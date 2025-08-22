Pixel Watch 4: design actualizat, funcții de fitness noi și mai mult AI

Google prezintă noul ceas Pixel Watch 4. Acesta aduce numeroase premiere în domeniu, precum ecranul Actua 360 cu cupolă. În plus, este primul smartwatch care acceptă comunicarea de sine stătătoare prin satelit. Mai mult, Pixel Watch 4 este dotat cu Gemini, asistentul AI fiind disponibil printr-o simplă ridicare a mâinii. Pixel Watch este singurul smartwatch care detectează pierderea pulsului.

Design și performanță

Pixel Watch 4 continuă designul circular al gamei.

Un nou ecran cu cupolă : Pixel Watch 4 include un ecran Actua 360, curbat fizic pentru a oferi o zonă activă cu 10 % mai mare și un aspect fără margini, cu rame cu 16 % mai înguste. În plus, este mai vizibil, chiar și în lumina directă a soarelui, datorită unui ecran de 3.000 de niți cu 50 % mai luminos.

Interfața Material 3 Expressive Design oferă un plus de dinamism și personalizare, cu culori mai bogate, noi modele de afișaj și meniuri ușor vizibile. Noul motor pentru feedback tactil este cu 15 % mai puternic, iar difuzorul permite o interacțiune facilă cu Gemini. Baterie cu autonomie ridicată și încărcare rapidă: Pixel Watch 4 are o autonomie cu 25 % mai mare decât generația anterioară, respectiv 30 de ore pentru modelul de 41 mm și 40 de ore pentru modelul de 45 mm. Modul Economisirea bateriei extinde autonomia la două zile (41 mm) și respectiv trei zile (45 mm). În plus, cu dispozitivul de andocare și încărcare rapidă special conceput, Pixel Watch 4 se încarcă cu 25 % mai rapid decât în cazul modelelor anterioare, de la 0 la 50% în doar 15 minute.

Design durabil, ușor de reparat: Pixel Watch 4 este dotat cu sticlă Corning Gorilla Glass și carcasă din aluminiu de calitate aerospațială. De asemenea, poate fi utilizat sub apă până la adâncimi de 50 de metri. Pentru prima dată, ceasul Pixel de la Google poate fi reparat: bateria și ecranul pot fi înlocuite.

Pixel Watch 4 LTE este primul smartwatch cu comunicare de urgență prin satelit de sine stătătoare. La nevoie, ceasul poate conecta utilizatorul cu serviciile de urgență, printr-o serie de sateliți geostaționari, trimițând ajutor la locația acestuia, chiar și atunci când nu există semnal.

Funcții avansate pentru sănătate și fitness

Pixel Watch 4 oferă o monitorizare extinsă și precisă a sănătății și condiției fizice:

Urmărire mai inteligentă a somnului: Pixel Watch 4 oferă cea mai precisă monitorizare a somnului de până acum, dintre ceasurile Google. Folosind noi modele avansate de învățare automată, este cu 18 % mai precis în clasificarea ciclului complet de somn, urmărind timpul petrecut în fiecare fază a somnului.

cu un nou senzor de temperatură a pielii, ceasul detectează când temperatura este în afara intervalului personal. Acest lucru ajută la identificarea modificărilor în starea de sănătate a utilizatorului. Cea mai precisă navigare: noul GPS cu două frecvențe oferă cea mai precisă monitorizare a traseului chiar și în cele mai dificile medii, de la o alergare prin centrul orașului la o drumeție într-o zonă împădurită.

noul GPS cu două frecvențe oferă cea mai precisă monitorizare a traseului chiar și în cele mai dificile medii, de la o alergare prin centrul orașului la o drumeție într-o zonă împădurită. Statistici în timp real pentru bicicletă: Pixel Watch 4 poate furniza, în timp real, datele înregistrate la încheietura mâinii direct către aplicația Fitbit cu afișaj frontal pe ghidonul bicicletei.

Pixel Watch 4 poate furniza, în timp real, datele înregistrate la încheietura mâinii direct către aplicația Fitbit cu afișaj frontal pe ghidonul bicicletei. Opțiuni noi de exerciții : Software-ul ceasului cuprinde antrenamente noi (ceasul are acum peste 50 de opțiuni), inclusiv pickleball și baschet.

: Software-ul ceasului cuprinde antrenamente noi (ceasul are acum peste 50 de opțiuni), inclusiv pickleball și baschet. Urmărire automată: Ceasul va folosi AI pentru a detecta și a clasifica o activitate, chiar dacă nu a fost setat un antrenament, și va trimite un rezumat cu statistici actualizate.

Aceste funcții noi se adaugă la suita Google de instrumente avansate pentru sănătate și fitness, precum managementul stresului, solicitarea cardio și solicitarea cardio vizată, evaluarea EKG, panoul principal Valori de sănătate, Rezumatul matinal și multe altele.

Conectivitate inteligentă

Pixel Watch 4 dispune de capacități AI pentru a răspunde nevoilor cotidiene. De exemplu, funcția Răspunsuri intuitive oferă răspunsuri bazate pe inteligență artificială, adaptate contextual la conversația pe care o inițiază utilizatorul.

Pixel Watch 4 folosește Gemini ca asistent AI la încheietura mâinii, pentru a duce la bun sfârșit activități în modul „hands-free”. Funcția Ridică și vorbește permite accesarea Gemini prin ridicarea încheieturii mâinii. Astfel, utilizatorul poate primi ajutor sau răspunsuri când are mâinile ocupate.

Disponibilitate și preț

Pixel Watch 4 este disponibil pentru precomandă începând de astăzi, 20 august, prin intermediul partenerilor locali ai Google: Vodafone și eMAG. Prețurile pentru Pixel Watch 4 sunt următoarele: