Patru motive pentru a utiliza tehnologia 5G

Patrick Hirscher, manager la Zyxel pentru dezvoltarea pieței cu LTE/5G, regiunea EMEA

Fără îndoială, putem spune fără exagerare că multe firme au fost afectate semnificativ de actuala criză. Ca urmare a restricțiilor impuse din cauza pandemiei, cele mai multe dintre companii au fost nevoite să schimbe modalitatea lor de funcționare și să modifice rapid rețelele din companii în așa fel încât acestea să permită munca de la domiciliu.

Și în ciuda obstacolelor menționate, apar tot mai multe motive pentru optimism, crește din nou încrederea antreprenorilor și relaxarea măsurilor impuse de pandemie nu mai este atât de departe. Creșterea economică este o realitate în multe țări, iar un alt lucru care poate contribui la această evoluție pozitivă este tehnologia 5G. Este timpul să prospectăm potențialul de afaceri al acestei tehnologii revoluționare care ar putea contribui esențial la refacerea economiei post pandemice.

1. De ce să așteptăm cu nerăbdare 5G?

În comparație cu tehnologia 4G existentă, noua tehnologie oferă creșterea exponențială a performanței, ceea ce este dovedit de viteza aproape de 100x mai mare și creșterea dispozitivelor suportate de la patru mii la aproximativ un milion pe un kilometru pătrat. Chiar dacă tehnologia 5G va fi un avantaj uriaș pentru utilizatorii de individuali, de exemplu, cei care doresc beneficieze de streamingul Netflix, fără îndoială însă, valoarea principală a tehnologiei este utilizarea în zona corporativă și industrială.

2. Viteză și securitate cibernetică pentru firme mici și mijlocii

Pentru firmele mici și mijlocii, tehnologia 5G are un avantaj imediat sub forma interconexiunii de rezervă WAN. În cazul unei pene de conexiune WAN primare, deservite fie cu ajutorul cablurilor metalice sau optice, fără îndoială, firmele vor aprecia abilitatea tehnologiei 5G de a funcționa drept conexiune WAN de rezervă și asigurând imediat continuitatea operării. Un alt avantaj mare al 5G pentru firme constă într-o conexiune mai rapidă și o capacitate de transfer mai mare, ceea ce este exact motivul pentru care clienții care doresc să-și pregătească rețelele pentru viitor trec în masă la această tehnologie. În plus, prin trecerea la 5G, firmele vor evita costurile și problemele legate de instalarea mai multor straturi ale infrastructurii WAN.

3. Industry 4.0

Viteza mai mare, latența mai mică și capacitatea de transfer mai mare aduc oportunități noi nu numai pentru utilizatori, ci și pentru industrie, și anume în ramura de producție. Grație demarării industriei 4.0 și automatizării inteligente, firmele pot spune adio liniilor de producție lipsite de flexibilitate și monitorizării inexacte a procesului de producție. Fabricile mai inteligente înseamnă sisteme mai sigure, mai productive, mai eficiente și mai sustenabile, mai puține pauze în producție din cauza mentenanței și o mai mare flexibilitate în producție.

Rețelele wireless din spațiile birourilor și spațiile de producție nu au întotdeauna cea mai bună calitate a conexiunii. Toate aceste probleme sunt soluționate de arhitectura 5G network slicing care împiedică apariția întârzierilor și a bruiajelor în rețea. Această arhitectură asigură o conexiune de calitate superioară la internet și, în același timp, contribuie la securizarea rețelelor. Tehnologia 5G are sens și ca WAN primară în fabricile noi, deoarece permite automatizarea producției și a lanțului de furnizori, monitorizarea circulației vehiculelor în timp real și sincronizarea datelor.

4. Integrare ușoară

Pe piață există o ofertă largă de soluții din care orice client își va alege în funcție de necesitățile sale. De exemplu, pentru fabrici sunt disponibile produse extraordinar de rezistente care pot să sigure o acoperire largă cu internet indiferent de condițiile meteo. Utilizatorii vor aprecia cu siguranță faptul că, spre deosebire de dispozitivele conectate cu ajutorul cablurilor optice, pentru instalarea și configurarea acestor produse clienții nu trebuie să sune la o firmă specializată și că cel mai avantajos loc pentru instalare îl pot stabili ei înșiși cu ajutorul aplicației mobile.