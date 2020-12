PC Garage anunță livrare în 2 ore, la comanda prin Tazz

PC Garage, unul dintre cele mai mari magazine online de produse IT și electronice din România și în același timp un reper pentru toți cei pasionați de tehnologie, anunţă o nouă opţiune rapidă de livrare a comenzilor, prin serviciul Tazz.

Astfel, într-o perioadă în care depinzi de cât de repede se mişcă curierul, PC Garage te ajută să fii Moș Crăciun de la distanță! Prin intermediul Tazz, comenzile plasate vor putea ajunge la destinație în doar 2 ore de la plasarea lor.

Serviciul Tazz asigură o livrare rapidă în București și Popești-Leordeni, oferind clienţilor şi opţiunea de livrare în 2 ore, atunci când sunt îndeplinite umătoarele condiţii:

Produsele trebuie să fie în stocul magazinului

Comanda trebuie plasată între orele 9:00 – 17:00, de luni până vineri

Plata trebuie efectuată online

Greutatea maximă nu trebuie să depășească 25 kg

Valoarea maximă a comenzii trebuie să fie de maxim 10.000 RON

Respectând aceste condiții, PC Garage și Tazz pot asigura livrarea în aceeași zi, în termenul de 2 ore promis. Orice comandă plasată după ora 17:00 sau după ora 00:00 va ajunge a doua zi, iar comenzile plasate în weekend vor ajunge luni dimineață.

Pentru că se apropie Crăciunul, PC Garage vine în ajutorul clienţilor săi cu câteva recomandări de produse. De exemplu, o tabletă poate fi o idee excelentă de cadou în această perioadă. Acestea sunt foarte practice și utile fiind perfecte pentru școala online, muncă de acasă sau relaxare.

Tot în această perioadă puteți alege şi un un e-book reader. O carte bună este întotdeauna primită cu plăcere, mai ales acum într-o perioadă în care am putea avea mai mult timp pentru această activitate.

Nu sunt uitate nici tabletele grafice, acestea putând fi atât o modalitate de a-ţi transforma hobby-ul în afacere, cât şi un stimulator foarte bun pentru dezvoltarea imaginației şi al simţului artistic al copiilor.

Pentru persoanele care vor să-și construiască un PC de la zero sau vor să-și facă un update, PC Garage recomandă trei produse care sunt acum la ofertă:

Procesor AMD Ryzen 9 5900X

SSD Crucial P2 500GB PCI Express 3.0 x4 M.2

Placă video Sapphire Radeon RX5700XT Pulse BE 8GB

Pentru segmentul de gaming, PC Garage vine cu o ofertă variată, ce include în perioada următoare produse precum tastatura Razer Ornata V2 Chroma , mouse-ul Razer DeathAdder V2 Mini și căștile Corsair HS35 Red .

Nu au fost uitate nici persoanele care pun munca pe primul loc. Pentru ele, PC Garage oferă sistemele All in One de la ASUS, echipate cu un ecran tactil de 15.6 inch și cameră web integrată. Tot aici este recomandat și un mouse wireless Microsoft, dar și o licență pentru suita Microsoft 365 Personal .

Tot în oferta PC Garage veţi găsi terminalul Xiaomi Redmi Note 9 Pro, disponibil în stocul magazinului la un preț promoţional, precum şi căştile bluetooth Xiaomi și TCL.

Astfel, cu PC Garage şi Tazz ai acces rapid la peste 3.500 de produse diferite care pot fi livrate în București și Popesti-Leordeni în 2 ore: SSD-uri, laptopuri, memorii, plăci video, procesoare, periferice gaming și multe altele.