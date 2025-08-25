Pixel Buds 2a, noile căști intraauriculare de la Google

Google prezintă noile căști intraauriculare Pixel Buds 2a, echipate cu tehnologie de anulare activă a zgomotului, sunet de înaltă calitate și design confortabil, totul la un raport calitate-preț competitiv. Cea mai recentă versiune a căștilor intraauriculare A-Series sunt confortabile și ușoare. Pixel Buds 2a sunt primele din A-Series care oferă funcția de Anularea activă a zgomotului. Bazate pe Tensor A1 și îmbunătățite cu Google AI, aceste căști oferă sunet de calitate, Gemini încorporat și tehnologie de anulare a zgomotului de 1,5 ori mai eficientă decât Pixel Buds Pro.

Pixel Buds 2a sunt mai mici și mai ușoare decât cele din versiunea anterioară, Pixel Buds A-Series. Inspirate de designul Pixel Buds Pro 2, acestea includ un stabilizator cu ajustare prin rotire și patru pernuțe pentru ureche. În plus, au o clasificare de protecție împotriva transpirației și a apei de nivel IP54. Pixel Buds 2a sunt disponibile în două culori, iris și gri verzui.

Sunet de calitate cu Tensor A1

Pixel Buds 2a utilizează procesorul Tensor A1, creat special pentru procesare audio. Acest cip oferă în premieră unor căști intraauriculare A-Series funcția de anulare activă a zgomotului, cu Silent Seal 1.5 (ANC).

Pixel Buds 2a oferă un interval de ascultare de două ori mai mare decât Pixel Buds A-Series din prima generație, când comanda de anulare a zgomotului este dezactivată. Chiar și cu această comandă activată, Pixel Buds 2a oferă șapte ore de ascultare cu o singură încărcare sau până la 20 de ore în total, cu carcasa de încărcare. Căștile Pixel Buds sunt concepute pentru o durată de viață extinsă, prin actualizări constante de software și posibilitatea de înlocuire a bateriei carcasei. De asemena, față de generația anterioară, noile căști au baterie mai mare și bas mai puternic.

Ajutor de la Gemini, fără să scoți telefonul

Pixel Buds 2a includ noul tău asistent inteligent: Gemini. AI-ul poate fi utilizat în modul „hands-free”, prin conversație directă cu căștile. Utilizatorul poate astfel să ceară un rezumat al mesajelor primite sau recomandări de cafenele în timpul plimbării, fără să acceseze telefonul. Activarea asistentului AI din căștile Pixel Buds 2a se poate face prin expresia „OK Google” sau prin personalizarea gesturilor de apăsare lungă a căștilor.

Conectare perfectă cu telefonul Pixel

Pixel Buds 2a completează perfect telefonul Pixel. Căștile comută automat conexiunea între dispozitive, cu ajutorul funcției Multipunct, care permite conectarea la mai multe dispozitive în același timp. Sau pot fi asociate rapid, prin Fast Pair.

Cu ajutorul aplicației Localizator, căștile pierdute pot fi găsite rapid. Aplicația arată localizarea exactă a căștilor (și a altor dispozitive) pe o hartă și chiar pot fi apelate atunci când utilizatorul se află în apropiere, pentru a le găsi mai repede.

Preț și disponibilitate

Pixel Buds 2a sunt disponibile la precomandă începând de astăzi, 20 august, prin intermediul partenerilor locali ai Google: Vodafone și eMAG. Prețul recomandat pentru Pixel Buds 2a este de 749 lei.