu anul precedent, au existat puține schimbări în top 10. West Berkshire și Wokingham și-au schimbat locurile anul acesta, ocupând pozițiile cinci și șase, respectiv, în timp ce Cheshire East a ieșit din top 10 în 2025. Nou în clasament este comitatul City of Edinburgh, aflat acum pe locul nouă. Aici, potențialul de cheltuieli ajunge la 35.203 euro pe persoană, ceea ce înseamnă că locuitorii capitalei scoțiene au cu puțin sub 16% mai mult decât media națională.

Cea mai apropiată valoare de media națională a puterii de cumpărare se regăsește în West Northamptonshire. Locuitorii de aici au 30.450 euro pe cap de locuitor, cu 36 euro mai puțin decât media națională. La baza clasamentului se află Leicester, situat la nord-est de Birmingham, unde venitul net disponibil este de 19.987 euro, adică cu peste 34% sub media Regatului Unit.

Italia: Diferență pronunțată între nord și sud



În Italia, puterea medie de cumpărare pe cap de locuitor este de 21.952 euro. Acest lucru plasează italienii cu puțin peste 8% peste media europeană și poziționează țara pe locul 16 dintre cele 42 de țări analizate.

Distribuția puterii de cumpărare în Italia evidențiază diferențe clare între nordul prosper și sudul mai sărac. Toate provinciile din top 10 sunt situate în nordul Italiei. După ce Bolzano/Bozen a depășit provincia capitală Milano anul trecut, capitala Tirolului de Sud reușește să-și mențină poziția de lider și în 2025. Cu un potențial de cheltuieli de 30.414 euro pe cap de locuitor, provincia se află cu aproape 39% peste media națională. Bolzano/Bozen și-a mărit chiar avansul față de Milano, unde locuitorii au în medie 29.637 euro disponibili pentru cheltuieli și economii.

Top 10 provincii din Italia

Poziție (din 109) Provincie Nr. de Locuitori 2025 purerea de cumpărare per locuitor în € Indexul național al puterii de cumpărare* Indexul european al puterii de cumpărare* 1 Bolzano/Bozen 539,386 30,414 138.5 149.9 2 Milano 3,247,623 29,637 135.0 146.1 3 Bologna 1,020,865 27,087 123.4 133.5 4 Lecco 333,804 26,889 122.5 132.5 5 Monza e della Brianza 879,752 26,817 122.2 132.2 6 Belluno 197,558 26,111 118.9 128.7 7 Parma 456,015 25,890 117.9 127.6 8 Modena 709,149 25,591 116.6 126.1 9 Trieste 228,049 25,076 114.2 123.6 10 Cremona 353,995 24,993 113.9 123.2

Sursă: © NIQ GfK Puterea de Cumpărare * indicele pe locuitor: media europeană = 100 rata de schimb pentru țările care nu fac parte din euro: prognoza Comisiei Europene Mai 19, 2025

Pe de altă parte, cele zece provincii cu cea mai scăzută putere de cumpărare sunt toate situate în sudul Italiei. Ca și în anii precedenți, Crotone, de pe malul Mării Ionice, ocupă ultimul loc, cu 14.257 euro pe persoană, ceea ce reprezintă doar 65% din media națională. Aceasta înseamnă că locuitorii din Bolzano/Bozen au mai mult decât dublul puterii de cumpărare față de cei din Crotone. Totuși, diferența dintre regiunile cu putere de cumpărare ridicată și scăzută s-a redus ușor pentru al doilea an consecutiv. Venitul net disponibil cel mai apropiat de media națională se regăsește în provincia toscană Prato, unde locuitorii au 21.941 euro pe persoană.

Există modificări în top 10 anul acesta la pozițiile șase până la zece. Belluno urcă un loc, depășind Parma și ocupând poziția a șasea. Modena și Trieste își schimbă, de asemenea, locurile, ocupând pozițiile opt și nouă, respectiv. Nou în top 10 este provincia Cremona, care se află pe locul zece, cu o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 24.993 euro. Trento, pe de altă parte, a coborât pe locul cincisprezece anul acesta.

Spania: Puterea de cumpărare se apropie de media europeană

Anul acesta, spaniolii au la dispoziție 20.134 euro pentru cheltuieli și economii, ceea ce plasează Spania pe locul 17 dintre cele 42 de țări europene analizate. Spania continuă să se apropie de media europeană și se află acum la mai puțin de 1% sub aceasta.

Top 10 provincii din Spania

Poziție (din 54) Provincie Nr. de Locuitori 2025 purerea de cumpărare per locuitor în € Indexul național al puterii de cumpărare* Indexul european al puterii de cumpărare* 1 Gipuzkoa 729,722 26,074 129.5 128.5 2 Bizkaia 1,159,368 25,134 124.8 123.9 3 Araba/Alava 338,594 25,107 124.7 123.7 4 Madrid 7,009,268 24,906 123.7 122.7 5 Barcelona 5,877,672 23,588 117.2 116.3 6 Navarra 678,333 23,483 116.6 115.7 7 Asturias 1,009,599 23,381 116.1 115.2 8 Burgos 359,740 23,322 115.8 114.9 9 Zaragoza 987,763 23,120 114.8 113.9 10 Valladolid 525,116 22,583 112.2 111.3

Sursă: © NIQ GfK Puterea de Cumpărare * indicele pe locuitor: media europeană = 100 rata de schimb pentru țările care nu fac parte din euro: prognoza Comisiei Europene Mai 19, 2025

Cu Gipuzkoa, cea mai mică provincie ca suprafață reușește să-și mențină poziția de lider pentru al patrulea an consecutiv. Locuitorii de aici au un venit net disponibil mediu de 26.074 euro pe persoană, ceea ce reprezintă aproape 30% peste media națională. Nou pe locul doi anul acesta este provincia nordică spaniolă Bizkaia, cu o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 25.134 euro. Aceasta o plasează cu aproape 25% peste media spaniolă și marchează o îmbunătățire de două poziții față de anul trecut. Provincia capitală Madrid, pe de altă parte, coboară două locuri și ocupă acum poziția a patra.

Alte modificări în top 10 pot fi observate la pozițiile șase până la opt. Navarra urcă două locuri și ocupă acum poziția a șasea, cu un potențial de cheltuieli de 23.483 euro, în timp ce Asturias și Burgos coboară fiecare câte un loc. Cea mai apropiată valoare de media națională a puterii de cumpărare se regăsește în Tarragona: în provincia catalană situată la sud-vest de Barcelona, potențialul de cheltuieli disponibil este de 20.092 euro.

La capătul inferior al clasamentului puterii de cumpărare se află provinciile sudice ale Spaniei. Pentru al doilea an consecutiv, Almeria ocupă ultimul loc în 2025. În orașul-port din sud, locuitorii au o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 14.441 euro, ceea ce reprezintă cu peste 28% sub media națională.

Cehia: Cea mai mare putere de cumpărare pe cap de locuitor în Praga

În Cehia, potențialul de cheltuieli din acest an ajunge la 15.928 euro. Acest lucru plasează cehii pe locul 23 dintre cele 42 de țări analizate, ceea ce reprezintă cu puțin peste 21% sub media europeană.

Top 10 districte (Okresy) din Cehia

Poziție (din 77) District Nr. de Locuitori 2025 purerea de cumpărare per locuitor în € Indexul național al puterii de cumpărare* Indexul european al puterii de cumpărare* 1 Praga 1,397,880 20,503 128.7 101.0 2 Praga-zapad 161,920 17,220 108.1 84.9 3 Praga-vychod 204,547 16,964 106.5 83.6 4 Beroun 102,562 16,851 105.8 83.0 5 Benesov 103,908 16,796 105.5 82.8 6 Pribram 118,285 16,795 105.4 82.8 7 Mlada Boleslav 137,726 16,782 105.4 82.7 8 Kladno 171,506 16,770 105.3 82.6 9 Kutna Hora 78,565 16,758 105.2 82.6 10 Kolin 108,281 16,701 104.9 82.3

Sursă: © NIQ GfK Puterea de Cumpărare * indicele pe locuitor: media europeană = 100 rata de schimb pentru țările care nu fac parte din euro: prognoza Comisiei Europene Mai 19, 2025

Ca și în anii precedenți, districtul capitalei, Praga, ocupă din nou primul loc în clasament în 2025, și la o distanță clară față de celelalte. Cu 20.503 euro pe cap de locuitor, rezidenții din Praga au aproape cu 29% mai mult disponibil pentru cheltuieli și economii decât media națională, ceea ce îi plasează pentru prima dată peste media europeană. Pe locurile doi și trei se află districtele care înconjoară Praga: Praga-zapad și Praga-vychod. Acesta din urmă a urcat două poziții față de anul trecut.

Există, de asemenea, mișcări semnificative dincolo de primele poziții. Benesov și Kutna Hora urcă fiecare câte un loc, în timp ce Pribram avansează trei poziții. Beroun, pe de altă parte, coboară un loc, iar Mlada Boleslav pierde trei poziții. Nou în top 10 este districtul Kolin, care ocupă acum locul zece. Aici, oamenii au în medie 16.701 euro pe cap de locuitor disponibili pentru consum și economii. Orașul Brno-mesto iese din top 10, ceea ce înseamnă că toate cele zece districte de top sunt acum situate în sau în jurul Pragăi.

Districtul Pelhrimov are potențialul de cheltuieli cel mai apropiat de media națională, cu 15.833 euro pe cap de locuitor. La baza clasamentului se află districtul Sokolov, lângă granița cu Germania, unde locuitorii au un venit net disponibil de 13.995 euro pe cap de locuitor, ceea ce reprezintă aproximativ 88% din media națională.

Polonia: Disparități semnificative în puterea de cumpărare

În Polonia, puterea medie de cumpărare pe cap de locuitor în 2025 ajunge la 14.156 euro. Acest lucru plasează populația Poloniei cu puțin peste 30% sub media europeană și, la fel ca în ultimii doi ani, marchează o îmbunătățire cu o poziție, ajungând pe locul 26.

Top 10 districte (Powiaty) din Polonia

Poziție (din 380) District Nr. de Locuitori 2025 purerea de cumpărare per locuitor în € Indexul național al puterii de cumpărare* Indexul european al puterii de cumpărare* 1 Sopot 31,444 22,275 157.4 109.8 2 Varșovia 1,863,843 21,743 153.6 107.2 3 Siedlce 74,780 19,294 136.3 95.1 4 Wroclaw 672,882 19,156 135.3 94.4 5 Plock 110,015 19,062 134.7 93.9 6 Katowice 278,885 18,756 132.5 92.4 7 Poznan 536,151 18,355 129.7 90.5 8 Krakow 809,168 18,310 129.3 90.2 9 Ostroleka 47,696 17,824 125.9 87.8 10 Bielsko-Biala 164,318 17,760 125.5 87.5

Sursă: © NIQ GfK Puterea de Cumpărare * indicele pe locuitor: media europeană = 100 rata de schimb pentru țările care nu fac parte din euro: prognoza Comisiei Europene Mai 19, 2025

Anul acesta, pentru prima dată după mult timp, există un nou lider în clasamentul puterii de cumpărare din Polonia, cu Sopot pe primul loc. În acest district de pe coasta vestică a Golfului Gdansk, potențialul de cheltuieli pe cap de locuitor ajunge la 22.275 euro, ceea ce reprezintă cu peste 57% mai mult decât media poloneză. Varșovia coboară pe locul doi, dar are în continuare o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 21.743 euro, ceea ce plasează districtul capitalei cu aproape 54% peste media națională.

Nou în top 10 anul acesta este districtul Ostroleka, care ocupă locul nouă. Cu un venit net disponibil de 17.824 euro, acesta se află cu aproximativ 26% peste media națională. Wroclaw și Bielsko-Biala pierd fiecare câte o poziție, iar Katowice coboară două locuri. Siedlce, pe de altă parte, înregistrează o creștere puternică, urcând trei poziții până pe locul trei. Aici, locuitorii au în medie 19.294 euro pe cap de locuitor disponibili pentru cheltuieli și economii.

Cea mai apropiată valoare de media națională a puterii de cumpărare se regăsește în districtul Bialystok, unde venitul net disponibil este de 14.098 euro. La baza clasamentului se află districtul Brzozowski din regiunea Subcarpatică. Cu 9.266 euro pe cap de locuitor, acesta se află cu aproximativ 35% sub media națională. Aceasta înseamnă că locuitorii din Sopot, cel mai puternic district din punct de vedere al puterii de cumpărare, au un buget de peste 2,4 ori mai mare decât cei din Brzozowski, cel mai slab district.

România – Puterea de cumpărare variază de peste 4 ori între județe

În România, puterea de cumpărare pe cap de locuitor este de 11.105 euro, cu aproximativ 45% sub media europeană. Această medie națională ascunde însă diferențe regionale semnificative, cu variații de peste patru ori între județul cu cea mai mare putere de cumpărare și cel cu cea mai mică. Bucureștiul conduce detașat, în timp ce județe precum Vaslui se află la polul opus, evidențiind contrastul economic dintre regiuni.

Ca și în anii precedenți, municipiul București ocupă clar primul loc între regiunile României. Cu o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 22.676 euro, locuitorii capitalei au mai mult decât dublul mediei naționale disponibil pentru cheltuieli și economii. Comparativ cu județul Vaslui, care are cea mai scăzută putere de cumpărare, cu doar 5.379 euro pe cap de locuitor, rezultă un potențial de cheltuieli de aproximativ 4,2 ori mai mare. Acest lucru evidențiază contrastele puternice în distribuția puterii de cumpărare. Totuși, față de anii precedenți, diferența dintre județele cu putere de cumpărare scăzută și ridicată se reduce ușor în 2025.

Toate județele din top 10 au o putere de cumpărare pe cap de locuitor peste medie. Comparativ cu anul trecut, există modificări la pozițiile șapte până la zece. Prahova și Arad coboară fiecare două locuri, ajungând pe pozițiile nouă și zece, în timp ce Constanța urcă un loc și ocupă acum poziția a opta. Nou în top 10 este județul Argeș, care urcă pe locul șapte, cu un venit net disponibil de 11.400 euro. Județul cel mai apropiat de media națională este Alba, unde locuitorii au 11.188 euro disponibili pentru cheltuieli și economii.

