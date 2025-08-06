PC Garage lansează ZMEU Prime – un PC de gaming echilibrat, ideal pentru gamerii la început de drum

PC Garage, unul dintre cele mai importante magazine de IT din România, extinde portofoliul de sisteme proprii cu lansarea PC Gaming ZMEU Prime, un desktop de gaming atent configurat pentru utilizatorii aflați la început de drum în lumea gaming-ului. ZMEU Prime oferă o experiență echilibrată între gaming, studiu și activități multimedia, la un preț accesibil de 3699 LEI.

Conceput ca o poartă de intrare în ecosistemul PC-urilor de gaming, ZMEU Prime face parte din gama ZMEU, recunoscută pentru orientarea către gamerii care își doresc un sistem bine echilibrat, fără compromisuri majore. Noul model vine gata asamblat, testat și pregătit pentru provocările celor mai populare titluri competitive, dar și pentru sarcini variate de zi cu zi.

ZMEU Prime este construit în jurul unui procesor Intel® Core™ i5-12400F cu 6 nuclee și 12 fire de execuție, capabil să susțină atât jocuri moderne, cât și multitasking fluid. Este acompaniat de o placă grafică NVIDIA GeForce RTX™ 3060 cu 12GB memorie video, ideală pentru gaming la rezoluție 1080p. Alături de cei 32GB RAM DDR5 de la Corsair și un SSD rapid de 1TB cu interfață PCIe 4.0, sistemul oferă timpi de încărcare reduși și fluiditate.

Componentele sunt găzduite într-o carcasă ALPHAGEAR Monarch RGB cu panou din sticlă securizată, răcită eficient de coolerul AirChill NOVA 60D cu iluminare ARGB și alimentate de o sursă GIGABYTE de 650W, certificată 80+ Silver.

Specificații complete

Procesor: Intel® Core™ i5-12400F (6 nuclee / 12 thread-uri, până la 4.4 GHz)

Placă video: GeForce RTX™ 3060 12GB GDDR6

Memorie RAM: 32GB DDR5 Corsair Vengeance

Stocare: SSD 1TB WD Green SN3000 PCIe 4.0

Carcasă: ALPHAGEAR Monarch RGB cu panou lateral din sticlă securizată

Sursă: GIGABYTE GP-P650SS 650W, 80+ Silver

Cooler: ALPHAGEAR AirChill NOVA 60D cu iluminare ARGB

Performanțe în titluri de referință

ZMEU Prime a fost testat în jocuri populare, livrând rezultate impresionante în categoria sa de preț:

Valorant: 360FPS

Fortine: 239 FPS

CS2: 159 FPS

GTA V: 129 FPS

Cyberpunk 2077: 74 FPS

Call of Duty: Warzone: 98 FPS

Assassin’s Creed: Valhalla: 90 FPS

Mai mult decât un PC de gaming

ZMEU Prime nu este doar o unealtă pentru divertisment, ci și o investiție în educație și creativitate. Platforma hardware permite editare foto-video la nivel mediu, randări de proiecte școlare sau activități de tip coding și design grafic. Este alegerea ideală pentru părinții care caută un echilibru între performanță, durabilitate și utilitate.

Disponibilitate

PC Gaming ZMEU Prime este disponibil exclusiv pe pcgarage.ro, livrat complet asamblat și testat, cu garanție standard de 24 de luni. Sistemul beneficiază de serviciul Asamblare Gold, care asigură un montaj profesional și validare atentă a fiecărui component.