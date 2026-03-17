Pliabil Studio lansează prima casă modulară din carton

Pliabil Studio, avangarda designului sustenabil din România, marchează o bornă istorică în construcțiile sustenabile prin prezentarea primei case modulare de locuit, realizate integral din carton structural, Fibracore. Proiectul, o premieră mondială prin complexitatea sa tehnică și utilizarea materialului ca structură portantă, va fi expus publicului în cadrul Chemistry Fest, joi și vineri (19-20 martie), în campusul Politehnicii București.

Inovația Fibracore® și Parteneriate Strategice Locale

Viziunea din spatele acestui proiect aparține lui Nicolae Baciu, un pionier al designului în carton, a cărui expertiză a început în 2015 cu brandul Foldo și s-a cristalizat în 2022 prin fondarea Pliabil Studio.

În 2024, Nicolae a extins limitele materialului celulozic, proiectând o casă complet modulară, foarte sustenabilă, rapid și ușor de construit. Casa este realizată folosind Fibracore, o inovație proprie Pliabil Studio. Acest material structural de ultimă generație este fabricat la comandă, în România, după o rețetă tehnică specifică, deținând certificarea FSC CoC (Chain of Custody).

Construcția cu amprentă de carbon negativă: Un nou standard ESG

Pașaportul de sustenabilitate al prototipului dezvăluie indicatori de impact climatic fără precedent:

Amprentă Carbon Netă: -473,14 kg CO2 . Structura stochează mai mult carbon decât emite în procesul de fabricare, datorită celor 201 kg CO2 reținute în fibra materialului Fibracore.

. Structura stochează mai mult carbon decât emite în procesul de fabricare, datorită celor reținute în fibra materialului Fibracore. Economie Circulară și Zero Waste: Procesul de producție prin debitare CNC atinge o rată de recuperare a materialelor de 100%. Toate resturile tehnologice (12%) sunt colectate și reciclate prin Fepra , colector autorizat.

Procesul de producție prin debitare CNC atinge o rată de recuperare a materialelor de 100%. Toate resturile tehnologice (12%) sunt colectate și reciclate prin , colector autorizat. Eficiență Logistică: Utilizând 172 de plăci de Fibracore, întreaga structură cântărește sub o tonă (910 kg), permițând transportul flat-pack și asamblarea manuală în mai puțin de 48h, fără utilaje grele de șantier.

Invitație la vizionare la Chemistry Fest

Pliabil Studio invită publicul, arhitecții și investitorii să exploreze interiorul și structura acestei case din carton pe 19 și 20 martie, la Chemistry Fest. Aceasta este o oportunitate unică de a vedea cum o inovație născută într-un material considerat fragil devine o soluție imobiliară viabilă, cu un preț de pornire de 6.000 Euro pentru structura de bază (shell & core), demonstrând că sustenabilitatea este un avantaj competitiv, nu un cost suplimentar.

Urmați traseul către inovație. Vă așteptăm în campusul Politehnicii București, clădirea Rectoratului.