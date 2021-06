Pe 9-11 iunie are loc cea de-a doua ediție DevTalks Reimagined, cel mai complex eveniment IT virtual din România

Săptămâna aceasta, pe 9-11 iunie, are loc DevTalks Reimagined, cel mai amplu eveniment de tehnologie din România. Păstrând formatul de expo-conferință, evenimentul va reuni developeri, ingineri, manageri, freelanceri și pasionați de tehnologie pentru a lua parte la o experiență complexă desfășurată pe parcursul celor 3 zile: o agendă cu 15 scene tehnice, susținută de peste 100 de speakeri din întreaga lume, cât și o zonă expozițională care se va transforma într-un spațiu virtual de interacțiune și networking cu activări, concursuri și premii oferite de cele peste 35 de companii IT prezente la eveniment.

Fiind unul dintre elementele cheie ale evenimentului, conținutul de calitate oferit de prezentările tehnice și sesiunile de discuții pe teme de actualitate va aduce anul acesta o infuzie de know-how pentru comunitatea IT&C din România.

În plus, DevTalks pregătește în premieră 4 noi scene ce vor avea ca focus zona de hardware și inginerie prin Engineer of the Future Stage, teme dedicate 5G, telecom, automotive vor putea fi urmărite pe scena Connect Stage, iar profesioniștii orientați către management sunt asteptați cu prezentări dedicate pe scena DevLead Stage. La acestea se adaugă și Women in Tech Stage, o scenă în care diversitatea și prezentările tehnice vor fi îmbinate pentru a oferi cea mai valoroasă experiență dedicată comunității de femei și nu numai.

De asemenea, zona de conținut se extinde anul acesta și în zona expozițională unde companiile IT prezente la eveniment pregătesc în cadrul Video Room-urilor sesiuni de discuții și workshop-uri pe teme cât mai variate:

Continental va povesti în data de 11 iunie, începând cu ora 11:00 despre proiecte din cadrul Innovation Hub și perpectivele pentru 2021-2022, în contextul pandemiei. Discuția va fi purtată alături de Biris Cosmin, Senior Expert Vision Test Systems & Expert Electrical Board Test în cadrul Continental Sibiu.

Pentru pasionații de Java și Cloud Native development, Microsoft așteaptă participanții la standul lor pe 10 iunie, de la ora 13:00, pentru a povesti mai multe despre Modern Java for Cloud Developers.

Pe 10 iunie, începând cu ora 13:30, BCR va da startul unui Live Coding Session susținut de Bogdan Grigorași și Adi Stoian cu tema How to build a modern platform using your own libraries.

DB Global Technology pregătește pe 11 iunie, de la ora 11:00, o scurtă prezentare despre Test driven development using Terraform susținută de Amit Dube – Terraform ACE, Senior GCP engineer.

Tot pe 11 iunie, pasionații de e-commerce sunt așteptați la standul VTEX pentru a lua parte la prezentarea The Rise of Headless Commerce: The New Normal in Ecommerce Development.

La standul virtual Vodafone, participanții sunt invitați să discute cu Andrei Chiriluș despre Big Data & Nucleus, dar și despre Retail Transformation împreună cu Alex Antonescu și Fabiola Cazan.

Mai mult, experiența din cadrul DevTalks Reimagined va fi dedicată și componentei de networking și interacțiune. Astfel, companiile prezente în zona expozițională pregătesc, de asemenea, o serie de activități și concursuri prin care participanții se pot relaxa și se pot distra în timpul evenimentului, precum:

Cognizant Softvision, Partenerul Principal al ediției DevTalks Reimagined 2021, pregătește un quiz tehnic în care participanții își pot testa abilitățile pe diferite tehnologii și arii de lucru; la final, participarea activă și curiozitatea vor aduce unuia dintre ei, un premiu special oferit de partener.

Playtika a pregătit, de asemenea, o surpriză pentru vizitatorii de la stand: un concurs în care câștigătorul va primi o dronă.

Vizitatorii standului eMAG vor putea câștiga unul dintre cele 10 carduri-cadou eMAG. Tot ce trebuie să facă este să acceseze quizul de la stand și să răspundă corect și rapid la întrebările tehnice despre PHP, Databases sau DevOps.

Mai multe quiz-uri tehnice și interactive vor putea fi găsite și la standurile companiilor unde participanții sunt așteptați cu premii precum: un set de Apple AirPods oferit de Cognyte (formerly a Verint company ), cele mai în trend jocuri puse la dispoziție de EA, console de gaming precum PS4 și PS5 oferite de Ubisoft și 8×8, dar și premii surpriză oferite de EPAM, Sustainalytics și nu numai. În plus, participanții sunt invitați în premieră la DevTalks la standul The Estée Lauder Companies, unde vor putea testa aplicații de AI și AR și vor putea câștiga produse ELC.

Totodată, în premieră la DevTalks participanții vor avea ocazia să interacționeze cu MassMutual România, iar la standul acestora pot participa la un treasure hunt virtual și câștiga o boxă inteligentă Amazon Echo Dot 4.

Tot cu un treasure hunt virtual sunt așteptați participanții și la standul LSEG (London Stock Exchange Group) Romania în urma căruia oferă 5 Google Home Mini.

La standul ING, participanții vor putea interacționa cu ambele echipe: atât ING Bank, cât și ING Tech România și vor putea discuta despre viitoarele proiecte pe care le vizează compania. De asemenea, vizatorii vor putea da curs unui Tech Challenge, iar premiile oferite constau în 5 gift card-uri (annul membership) la MasterClass. Nu în ultimul rând, grafica standului va pune reflectoarele pe noua campanie de employer branding ING care a fost construită pe baza feedback-ului transmis de către angajații săi.

Persoanele interesate să participe la eveniment se pot înscrie online pe site-ul www.devtalks.ro.

Experiența DevTalks Reimagined de anul acesta este realizată cu sprijinul partenerilor: Cognizant Softvision, în calitate de Partener Principal, care va fi prezent pe toată durata evenimentului. De asemenea, în calitate de Stage Partners la eveniment vor fi prezenți: BCR, CROWDSTRIKE, DB Global Technology, EPAM Systems, ING, Luxoft, LSEG (London Stock Exchange Group) Romania, METRO.digital, Microsoft, Playtika, rinf.tech, Societe Generale Global Solution Centre și Vodafone.

Tech Area Partners la această ediție vor fi: MassMutual România – Fintech Area Partner, Ubisoft – Gaming & Tech Partner, Estée Lauder Companies – AI & AR Tech Partner și VTEX – E-commerce Tech Area Partner.

Gold Partners la această ediție vor fi: Accenture, ACRONIS, Cegeka, Cognyte (formerly a Verint company), Continental, Cyber Smart Defence, EA Romania, Endava, eMAG, Molson Coors GBS, PayU, R Systems, Spark OneData, Systematic, 3Pillar Global și 8×8. În calitate de Tech Supporters vor participa: Finastra, Funcom, Sustainalytics și Ten Square Games, iar Agenda Supporters vor fi: Algolia, Checkmarx, Edenred Digital Center, EveryMatrix, OTP Bank și TypingDNA.