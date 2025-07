FEATURED STIRI Platforma eAWB lansează DANA – prima asistentă AI dedicată serviciilor de curierat din România Ionut Razvan Share







eAWB – marketplace de servicii de curierat – anunță lansarea oficială a primei asistente AI destinată gestionării solicitărilor clienților în mod automatizat, numită DANA. DANA este un sistem automatizat, bazat pe algoritmi, construit pentru a înțelege solicitările clienților și pentru a oferi răspunsuri rapide. DANA a fost testată în ultima lună, perioadă în care a gestionat în mod complet 40% din totalul cazurilor de servicii de suport solicitate de clienții eAWB. Până în septembrie, compania estimează că acest procent va ajunge la 80%. În prezent, timpul de răspuns la solicitări a fost redus cu 90%, iar aproximativ 35% dintre solicitări sunt rezolvate chiar de la primul mesaj transmis de client. „Integrarea unei asistente AI precum DANA este un pas firesc într-un sector care se digitalizează rapid. Piața serviciilor de curierat, expres și colete din Europa este în creștere constantă, susținută de e-commerce și de cererea pentru livrări rapide. În acest context, automatizarea suportului pentru clienți devine o necesitate operațională, nu doar o opțiune tehnologică,” a declarant Radu Meteș, CEO și co-fondator eAWB. Asistenta AI identifică tipul de utilizator, recunoaște contextul solicitării și oferă soluții. În funcție de tipul situației, interacțiunea este direcționată către unul dintre cei patru agenți virtuali specializați, fiecare gestionând una dintre următoarele categorii: Probleme legate de ridicarea sau livrarea coletului;

Probleme tehnice legate de utilizarea platformei;

Situații speciale;

Asistență comercială pentru alegerea serviciului de curierat. Potrivit datelor din perioada de testare, 50% din solicitări sunt rezolvate în cel mult trei mesaje. În cazul în care o situație nu poate fi rezolvată automat, DANA redirecționează utilizatorul către un operator uman. În prezent, doar aproximativ 5% din tichetele de suport necesită intervenție manuală. Prin introducerea asistentei AI DANA, eAWB urmărește automatizarea suportului pentru clienți, cu scopul de a reduce volumul de lucru uman, a scurta timpul de reacție și a îmbunătăți experiența utilizatorilor. Recent, eAWB a lansat noua sa platformă, construită integral cu inteligență artificială (AI). Lansată la aprilie 2024, eAWB a reuși în doar un an să înregistreze o creștere rapidă a volumelor tranzacționate și a bazei de clienți, ajungând la peste 50.000 de utilizatori activi în prezent. Odată cu lansarea recentei versiuni construite cu inteligență artificială, eAWB vizează afaceri de 2 milioane euro în următoarele 12 luni. În 2023, piața de curierat din România a atins o valoare de 1 miliard de euro, generată de primele zece companii din industrie. La nivel european, piața de servicii de curierat, expres și colete a fost evaluată la 94,6 miliarde de dolari în 2024, cu o estimare de creștere anuală de 2,41% până în 2033 – analiza IMARC Group. Evoluția industriei este susținută de cererea crescută pentru livrări rapide, integrarea cu e-commerce-ul și nevoia de soluții logistice inteligente oferind astfel eAWB un potențial imens de scalare accelerată.

