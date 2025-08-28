LOADING

Panasonic anunță o nouă actualizare pentru aplicația LUMIX Lab

Ionut Razvan August 28, 2025
Panasonic anunță noua actualizare v1.6 pentru aplicația sa pentru smartphone LUMIX Lab, care aduce noi funcții creative și utile pentru a veni în sprijinul creatorilor.

LUMIX Lab este o aplicație gratuită dezvoltată pentru a îmbunătăți fluxul de lucru creativ al fotografilor și videografilor care utilizează camere LUMIX compatibile. Disponibilă atât pentru dispozitive iOS, cât și pentru dispozitive Android, aplicația facilitează integrarea perfectă între cameră și smartphone, oferind o serie de funcții concepute pentru a simplifica procesele de fotografiere, editare și partajare.

Noile funcții pentru LUMIX Lab v1.6 includ: 

Funcția de ramă foto

Acum se pot adăuga rame la fotografiile din aplicație. Utilizatorii pot alege dintr-o gamă variată de șabloane sau pot crea un design personalizat, cu posibilitatea de a adăuga date EXIF ale imaginii și logo-ul LUMIX la imaginea încadrată. Lăsați postările dvs. de pe rețelele sociale să vă exprime pe deplin talentul artistic unic.

 

Corecție pentru înclinare

În urma feedback-ului utilizatorilor, corecția pentru înclinare a fost adăugată la funcția convențională de decupare, permițând utilizatorilor să ajusteze cu ușurință orientarea unei imagini în cadrul funcției de editare.

 

Transfer LUT-uri în bloc

LUT-urile salvate din editări personalizate sau din biblioteca LUT a creatorului pot fi acum transferate în bloc către camerele LUMIX compatibile, îmbunătățind fluxul de lucru al utilizatorului pentru fotografierea REAL TIMELUT cu camerele LUMIX.

 

Afișare EXIF

Utilizatorii pot vedea acum informații EXIF și metadate complete pentru imaginile și videoclipurile lor cu afișarea EXIF. Informațiile disponibile includ data și ora, numele modelului camerei și al obiectivului, setările de fotografiere (ISO, compensarea expunerii, diafragma, viteza obturatorului, distanța focală), precum și informații despre LUT sau stilul foto.

