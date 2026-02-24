Panasonic – Shenzhen Skyworth Display Technology, parteneriat strategic pentru a accelera creșterea afacerii TV

Panasonic Entertainment & Communication Co.Ltd (PEAC) a anunțat un parteneriat comercial cuprinzător cu Shenzhen Skyworth Display Technology Co Ltd și companiile sale din grup, unul dintre cei mai importanți producători de televizoare din lume. Parteneriatul va fi executat pe bază regională și va aduce capabilități excepționale de dezvoltare, producție și scalabilitate globală.

Acțiunea se alătură misiunii comune de a oferi un angajament ferm față de calitate și excelență a brandului, deosebit de importantă pe piețele exigente ale Europei.

În conformitate cu acordul, noul partener va conduce vânzările, marketingul și logistica în întreaga regiune, în timp ce Panasonic va oferi expertiză și asigurarea calității pentru a menține standardele sale renumite în domeniul audiovizual, cu dezvoltare comună completă pentru modelele OLED de vârf.

În plus, de la 1 aprilie 2026, Divizia de Entertainment a Panasonic se va reintegra în Panasonic Corporation, consolidând afacerea în cadrul Panasonic. Europa este evidențiată ca o piață strategică pentru produsele electronice de larg consum si pentru succesul pe termen lung.

„Europa rămâne o regiune strategică cheie pentru Panasonic, consumatorii recunoscând în mod constant calitatea excepțională și valoarea produselor noastre“, a declarat CEO PEAC, Akira Toyoshima. „Noua schimbare a modelului de afaceri va valorifica puterea excelenței tehnice de bază a Panasonic în procesarea AV, calitate și standardele de servicii cu economia de scară globală a volumului de producție și vitezei Shenzhen Skyworth Display Technology Company, pentru a oferi o formulă câștigătoare pentru propunerea de valoare pentru clienți“.

Comentând din partea companiei partenerului, Shenzhen Chuangwei-RGB Electronics Co., Ltd, CEO Peter Zhang a declarat: „Cele două organizații împart un angajament față de inovație și excelență. Ca brand TV din top cinci global, vom aduce inovație de produse de clasă mondială, susținută de investiții extinse în cercetare și dezvoltare, alături de o amprentă internațională în expansiune rapidă și o rețea de distribuție stabilă. Această aliniere strategică se așteaptă să accelereze creșterea televizoarelor marca Panasonic în toată Europa.”

Ambele organizații rămân angajate în furnizarea de servicii excelente pentru clienți. În Europa, s-a convenit ca Panasonic să continue să ofere suport post-vânzare pentru toate televizoarele Panasonic vândute până în martie 2026 și toate cele disponibile din aprilie.