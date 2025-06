AI. NEWS FEATURED STIRI Parteneriat public-privat pentru digitalizarea României, la D-Tech Forum 2025. Ionut Razvan Share







Transformarea digitală și noile tehnologii, apărarea cibernetică și securitatea mediului virtual sunt marile priorități strategice ale României în contextul dezvoltării ca societate informațională, a declarat Victor Negrescu, Vicepreședintele Parlamentului European, în deschiderea primei ediții a D-Tech Forum, un summit regional organizat de V+O Communication, ce își propune să alinieze viziunile asupra digitalizării și securității cibernetice în contextul Planului European de Competitivitate, ce a avut loc vineri la Banca Națională a României. ”Nivelul extraordinar al vorbitorilor și al audienței la acest eveniment mă face să fiu optimist în ceea ce privește progresul tehnologic al României, alianța dintre public și privat și capacitatea de a ne atinge obiectivele împreună”, a subliniat Victor Negrescu. Miniștri, ambasadori, lideri de instituții de importanță strategică pentru România, precum și personalități de top din sectorul privat, inclusiv CEO, CISO, CIO, CTO, experți în securitate cibernetică din câteva țări din regiune, respectiv specialiști din Parlamentul European și factori de decizie din cadrul autorităților altor state, au participat la o adevărată ședință public-privat în care a fost adresată colaborarea între cele trei grupuri principale implicate în digitalizarea României în contextul Planului European de Competitivitate: legiuitorii, autoritățile executive și sectorul privat. Subiectul primului panel a fost România digitală între libertăți și constrângeri, astfel că vorbitorii s-au concentrat pe subiecte precum cum construim societatea digitală și asigurăm accesul democratic al tuturor cetățenilor prin legislație, progres tehnologic, educație, pachete de servicii digitale, rolul aplicațiilor AI în automatizarea Serviciilor Digitale, precum și asigurarea confidențialității și a dreptului la anonimat în contrapartidă cu necesitatea de a preveni și contracara amenințări cibernetice și fizice. ”Pentru digitalizarea României în continuare, trebuie să dăm dovadă de voință, viziune și să acționăm, așa cum am mai spus-o și o voi repeta, pentru a continua transformarea digitală a administrației și societății noastre”, a declarat Bogdan Ivan, Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. ”Proiectul-pilot de utilizare a Inteligenței Artificiale (AI) în școlile și universitățile din România, anunțat în martie, va optimiza activitatea profesorilor, procesul de învățare al elevilor/studenților și procesul educațional. Vom introduce discipline obligatorii și opționale care să ne permită pregătirea copiilor noștri în conformitate cu revoluția tehnologică”, a declarat Daniel David, Ministrul Educației și Cercetării. Al doilea panel a avut ca topic central medicina ca serviciu interconectat, bazat pe Sisteme integrate de gestiune a pacienților și interoperabilitate între spitale și specialități, inclusiv medicina de precizie, cu ajutorul inteligenței artificiale generative, respectiv digitalizarea sistemului medical în cadrul strategiei naționale de sănătate. ”Unul din elementele cheie ale transformării digitale a sistemului medical din țara noastră îl constituie viitoarea platformă informatică a asigurărilor de sănătate, aflată în dezvoltare. În plus, în baza parteneriatului cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie din Târgu Mureș, vom construi acolo primul spital complet digitalizat din țară. Dar foarte multe depind de resursa umană disponibilă, mai ales când vorbim de digitalizare”, a declarat Alexandru Rafila, ministrul sănătății. Accesibilitatea serviciilor bancare și a finanțelor au constituit subiectele de discuție în cel de-al treilea panel, alături de analize asupra optimului adus de sucursale cu personal uman, hotspot-uri bazate pe inteligență artificială, bancomate inteligente sau servicii bancare online/mobile, respectiv rețea mai densă de ATM-uri sau stimularea plăților electronice în zone slab populate și bancarizate. Ultimul panel al zilei a avut două secțiuni: apărare și securitate transfrontalieră, cu discuții specifice, respectiv telecomunicațiile dincolo de ”doar” mobilitate, unde au fost explorate modelele de afaceri generatoare de venituri ale viitorului, utilitatea mobilității ubicue pentru accesul la servicii și plăți, viitorul tehnologiei 5G/6G și al controlului asupra buclei locale (rețele terestre-mobile), precum și securitatea dispozitivelor mobile și protecția IoT. ”Gradul de satisfacție din interacțiunea cu serviciile digitale poate fi mult îmbunătățit printr-o mai bună interconectare. Serviciile digitale trebuie să funcționeze integrat, să comunice între ele, pentru că doar atunci tehnologia din spatele lor ajunge să fie folosită optim, iar utilizatorii au în sfârșit o experiență agreabilă. Astăzi cred că am făcut un pas strategic relevant în această direcție”, a declarat Ovidiu Ghiman, președinte al Consiliului de supraveghere al Metaminds. ”Ne bucură succesul primei ediții a D-TECH Forum, evenimentul dedicat digitalizării, inteligenței artificiale și securității cibernetice. Mulțumim tuturor participanților, sponsorilor și partenerilor care au făcut posibil acest forum și care ne-au susținut în misiunea noastră de a promova inovația și transformarea digitală în România și nu numai. Împreună am creat un cadru colaborativ în care lideri din industrie, factori de decizie și experți din diverse domenii au putut explora împreună cadrul si contextul”, a spus Eugen Ilea, director V+O Communication, o companie de comunicare cu aproape 20 de ani de experiență în organizarea de evenimente de afaceri de nivel înalt. ”D-Tech Forum 2025 a constituit cadrul perfect pentru a discuta concret despre cum putem implica activ România și companiile românești din domeniul IT&C în construirea Europei Digitale până în 2030, bazată pe acces echitabil la tehnologie, inovare sustenabilă și infrastructură digitală modernă”, a concluzionat Victor Negrescu, Vicepreședintele Parlamentului European. Ediția a II-a a D-TECH Forum se va desfășura în 18-20 martie 2026, iar prin formatul extins de mai multe zile, va atinge un nivel și mai mare de profunzime în analize și soluții, pentru aduce această inițiativă mai departe și a contribui activ la dezvoltarea unui ecosistem digital robust și sigur într-o lume măcinată de instabilitate, fake news și de nevoia de educare și recalificare rapidă.

