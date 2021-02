Păstrăm ritmul: 70% dintre femeile din domeniul tehnologiei sunt de acord cu faptul că abilitățile lor au fost apreciate, mai presus decât genul lor, dar etapa egalității de gen nu s-a încheiat

Peste jumătate (56%) dintre femeile din domeniul tehnologiei au văzut că nivelurile de egalitate între sexe s-au îmbunătățit în organizațiile lor în ultimii doi ani, alte 70% fiind de acord că abilitățile și experiența lor au fost considerate aspecte importante, mai importante decât faptul că erau femei, atunci când au candidat la primul lor post în domeniul IT sau al tehnologiei.

Acest progres într-un timp atât de scurt reprezintă un pas important către diversitate și incluziune la nivelul acestui sector. Dar descoperirile din noul raport Where are we now? Understanding the evolution of women in technology, subliniază, de asemenea, că există încă loc de mai bine.

Ideea egalității de gen reprezintă mai mult decât simple corpuri fizice care circulă prin birouri. Este legată și de percepții, sentimente, stereotipuri și oportunități. În acest scop, mai mult de două treimi dintre femei (69%) au dat un semnal pozitiv, fiind acum mult mai încrezătoare că opiniile lor sunt respectate încă din prima zi, într-un post în domeniul tehnologiei. Nivelurile crescute de lucru de acasă observate în ultimul an au avut, de asemenea, un efect comparativ pozitiv, 46% dintre femei fiind de acord că egalitatea de gen este îmbunătățită în rândul echipelor care lucrează de la distanță.

În general, raportul abordează parcursul mai lung către adevărata egalitate de gen, cu o reflecție completă asupra rezultatelor disponibile prin intermediul unui site web dedicat. În ciuda unei îmbunătățiri globale a percepțiilor legate de reprezentarea de gen, peste o treime (38%) dintre femei susțin că lipsa femeilor din industria tehnologică le face precaute cu privire la intrarea lor în acest sector.

Deși aceste cifre pot părea relativ scăzute, ele subliniază diferența dintre îmbunătățirea treptată și egalitatea completă. Această noțiune este susținută de înțelegerea mai largă a faptului că 44% dintre femei susțin că bărbații progresează mai repede decât femeile în ​​domeniul IT. Având în vedere că un procent similar (41%) este de acord cu faptul că o modalitate de împărțire mai egală pe genuri ar conduce la îmbunătățirea progresului în carieră și la rectificarea acestei nepotriviri, raportul poate concluziona că legătura dintre reprezentare și comportamentele generale, oportunitate și egalitate nu a fost realizată încă.

O perspectivă globală online, concepută pentru a sprijini rezultatele cercetării, arată, de asemenea, cum progresele înregistrează ritmuri diferite în funcție de regiuni: din Europa, unde echilibrul de gen pare să se fi înrăutățit în ultimii doi ani; în America de Nord, unde trecerea la lucrul la domiciliu ar fi putut accelera echilibrul; în America Latină, unde educația stimulează abilitarea tinerelor femei în tehnologie; și în cele din urmă, în APAC, unde intimidarea în rândul femeilor este acum depășită de poveștile de succes.

Pentru a ne asigura că experiențele profesionale pozitive ale femeilor se reflectă pe tot globul, sunt necesari pași și inițiative cheie pentru a sprijini o carieră în tehnologie, inclusiv furnizarea de programe de mentorat sau de stagiu pentru a oferi acces la oportunități și experiență. Dar, pentru a insufla credința că industria tehnologiei este un loc în care femeile pot lucra și reuși, călătoria trebuie să înceapă mult mai devreme.

„Problema stereotipurilor de gen trebuie abordată cu mult înainte ca femeile să intre la locul de muncă. Trebuie să înceapă de la școală, să angajeze și să încurajeze interesul pentru domeniile IT și tehnologie. Munca noastră la Kaspersky cu școlari din mai multe țări de pe glob își propune să aprindă acest interes de la o vârstă fragedă și să ofere informații despre cum ar putea arăta o carieră în domeniul tehnologiei. Primul pas într-o nouă direcție este întotdeauna cel mai greu. Fără un mediu de susținere, fetele se pot lupta pentru a găsi spirite înrudite în comunitățile online sau la evenimente relevante offline. Trebuie să vadă că profesioniștii IT sunt oameni obișnuiți, cu abilități și caracteristici diverse și că oricine poate aspira să se alăture spațiului tehnologic”, comentează Noushin Shabab, Senior Security Researcher, Global Research & Analysis Team la Kaspersky.

Multe companii din întreaga lume încep, de asemenea, să introducă cote care garantează o reprezentare mai omogenă în rândul forței de muncă. Mai mult decât simpla adăugarea de numere, acestea sunt concepute pentru a crește probabilitatea unor comportamente modificate și a reducerii sexismului la locurile de muncă, pentru ca mai multe femei să ocupe funcții superioare și să creeze modele care pot împărtăși experiențe pozitive de carieră tinerelor femei. Dar cotele nu reprezintă singura modalitate de a menține progresul și de a-l duce mai departe pentru femeile din domeniul tehnologiei.

„Există o zicală celebră care spune că „nu poți fi ceea ce nu poți vedea”. În ultimii ani, au existat apeluri crescânde pentru a îmbunătăți reprezentarea femeilor în tehnologie și IT… În timp ce cotele pot reprezenta o modalitate relativ rapidă de abordare a problemei, industria tehnologică s-a dovedit a fi instituțional misogină în moduri care înseamnă chiar faptul că anumite cote sunt insuficiente pentru a aborda dezechilibrul de gen sau pentru a ajuta progresul femeilor către roluri IT superioare”, comentează dr. Ronda Zelezny, co-fondator și director la Panoply Digital și membru al Ada’s List.

Ea adaugă: „Având în vedere acest lucru, este nevoie să depășim stadiul cotelor. O primă recomandare ar fi aceea de a implementa practici de angajare în orb, care ajută la eliminarea prejudecăților personale din procesul de evaluare a talentelor. Acestea includ eliminarea informațiilor de identificare din aplicații, modificarea limbajului din anunțurile de locuri de muncă pentru a elimina prejudecățile sexuale în favoarea candidaților de sex masculin și asigurarea faptului că selecția candidatului este liberă de prejudecăți prin utilizarea diverselor comitete de angajare (în loc de persoane), recrutori instruiți pentru a elimina prejudecățile, de la procesele de angajare și, eventual, algoritmi cu adevărat inteligenți, creați de echipe diverse, care pot ajuta la procesul de identificare a candidaților”.