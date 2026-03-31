Parteneriatul HONOR și Salvamont Zărnești: tehnologia devine un aliat esențial pentru siguranța montană

HONOR România a demarat în această iarnă o colaborare cu Serviciul Public Local Salvamont Zărnești, un parteneriat care aduce tehnologia mai aproape de activitățile din mediul montan și contribuie la creșterea nivelului de siguranță pentru turiști.

Tot mai mulți turiști aleg trasee montane și se bazează pe smartphone-uri pentru orientare. De aceea, utilizarea corectă a acestora devine esențială, mai ales în condiții unde bateria sau accesul rapid la informații pot face diferența.

Conform specialiștilor Salvamont, numeroase intervenții sunt generate de situații în care turiștii se bazează exclusiv pe aplicații de navigație, fără alte pregătiri adecvate pentru condițiile mediului montan.

“Tehnologia ne ajută cu adevărat și pe noi în misiuni, și pe turist în experiențele de călătorie. Siguranța începe însă cu deciziile corecte în teren și experiența sau pregătirea nu pot fi înlocuite. Un telefon performant va face diferența în anumite situații, dar modul în care este folosit rămâne esențial. Educația și prevenția sunt cheia”, a declarat Ciprian Lolu, șeful Serviciului Public Salvamont Zărnești.

Telefoanele HONOR Magic8 Lite sunt deja utilizate de echipa Salvamont Zărnești în activitatea curentă. În cadrul unor simulări desfășurate în Prăpăstiile Zărneștiului, acestea au fost evaluate, alături de HONOR Magic8 Pro, în scenarii specifice mediului montan. Rezultatele confirmă rolul esențial al telefonului nu doar ca instrument de comunicare, ci și ca soluție multifuncțională, pentru orientare, documentare și transmiterea rapidă a informațiilor.

„Colaborarea cu Salvamont Zărnești este importantă pentru noi pentru că ne duce aproape de realitatea din teren. Tehnologia este cu adevărat valoroasă când funcționează în condiții autentice, cu atât mai mult în situații cu risc. Înțelegem mai bine nevoile și putem dezvolta soluții relevante, încurajând în același timp utilizarea responsabilă a dispozitivelor“, a declarat Sabina Știrb, Marketing Director HONOR România.

