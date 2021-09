Peste 5.000 de participanți la cea de-a opta ediție a evenimentului Techsylvania, cel mai important eveniment de tehnologie si business din Estul Europei

Techsylvania, s-a autodepasit si acest an în cadrul celei de-a opta editii a evenimentului internațional, alaturi de un număr record de 73 de profesionisti recunoscuti la nivel mondial, de pe 6 continente.

Evenimentul s-a bucurat de o audiență internațională de peste 5000 de participanti din 72 de tari, care au descoperit noile inovatii in business si tehnologie in cadrul celor 55 discursuri si paneluri, 7 workshop-uri și 13 sesiuni de intrebari si raspunsuri pe parcursul celor 2 zile ale conferinței.

Organizatorii au pus la dispoziția participanților un spațiu virtual, accesibil in pauzele dintre sesiuni, special dedicat socializării si interacțiunii, încurajând schimbul de contacte și experiență cu actori importanți din industria de tech, aceștia conectandu-se astfel si la ecosistemul international. Oportunitățile de networking au continuat și după finalizarea programului oficial al conferinței, la cocktail-urile cu circuit închis organizate cu această ocazie, pana la finalul celor 2 zile de eveniment avand loc peste 2000 de sesiuni de networking.

Ca in fiecare an, Techsylvania se remarca prin calitatea impresionantă a invitatilor, aducand in fata audientei profesioniști consacrați la nivel mondial, care vor împărtăși din experiența acumulată de-a lungul timpului.

Deschiderea conferinței i-a aparținut lui Jon Oringer, co-fondator al Shutterstock și Pareto Holdings care a vorbit despre cele trei elemente-cheie de care are nevoie orice startup: fondator, idee și timing (sincronizare) atingand tangential si momentul 2003 cand, a demarat Shutterstock cu 10.000 USD ca si un proiect secundar, acesta reușind după mai mulți ani sa il aducă pe lista miliardarilor Forbes, cu o avere de 1.8 miliarde USD.

Alina Vandenberghe, antreprenor de origine română, co-fondator și CXO al Chili Piper, a vorbit despre pasii facuti de cand lucra alaturi de Steve Jobs, până in momentul in care a atras finanțări în valoare de 54 de milioane de dolari pentru compania ei, inclusiv din partea Gradient Ventures, fondul Google pentru inteligență artificială.

Unul dintre cei mai așteptați speakeri, Kathryn Lueders, administratorul Direcției Misiune Explorare și Operațiuni Umane a NASA si prima femeie care a condus fluxul spațial, a oferit pe lângă informații cu privire la capabilitățile necesare susținerii vieții pe Marte și o perspectivă proprie asupra modului în care ea înțelege un loc de joacă: „un loc de joacă este un loc în care, dacă ai echipamentul potrivit, îți depășești limitele, îți creezi un spațiu în care poți explora, în care te poți juca, în care poți crește și în care te poți și distra pe parcurs”.

Sacha Dragic, fondatorul și președintele executiv al Superbet, a fost prezent pe Main Stage în cea de-a doua zi și si ne-a arătat cum compania pe care o conduce a devenit al doilea Unicorn românesc după UiPath. Superbet este fiind de asemenea si singura companie din țară care a primit 175 milioane de euro în finanțare de la celebra firma de investiții Blackstone.

Sumbry, directorul de inginerie al Airbnb, care a petrecut peste un deceniu in funcții de conducere in bănci celebre ca Goldman Sachs, Lehman Brother sau Nomura & Standard Chartered, s-a focusat pe experiențele pe care le-a dobandit de-a lungul timpului si a concluzionat „cel mai bun mod de a învață de la altii, este atunci cand lucrurile nu merg bine, numai atunci vei putea obține toate informațiile”.

Cel mai așteptat moment al evenimentului a venit odata cu intrarea pe scenă a pionierului in dezvoltarea gandirii computationale, omul care pus bazele dezvoltării asistenților personali ca Siri sau Alexa, Stephen Wolfram, fondatorul Wolfram Research si creatorul Mathematica. Cu ultima lui creatie „Limbajul Wolfram” încearcă sa găsească o modalitate de a reprezenta tot ce se întâmplă in lume, in limbaj de programare.

In cadrul Startup Alley, 15 startup-uri din peste 70 de aplicanti au fost selectate pentru a-si propulsa ideile aflate in stadiu incipient in fata partenerilor de business si a trusturilor media, iar cele mai promițătoare au avut șansa sa sustina o prezentare de 5 minute in cadrul standului Google for Startups.

De asemenea, intreaga saptamana, partenerii Techyslvania au organizat peste 20 de evenimente-satelit atat fizice cat si online, ca o celebrare a inovatiei tehnologice, creand o buna oportunitate de networking prin experiente unice.

„A doua ediție virtuală a conferinței a fost o oportunitate prin care am reușit să aducem din nou lideri globali pe scenele Techsylvania. Unul dintre obiectivele noastre a fost să conectăm Europa de Est cu restul lumii, iar contextul actual ne-a ajutat să creăm mai ușor o punte de legătură între companiilocale si startup-uri și investitori de renume, iar așa am facilitat dezvoltarea unor noi oportunități de afaceri. Orice provocare vine cu o oportunitate, iar noi am profitat de fiecare aspect.” – Vlad Ciurcă, co-fondator Techsylvania.

Această ediție nu ar fi putut avea loc fără sprijinul partenerilor Techsylvania: Mastercard, Unicredit, Google for Startups, Superbet, Betfair Romania Development, Fortech Investments, Metro Digital, Halcyon Mobile, Telenav, Wolfpack Digital, Tradeshift, Macadamian, Microsoft, Fitbit, E-on, Cluj Business Campus, x2Mobile, Yardi, Cicada Technologies, Freshbyte, EURid, Tapptitude, Laurentiu, Laurentiu & Associates Attorneys at Law, DIGI, Primăria si Consiliul Local Cluj-Napoca.