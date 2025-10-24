PC Garage anunță Black Friday Devreme
PC Garage, unul dintre cele mai mari magazine online de IT și electronice din România, dă startul campaniei Black Friday Devreme, dezvăluind și o parte din produsele care vor beneficia de reduceri atractive în perioada următoare.
Black Friday este una dintre cele mai așteptate perioade de cumpărături din an. Tradițional, are loc într-o singură zi din luna noiembrie, când comercianții oferă reduceri masive, în special la produse electronice și IT. Însă, de multe ori, entuziasmul cumpărătorilor depășește durata evenimentului: o zi nu este suficientă pentru toată lumea, iar stocurile se epuizează rapid, lăsând numeroși clienți fără produsele dorite.
Pentru a le oferi tuturor mai mult timp de alegere și o experiență de cumpărături mai relaxată, PC Garage a decis să dea startul campaniei de Black Friday mai devreme. Astfel, pasionații de tehnologie pot profita din timp de reduceri semnificative la o gamă variată de produse.
În ziua principală a evenimentului vor fi adăugate și alte oferte speciale, menite să completeze campania cu surprize atractive. Toate promoțiile sunt disponibile doar în limita stocurilor, așa că merită să acționezi rapid pentru a prinde cele mai bune prețuri.
Promoțiile sunt valabile în limita stocului disponibil:
- PC Gaming BALAUR Alb Black Friday Edition, AMD Ryzen 5 9600X, 32GB DDR5, 1TB SSD, RX 9060 XT, RGB – Reducere 20%
- PC Gaming BALAUR Epic ProMax, AMD Ryzen 5 8600G, 32GB DDR5, 1TB SSD, RTX 5060, RGB– Reducere 10%
- PC Gaming DRAGON Epic Black Friday Edition, AMD Ryzen 7 7800X3D, 32GB DDR5, 1TB SSD, RX 9070 XT, RGB– Reducere 20%
- Placa video Sapphire Radeon RX 9070 XT PULSE 16GB GDDR6 256-bit – Reducere 200 Lei
- Placa video Sapphire Radeon RX 9060 XT PULSE OC 16GB GDDR6 128-bit – Reducere 130 Lei
- Monitor LED LG Gaming UltraGear 27GS60F-B 27 inch FHD IPS 1 ms 180 Hz HDR FreeSync & G-Sync Compatible – Reducere 20%
- Monitor LED AOC Gaming 24G4X 23.8 inch FHD IPS 0.5 ms 180 Hz HDR G-Sync Compatible – Reducere 13%
- Laptop HP 15.6″ 250 G10, FHD, Intel Core i3-1315U, 16GB DDR4, 512GB SSD, Intel UHD, Free DOS – Reducere 200 Lei
- Tastatura Gaming Redragon Crescent Pro RGB Neagra Mecanica – Reducere 39%
- Mouse Gaming Redragon Trident Basic RGB Black – Reducere 35%
- Scaun gaming AQIRYS Calypso Black – Reducere 26%
- Casti Gaming AQIRYS Alya Wired White – Reducere 40%
- Casti Gaming Corsair HS80 Max Wireless Steel Grey – Reducere 48%
- Casti Gaming Redragon Carmen RGB Black – Reducere 37%
- Mouse pad SteelSeries QcK Heavy XXL FaZe Clan Edition – Reducere 37%
- Scaun gaming Corsair TC100 Relaxed – Reducere 17%
- Televizor LED Samsung Smart TV Crystal UE50DU8072U Seria DU8072 125cm negru 4K UHD HDR – Reducere 100 Lei
- Network Attached Storage Synology DS1621+ 4GB – Reducere 500 Lei
- Multifunctionala Epson EcoTank L6570 InkJet CISS, Color, Format A4, Duplex, Wi-Fi– Reducere 550 Lei
- Aer conditionat Tesla Superior TA36QQCT-1232IAWT, 12000 BTU, A++/A+, Wi-Fi, Inverter – Reducere 250 Lei
Dacă dorești să te bucuri de Black Friday alături de PC Garage în acest an, iată câteva aspecte esențiale de care trebuie să ții cont:
- Asigură-te că ai un cont înregistrat pe site-ul PC Garage, cu informațiile actualizate despre adresa de livrare, numărul de telefon și numele complet.
- Dacă ai deja o listă cu produse preferate, adaugă produsele direct în coșul de cumpărături.
- Verifică și alte oferte disponibile pe pagina principală a campaniei.
- După ce ai selectat produsele dorite și ai setat adresa de livrare și metoda de plată, nu mai rămâne decât să apeși pe „Trimite comanda”. Costul livrării va fi afișat înainte de finalizarea comenzii.
- Comanda va fi livrată prin curier sau poate fi ridicată de la easybox, dacă coletul respectă dimensiunile admise. Vei primi un SMS de confirmare înainte de ridicare.
Pentru a rămâne la curent cu ofertele Black Friday 2025, te poți abona la newsletterul PC Garage, astfel vei fi printre primii care află noutățile și reducerile din cadrul celui mai așteptat eveniment al anului.