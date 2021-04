Prestigio Click&Touch 2, tastatura inteligentă premiată cu Red Dot Award Product Design 2021

Prestigio Click&Touch 2 este o tastatură cu butoane fizice și taste virtuale glisante, dar și un touchpad, sau un mouse, toate într-un singur device. Aceasta poate fi conectată la orice dispozitiv, fie că este vorba de o tabletă, un smartphone, un PC, un smart TV, o consolă de jocuri, sau o tablă interactivă.

Aceasta este a doua generație a produsului care obține premii pentru design, prima generație a fost și ea premiată la Red Dot Design Awards în 2020, în urma a patru nominalizări.

„În cursul acestui an, am extins familia de produse bazate pe tehnologia TouchOnKeysTM prin adăugarea unui nou dispozitiv, mai subțire, cu autonomie mai mare și funcții mai diverse. Credem că această tehnologie este promițătoare și avem planuri de a o introduce și în alte categorii de produse. De exemplu, lucrăm activ la un laptop bazat pe TouchOnKeysTM, precum și la o serie de tastaturi”, a declarat CEO-ul ASBIS, Serhei Kostevitch.

Tehnologia TouchOnKeysTM extinde capacitățile tastaturilor tradiționale prin adăugarea unei funcționalități touchpad. Acum, controlul gestual, inclusiv derularea paginilor, mutarea cursorului și tastarea, care înainte necesitau un touchpad dedicat, poate fi efectuat oriunde pe suprafața tastaturii. Sistemul recunoaște intuitiv ce dorește să facă utilizatorul și comută automat între modurile tastatură și touchpad.

„Tehnologia TouchOnKeysTM nu stă pe loc, iar noi continuăm să o îmbunătățim”, spune Mikhail Krupenkov, co-fondator al Clevetura LLC. „Chiar acum lucrăm la iluminarea din interior, la creșterea sensibilității senzorului și pregătim alte upgrade-uri utile.”

În fiecare an, Red Dot Award, categoria Product Design, primește mii de înscrieri de la designeri și branduri din întreaga lume. Un juriu internațional evaluează designul produselor prezentate, împreună cu funcționalitatea, ușurința în utilizare și ergonomia acestora. Decizia juraților se bazează pe o suită de parametri esențiali, cum ar fi controlul intuitiv, combinația de materiale, abordarea inovatoare și calitățile tactile. Pe baza acestor criterii, Prestigio Click&Touch 2 a fost recunoscut drept cel mai bun produs din categoria „Computer and Information Technology”.

Prestigio Click&Touch 2 a ținut cont de feedback-ul și sugestiile utilizatorilor tastaturii din prima generație, iar acest lucru a dus la crearea unui dispozitiv conceptual nou, care se concentrează pe productivitatea în utilizarea PC-urilor, a tabletelor și a dispozitivelor all-in-one. O caracteristică nouă este un set de butoane fizice, care fac selecția fără mouse și glisarea mult mai ușoare. Noul produs Click&Touch 2 are, de asemenea, o baterie cu o capacitate mai mare, care asigură funcționarea neîntreruptă pe tot parcursul zilei. Feedback-ul tactil a devenit mai precis, iar aplicația actualizată are mai multe setări. Printre altele, utilizatorul poate ajusta acum poziția zonei de atingere: colțul din stânga, colțul din dreapta sau întreaga tastatură. Mai mult, Prestigio are planuri de extindere a diferitelor aspecte lingvistice și a opțiunilor de culoare pentru Click&Touch 2.