PC Garage anunță Black Friday Devreme

PC Garage, unul dintre cele mai mari magazine online de IT și electronice din România, dă startul campaniei Black Friday Devreme, dezvăluind și o parte din produsele care vor beneficia de reduceri atractive în perioada următoare.

Black Friday este una dintre cele mai așteptate perioade de cumpărături din an. Tradițional, are loc într-o singură zi din luna noiembrie, când comercianții oferă reduceri masive, în special la produse electronice și IT. Însă, de multe ori, entuziasmul cumpărătorilor depășește durata evenimentului: o zi nu este suficientă pentru toată lumea, iar stocurile se epuizează rapid, lăsând numeroși clienți fără produsele dorite.

Pentru a le oferi tuturor mai mult timp de alegere și o experiență de cumpărături mai relaxată, PC Garage a decis să dea startul campaniei de Black Friday mai devreme. Astfel, pasionații de tehnologie pot profita din timp de reduceri semnificative la o gamă variată de produse.

În ziua principală a evenimentului vor fi adăugate și alte oferte speciale, menite să completeze campania cu surprize atractive. Toate promoțiile sunt disponibile doar în limita stocurilor, așa că merită să acționezi rapid pentru a prinde cele mai bune prețuri.

Promoțiile sunt valabile în limita stocului disponibil:

Dacă dorești să te bucuri de Black Friday alături de PC Garage în acest an, iată câteva aspecte esențiale de care trebuie să ții cont:

Asigură-te că ai un cont înregistrat pe site-ul PC Garage, cu informațiile actualizate despre adresa de livrare, numărul de telefon și numele complet.

Dacă ai deja o listă cu produse preferate, adaugă produsele direct în coșul de cumpărături.

Verifică și alte oferte disponibile pe pagina principală a campaniei.

După ce ai selectat produsele dorite și ai setat adresa de livrare și metoda de plată, nu mai rămâne decât să apeși pe „Trimite comanda”. Costul livrării va fi afișat înainte de finalizarea comenzii.

Comanda va fi livrată prin curier sau poate fi ridicată de la easybox, dacă coletul respectă dimensiunile admise. Vei primi un SMS de confirmare înainte de ridicare.

Pentru a rămâne la curent cu ofertele Black Friday 2025, te poți abona la newsletterul PC Garage, astfel vei fi printre primii care află noutățile și reducerile din cadrul celui mai așteptat eveniment al anului.