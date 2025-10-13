PC Garage împlinește 20 de ani și oferă cadou peste 1000 de periferice gaming Genesis

PC Garage sărbătorește 20 de ani dedicați pasiunii pentru gaming, hardware și inovație. Cu ocazia acestui moment aniversar, compania oferă cadou peste 1.000 de periferice de gaming Genesis clienților săi și lansează reduceri speciale la sute de produse dedicate gamerilor, creatorilor de conținut și pasionaților de tehnologie.

Fondat în 2005, PC Garage a evoluat dintr-un magazin online dedicat componentelor PC într-un ecosistem complet pentru gameri și profesioniști IT. De-a lungul anilor, brandul s-a remarcat printr-o relație apropiată cu comunitatea și prin servicii inovatoare care pun accent pe experiența utilizatorului.

Un punct de referință în evoluția companiei îl reprezintă dezvoltarea gamelor proprii de PC-uri de gaming, create pentru a răspunde nevoilor fiecărui tip de utilizator:

ZMEU , gama entry-level, oferă echilibrul perfect între preț și performanță pentru cei aflați la început de drum;

, gama entry-level, oferă echilibrul perfect între preț și performanță pentru cei aflați la început de drum; BALAUR , destinată celor care își doresc un plus de putere și cele mai noi tehnologii;

, destinată celor care își doresc un plus de putere și cele mai noi tehnologii; DRAGON , ideală pentru streameri și creatori de conținut;

, ideală pentru streameri și creatori de conținut; GREUCEANU, gama de top, construită pentru performanță absolută și experiențe fără compromisuri.

Pe lângă aceste game de sisteme preconfigurate, PC Garage a continuat să aducă valoare prin servicii precum asamblarea video interactivă, care le permite clienților să urmărească în timp real montarea propriului PC. Totodată, comunitatea My Garage, forumul oficial al magazinului, rămâne un punct de întâlnire important pentru mii de pasionați de hardware, gaming și modding, unde aceștia pot schimba opinii, cere sfaturi și împărtăși experiențe.

Prin două decenii de activitate, PC Garage și-a consolidat poziția de lider pe piața locală de e-commerce IT, fiind recunoscut pentru profesionalism, diversitate și implicare în dezvoltarea comunității de gameri din România.

În perioada 13 – 15 octombrie 2024, clienții PC Garage se vor putea bucura de preturi speciale la o mulțime de produse.

De asemenea, pe lângă reducerile menționate, clienții care plaseaza o comandă de peste 500 de lei in perioada campaniei, vor primi și câte un cadou, in limita stocului:

Pentru comenzile cu o valoare cuprinsă între 500 și 1.000 lei vor primi cadou un Mouse pad Genesis Boron 500 XXL RGB

Pentru comenzile cu o valoare cuprinsă între 1.000 și 2.000 lei, clienții primesc cadou un Mouse Gaming Genesis Krypton 660

Pentru comenzile cu valori mai mari de 2.000 lei, clienții vor primi cadou o pereche de Casti Gaming Genesis NEON 764

Regulamentul campaniei poate fi găsit AICI, iar link-ul campaniei poate fi găsit AICI.