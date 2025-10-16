Premieră în sectorul poștal din România în 2024: traficul de colete a depășit traficul de corespondență

În 2024, creșterea numărului de colete s-a intensificat, ajungând la 335 milioane colete, depășind în premieră traficul de corespondență (267 milioane trimiteri). De asemenea, investițiile în furnizarea de servicii poştale au depășit 500 milioane lei (+23%). Susținerea traficului de colete a fost unul dintre factorii determinanți ai investițiilor, materializate prin creșterea numărului de sisteme automate instalate, care a depăşit 8.200 (+42%). Veniturile totale din servicii poștale au ajuns la aproape 6,5 miliarde lei (+15%), aproximativ 80% provenind din traficul de colete. Infografic aici.

Statistici cheie despre piața serviciilor poștale din România în 2024

Colete (inclusiv pachete mici):

Traficul a crescut în 2024 cu 27%, până la 335 milioane trimiteri, adică 18 colete/locuitor/an, generând venituri de aproximativ 5 miliarde lei, cu 15% mai mari față de 2023.

Venitul mediu per colet a fost de aproape 15 lei (12,5 lei/colet intern)

9 din 10 colete interne au fost livrate în prima zi de la intrarea în reţeaua poştală, media fiind de 1,2 zile

1 din 5 colete interne a fost livrat prin sisteme automate

1 din 5 colete internaționale intrate provine din afara UE/SEE, numărul acestora crescând de aproape 5 ori

Coletele internaționale au generat venituri de peste 1 miliard de lei

În funcţie de numărul de colete, primii 3 furnizori sunt Delivery Solutions – Sameday (32%), Fan Courier (26%) şi Cargus (11%)

Corespondenţă şi imprimate:

Veniturile au fost de aproximativ 1 miliard de lei, deși traficul a scăzut cu 5% (267 milioane trimiteri)

Venitul mediu per trimitere a crescut până la 3,6 lei (3,1 lei per trimitere internă)

În medie, trimiterile interne de corespondenţă au fost livrate în 2,6 zile

În funcţie de numărul de trimiteri, cei mai importanţi furnizori sunt Compania Națională Poşta Română (68%) și Pink Post (25%)

Reclamații:

Numărul reclamaţiilor întemeiate a crescut cu 41% în 2024, ajungând la 203.000, pentru aproape două treimi din acestea fiind acordate despăgubiri

Valoarea medie a unei despăgubiri a crescut cu 26%, până la 227 lei

Numărul de angajați: