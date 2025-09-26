Panasonic prezintă primul obiectiv ultra-telefoto cu zoom din seria LUMIX S

Panasonic are plăcerea să prezinte noul obiectiv interschimbabil LUMIX S 100-500 mm F5-7.1 O.I.S. (S-R100500) bazat pe standardul sistemului L-Mount.

Fiind primul*1 obiectiv zoom ultra-telefoto din gama LUMIX S Series care acoperă o distanță focală de până la 500 mm, acest obiectiv acceptă teleconvertoare*2, permițând fotografierea ultra-telefoto cu o distanță focală combinată de până la 1000 mm. Oferă rezoluție înaltă și un bokeh frumos pe întreaga gamă de zoom, permițând fotografilor și videografilor să capteze imagini și filmări uimitoare într-o mare varietate de scenarii de fotografiere, inclusiv fauna sălbatică, sporturile cu motor și peisajele.

Cu o dispunere optimizată a elementelor obiectivului și un motor liniar cu dublă fază, obiectivul are un design remarcabil de compact, cu o lungime totală de doar 196,1 mm, oferind în același timp o performanță ultra-teleobiectiv impresionantă.

Autofocalizarea silențioasă, de mare viteză și precizie, combinată cu stabilizarea imaginii Dual I.S. 2 care suportă până la 7,0 stopuri*3, asigură o portabilitate excepțională și suport pentru fotografierea din mână, extinzând posibilitățile creative în teren.

Obiectivul este, de asemenea, proiectat pentru o operare intuitivă, fiind dotat cu un inel de focalizare personalizabil și un buton de focalizare. Inelul de focalizare poate fi utilizat ca inel de control, prin atribuirea setărilor preferate, cum ar fi diafragma sau alți parametri personalizabili*4, în timp ce butonul de focalizare permite utilizatorilor să atribuie funcțiile preferate, oferind o experiență de fotografiere extrem de personalizată și receptivă. Pentru a răspunde cererii crescânde de producție video, obiectivul încorporează, de asemenea, caracteristici precum suprimarea fenomenului focus breathing și controlul diafragmei în pași mici pentru tranziții de expunere fluide, oferind performanța video de înaltă calitate.

Cu acest produs, Panasonic își propune să contribuie la extinderea domeniului creativ, oferind o experiență de fotografiere ultra-teleobiectiv compactă, dar puternică, atât pentru entuziaști, cât și pentru profesioniști.

Primul*1 obiectiv ultra-teleobiectiv cu zoom din seria LUMIX S, cu o distanță focală de până la 500 mm

Menține o rezoluție ridicată pe întreaga plajă de zoom, oferind detalii clare și un efect bokeh frumos chiar și la diafragma maximă

Acoperă distanțe focale de la 100 mm la 500 mm; compatibil cu teleconvertoare*2pentru fotografii ultra-telefoto de până la 1000 mm

Sistem Dual I.S. 2 puternic, cu 7,0 stopuri, pentru stabilitate de neclintit și mobilitate îmbunătățită

Obține o stabilizare a imaginii extrem de eficientă cu Dual I.S. 2 cu 7,0 stopuri*³

Zoomul ultra-telefoto atinge o lungime focală remarcabil de compactă de 196,1 mm

AF de mare viteză și precizie, alimentat de un motor liniar cu fază dublă

Operabilitate intuitivă pentru fotografiere focalizată