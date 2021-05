Pe 9 – 11 iunie, va fi live cel mai amplu eveniment IT din România – DevTalks Reimagined 2021

Pe 9-11 iunie, peste 8000 de programatori, ingineri, manageri, freelanceri și pasionați de tehnologie vor lua parte la cel mai așteptat eveniment IT&C din România. DevTalks Reimagined pregătește cea de-a doua ediție cu o agendă tehnică desfășurată pe parcursul a 3 zile, dar și noi surprize și elemente interactive pentru participanți.

Cunoscut de peste 7 ani ca evenimentul de referință dedicat comunității IT&C din România și pentru al doilea an în format online, DevTalks Reimagined revine cu o nouă ediție dedicată conținutului tehnic de calitate prin intermediul celor 15 scene dedicate, cu conferințe bine structurate pe parcursul celor 3 zile, fiecare punând în valoare tehnologii sau arii specifice: Main Stage – Emerging Technologies, Java, Web, DevOps, Engineer of the Future, Mobile, QA & Testing, Product Management, Big Data & Cloud, Women in Tech, Security, Connect (5G, Automotive, Telecom), DevLead și Code Clash.

În fiecare an, DevTalks reunește profesioniștii IT care discută despre cele mai noi tendințe din domeniu, provocări și proiecte de impact și împărtășesc din experiențele proprii oferind participanților sesiuni de live coding, studii de caz și tips & tricks la finalul cărora participanții pot să adreseze întrebări live speakerilor.

Agenda evenimentului va aduce împreună peste 100 de speakeri, lideri și profesioniști locali și internaționali din Statele Unite ale Americii, Australia, Suedia, Germania, Anglia, Italia și nu numai. Printre aceștia se află și:

Luca Mezzalira – Principal Solutions Architect la Amazon Web Services

– Principal Solutions Architect la John Papa – Principal Cloud Advocate la Microsoft

– Principal Cloud Advocate la Alex Soto – Director of Developer Experience la Red Hat

– Director of Developer Experience la Marianna Budnikova – Senior Android Software Engineer la Dropbox

– Senior Android Software Engineer la Martin Woolley – Senior Developer Relations Manager, EMEA la Bluetooth SIG

– Senior Developer Relations Manager, EMEA la Andrzej Grzesik – Platform la Revolut

Platform la Katerina Domenikou – Senior Software Engineer la Bloomberg

– Senior Software Engineer la Abdelfettah Sghiouar – Senior Technical Solutions Consultant la Google

Senior Technical Solutions Consultant la Heleen Engelen – Head of Precision Diagnosis Experience Design la Philips

Head of Precision Diagnosis Experience Design la Diana Stefanova – VP, Global Site Strategy la VMware

VP, Global Site Strategy la Mary Grygleski – Developer Advocate la IBM

Developer Advocate la Daniel Appelquist – Head of Developer Advocacy la Samsung Internet

În plus, experiența din cadrul DevTalks Reimagined va fi dedicată și componentei de networking și interacțiune prin care participanții se pot conecta cu întreaga comunitate prezentă la eveniment. Astfel, companiile prezente în zona expozițională pregătesc, de asemenea, o serie de activități și concursuri prin care participanții se pot relaxa și se pot distra în timpul evenimentului.

Printre surprizele pregătite de către companii la eveniment se numără:

Alături de conferințe și un intro speech livrate de specialiștii BCR , partenerul Web Stage pregătește și un sample-lab-hands-on target – o sesiune practică organizată în cadrul standului expozițional prin Video Room;

, partenerul Web Stage pregătește și un sample-lab-hands-on target – o sesiune practică organizată în cadrul standului expozițional prin Video Room; Prezenți în calitate de Fintech Area Partner, MassMutual România se va alătura evenimentului și pe scena de Product Management având expertiză în implementarea soluțiilor de tehnologie modernă, aplicând strategia de cloud-first, dezvoltarea de aplicații mobile și valorificarea progreselor din Data Science, AI și Machine Learning.

În 2021, DevTalks Reimagined se bucură și de încrederea unor jucători noi pe piața IT&C din România care vor fi prezenți pentru a putea oferi know-how participanților și vor putea interacționa cu aceștia despre provocările tehnologice și dezvoltarea de tehnologii noi și emergente.

“Ne bucurăm să participăm la Dev Talks Reimagined 2021 în calitate de sponsor principal al DevLead Stage. Noi, în EPAM credem că este esenţial să susţinem conferinţele IT dedicate comunităţilor tech deoarece aceste evenimente reunesc oameni şi prin schimbul de cunoştinţe, îi ajută să se dezvolte. Vă invităm alături de noi pe 11 iunie 2021 să îl ascultaţi pe Pawel Piwosz (Lead Systems Engineer), care va vorbi despre: „Should I enforce the security for infrastructure as code?” De asemenea, vă încurajăm să vizitaţi şi standul nostru online unde veţi avea şansa să câştigaţi un premiu la IT Quiz.” Ovidiu Sutac – Director, Country Head EPAM România.

“Ne bucurăm să putem susţine şi anul acesta comunitatea de IT din România, de aceea ne-am alăturat evenimentului digital DevTalks Reimagined 2021. Vom fi prezenţi pe scena Java, unde Florin Ciubotaru, Lead Technical Designer în cadrul Cegeka România, ne va invita să aruncăm o privire asupra opţiunilor de proiectare tehnică, cum ar fi DDD, ECS, care ar trebui să ajute echipele să îşi construiască propriile piese de lego eficiente. Apoi, Andrei Pavel, Director of Engineering la Cegeka România ne va oferi o prezentare “Uncertainty or just in time: do you really need a Foundation Phase?” pe scena DevLeads. Vom avea şi un stand digital, unde invităm audienţa să ne viziteze pentru a putea discuta atât despre perspectivele şi soluţiile de business Cegeka în noul context economic, dar şi despre oportunităţi de carieră în cadrul echipei Cegeka România, unde să împărtăşim experienţe şi cunoştinţe dobândite din punct de vedere tehnic”. Claudia Munteanu, Marketing Director @Cegeka România

Persoanele interesate să participe la eveniment se pot înscrie online până pe data de 8 iunie, pe site-ul www.devtalks.ro/register/.

Experiența DevTalks Reimagined de anul acesta este realizată cu sprijinul partenerilor: Cognizant Softvision, în calitate de Main Partner, va fi prezent în prima și a doua zi a evenimentului. De asemenea, în calitate de Stage Partners la eveniment vor fi prezenți BCR, CROWDSTRIKE, DB Global Technology, EPAM Systems, ING Romania, Luxoft, LSEG (London Stock Exchange Group) Romania, METRO.digital, Microsoft, Playtika, rinf.tech , Societe Generale Global Solution Center și Vodafone.

Tech Area Partners la această ediție vor fi: MassMutual Romania – Fintech Area Partner, Ubisoft – Gaming & Tech Partner și Estee Lauder Companies – AI & AR Tech Partner.

Gold Partners la această ediție vor fi: Accenture, Cegeka, Cognyte, EA Romania, Endava, eMAG, Molson Coors GBS, PayU, R Systems, Sparks One Data, Systematic, 3Pillar Global, 8×8, Cyber Smart Defence și Continental, iar în calitate de Tech Supporters vor participa: Sustainalytics, Finastra și Agenda Supporters vor fi: Algolia, Edenred Digital Center, EveryMatrix, TypingDNA și OTP Bank