PC Garage scade temperatura,15% reducere la carcase, surse și ventilatoare PC

PC Garage, unul dintre cele mai mari magazine online de produse IT și electronice din România și în același timp un reper pentru toți cei pasionați de tehnologie, lansează o campanie de vară cu reduceri de 15% pentru carcase, surse, coolere, ventilatoare/radiatoare şi pastă termoconductoare.

An de an, odată cu venirea verii și a temperaturilor extreme pozitive, PC Garage oferă reduceri substanțiale la diverse categorii de produse ce pot fi foarte utile în această perioadă din an. Sursele, carcasele, sistemele de răcire pentru PC, ventilatoarele, sistemele de aer condiționat sau sistemele de filtrare a aerului, sunt toate la ofertă.

Astfel, până pe 31 Iulie 2020 cei care vor cumpăra orice produs din categoriile carcase, surse, coolere, ventilatoare/radiatoare şi pastă termoconductoare vor primi în coş o reduce de 15%.

Oferta este una generoasă, incluzând în promoţie modele pentru toate preferinţele si pretenţiile. Se aplică reducerea atât la produsele premium, precum carcasele high-end din metal si sticlă securizată, cât şi la produsele accesibile precum pasta termoconductoare.

Carcasele pot oferi nu doar un aspect mai plăcut calculatorului ci și temperaturi mai mici. O carcasă de calitate poate oferi un airflow foarte bun daca wire managementul este făcut corect. Astfel, puteți obține temperaturi mai mici în sistem doar cu o carcasa de bună calitate.

Un exemplu bun şi în acelaşi timp o recomandare PC Garage, sunt carcasele Alphagear. Sentinel ARGB, Archon Clear ARGB sau Oathkeeper ARGB sunt modele pentru toate tipurile de utilizatori, oferind un raport calitate-preț foarte bun şi o răcire foarte eficientă.

La capitolul surse trebuie să știți că vara acestea sunt solicitate foarte mult, iar randamentul lor poate scădea dacă nu sunt de calitate. Astfel, dacă doriți un sistem stabil, fiabil și care să funcționeze și la temperaturi extreme, AQIRYS Pulsar 80+ de 650W poate fi o alegere inteligentă. De asemenea, Gigabyte P650B 80+ Bronze 650W este o variantă de luat în calcul alături de modelele Seasonic precum B12 BC-650 de 650W.

Un cooler aftermarket pentru procesor poate fi o investiție bună nu doar pe timpul verii. Pe lângă faptul că scade temperatura procesorului, acesta oferă și posibilitatea de a realiza overclock procesorului, dacă acesta suportă. Câștigați astfel putere, dar obțineți și temperaturi mai mici. Un exemplu în acest caz sunt modelele Deepcool gammax 300, Noctua NH-D14 sau ID-Cooling Frosflow 120.