Piața smart home: Yale își extinde portofoliul de încuietori inteligente cu Linus® L2 Lite

Potrivit companiei, România este o piață sensibilă la preț, în care consumatorii analizează atent raportul valoare–cost și se documentează tehnic înainte de achiziție. Spre deosebire de Vestul Europei, unde adopția este deja matură și brandul reprezintă un criteriu major de selecție, în România decizia este mai pragmatică, iar suportul post-achiziție joacă un rol important.

„Piața din România începe să se maturizeze în privința soluțiilor smart, iar utilizatorii caută tot mai mult produse care să le ofere siguranță, confort și conectivitate, fără a complica experiența de utilizare. Vedem un interes crescut pentru tehnologii avansate și soluții accesibile, ușor de instalat și compatibile cu ecosistemele inteligente deja existente”, a declarat Florin Tihulcă, Managing Director, ASSA ABLOY Opening Solutions România.

Noul model a fost dezvoltat tocmai pentru acest moment al pieței, în care tot mai mulți utilizatori vor să testeze tehnologia smart fără a face un salt major de buget.

Diferențiere clară în portofoliu

Parte din ecosistemul de securitate inteligentă Yale, Linus® L2 Lite este o încuietoare inteligentă retrofit, proiectată pentru instalare DIY, fără modificări asupra ușii existente — o caracteristică importantă atât pentru proprietari, cât și pentru chiriași.

Spre deosebire de Linus® L2, modelul Lite nu include Wi-Fi integrat, acesta putând fi adăugat opțional ulterior printr-un bridge Yale separat, în funcție de nevoile utilizatorului. Astfel, fiecare utilizator își poate configura soluția de securitate în funcție de funcționalitățile dorite. În același timp, securitatea rămâne o prioritate, datele fiind protejate prin criptare avansată, iar accesul în aplicație este securizat prin autentificare în doi pași (2FA).

Funcționalități smart esențiale

Linus® L2 Lite integrează funcții smart esențiale pentru utilizarea de zi cu zi, precum KeySense™, care permite închiderea sau deschiderea facilă și rapidă a ușii din interior doar prin apăsarea unui buton, cât și programarea închiderii sau deschiderii ușii, fără a fi nevoie de chei sau de telefon.

De asemenea, funcția de deblocare automată permite utilizatorilor acces hands-free (cu ajutorul tehnologiei ConnectX Wi-Fi Bridge). Cu ajutorul aplicației mobile, utilizatorii pot gestiona accesul în locuință de la distanță, pot acorda chei digitale membrilor familiei sau a vizitatorilor de încredere și pot primi notificări în timp real despre activitatea de acasă. Compatibilitatea Matter over Thread oferă integrare extinsă în ecosisteme precum Apple Home, Google Home, Alexa și Samsung SmartThings, fără limitarea la un singur sistem.

Democratizarea accesului la tehnologia smart

Modelul Lite se adresează segmentului urban 25–45 de ani, familiilor active, utilizatorilor care partajează frecvent accesul cu terțe persoane (rude, babysitter, personal auxiliar), dar și antreprenorilor din zona închirierilor pe termen scurt sau aparthotelurilor, unde gestionarea digitală a accesului reduce costurile și eficientizează operarea.

„Noul model a fost dezvoltat pentru a răspunde nevoilor consumatorilor care încă nu au o încuietoare smart și vor să testeze această tehnologie. Ne așteptăm ca acest model să atragă un segment nou de utilizatori care până acum au ezitat să facă trecerea către încuietorile smart, oferindu-le beneficiile unei soluții inteligente de la un brand consacrat, la un preț accesibil”, a declarat Florin Tihulcă.

Prin poziționarea sa accesibilă, Linus® L2 Lite contribuie la democratizarea accesului la tehnologia smart în România, într-un context economic caracterizat de creștere prudentă și decizii de achiziție atent analizate.

Retailul accelerează categoria

Prezența produsului în rețelele mari de retail DIY marchează o schimbare importantă în percepția categoriei. Încuietorile smart sunt expuse tot mai frecvent alături de soluțiile clasice de feronerie, devenind parte din procesul de renovare sau echipare a locuinței, nu doar un gadget tehnologic achiziționat online.

Pentru consumatorii care nu se documentează exclusiv digital, expunerea fizică în magazine și suportul oferit de personalul de vânzare contribuie la creșterea încrederii și accelerarea adopției.