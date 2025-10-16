LOADING

Premieră în sectorul poștal din România în 2024: traficul de colete a depășit traficul de corespondență

Ionut Razvan October 16, 2025
În 2024, creșterea numărului de colete s-a intensificat, ajungând la 335 milioane colete, depășind în premieră traficul de corespondență (267 milioane trimiteri). De asemenea, investițiile în furnizarea de servicii poştale au depășit 500 milioane lei (+23%). Susținerea traficului de colete a fost unul dintre factorii determinanți ai investițiilor, materializate prin creșterea numărului de sisteme automate instalate, care a depăşit 8.200 (+42%). Veniturile totale din servicii poștale au ajuns la aproape 6,5 miliarde lei (+15%), aproximativ 80% provenind din traficul de colete. Infografic aici.

Statistici cheie despre piața serviciilor poștale din România în 2024

Colete (inclusiv pachete mici):

Traficul a crescut în 2024 cu 27%, până la 335 milioane trimiteri, adică 18 colete/locuitor/an, generând venituri de aproximativ 5 miliarde lei, cu 15% mai mari față de 2023.

  • Venitul mediu per colet a fost de aproape 15 lei (12,5 lei/colet intern)
  • 9 din 10 colete interne au fost livrate în prima zi de la intrarea în reţeaua poştală, media fiind de 1,2 zile
  • 1 din 5 colete interne a fost livrat prin sisteme automate
  • 1 din 5 colete internaționale intrate provine din afara UE/SEE, numărul acestora crescând de aproape 5 ori
  • Coletele internaționale au generat venituri de peste 1 miliard de lei
  • În funcţie de numărul de colete, primii 3 furnizori sunt Delivery Solutions – Sameday (32%), Fan Courier (26%) şi Cargus (11%)

Corespondenţă şi imprimate:

  • Veniturile au fost de aproximativ 1 miliard de lei, deși traficul a scăzut cu 5% (267 milioane trimiteri)
  • Venitul mediu per trimitere a crescut până la 3,6 lei (3,1 lei per trimitere internă)
  • În medie, trimiterile interne de corespondenţă au fost livrate în 2,6 zile
  • În funcţie de numărul de trimiteri, cei mai importanţi furnizori sunt Compania Națională Poşta Română (68%) și Pink Post (25%)

Reclamații:

  • Numărul reclamaţiilor întemeiate a crescut cu 41% în 2024, ajungând la 203.000, pentru aproape două treimi din acestea fiind acordate despăgubiri
  • Valoarea medie a unei despăgubiri a crescut cu 26%, până la 227 lei

Numărul de angajați:

  • Scădere de 3% în ansamblul sectorului, în special pe seama Companiei Naționale Poșta Română
  • În medie, un angajat din domeniul poştal a generat venituri poștale anuale de 188 mii lei, în creștere cu 18% față de 2023

