Panasonic anunță noi actualizări pentru aplicațiile LUMIX Lab și LUMIX Flow, precum și actualizări de firmware

Panasonic are plăcerea de a anunța o serie de actualizări pentru ecosistemul LUMIX, inclusiv noi funcții pentru aplicațiile LUMIX Lab și LUMIX Flow, precum și îmbunătățiri ale firmware-ului pentru anumite camere și obiective LUMIX. Aceste actualizări îmbunătățesc experiența de fotografiere și funcționalitatea, oferind creatorilor instrumente intuitive și fluxuri de lucru fluide.

Toate actualizările vor fi disponibile pentru descărcare începând cu 20 octombrie 2025 prin magazinele online de aplicații și site-ul web LUMIX Global Customer Support.

Aplicația LUMIX Lab Ver. 2.0

O nouă funcție, Magic LUT *1 *2 , permite utilizatorilor să experimenteze libertatea de a-și crea propriile culori. Selectați o imagine și, într-o clipă, AI va transforma orice fotografie pentru a se potrivi cu aceleași culori, tonuri și atmosferă generală, creând propriul stil fotografic ca LUT.

Utilizatorii pot regla fin culorile înainte de a le salva ca LUT pentru editare și fotografiere și pot chiar ajusta intensitatea sau opacitatea în aparatul foto.

Aplicația LUMIX Flow Ver. 1.3

LUMIX Flow este acum disponibilă pe LUMIX S5II, S5IIX și GH7.

Funcții noi și îmbunătățiri pentru toate modelele compatibile:

Îmbunătățiri ale funcției de Mirroring și suport pentru mai multe dispozitive. Se pot conecta până la 4 dispozitive.

Suport pentru interfața verticală a monitorului extern

Funcție îmbunătățită de adăugare a decupării – puteți adăuga o imagine goală ca sub-imagine a unei filmări selectate sau la sfârșitul storyboard-ului.

Funcții adăugate pentru LUMIX S5II, S5IIX, GH7*:

*Aceste îmbunătățiri vor fi disponibile și pentru LUMIX S1II, S1IIE și S1RII în actualizările viitoare.

Suport pentru asistență la vizualizarea LUT – vizualizarea live LUT este disponibilă în aplicație și poate fi activată sau dezactivată.

Suport pentru afișarea mai multor marcaje de cadru. Aceleași marcaje de cadru afișate pe cameră sunt transmise aplicației ca vizualizare live.

Afișare îmbunătățită a cadrului AF pentru recunoaștere variată la detectarea automată

Actualizări de firmware pentru LUMIX S5II Ver. 3.4 / S5IIX Ver. 2.4

Suport pentru LUMIX Flow versiunea 1.3 sau superioară

Îmbunătățirea timpului de pornire

Conexiune Bluetooth pentru DJI RS 4 Pro / RS 4 / RS 4 Mini

Personalizare îmbunătățită a inelului de focalizare – Inelul de focalizare poate fi utilizat ca inel de control, permițând atribuirea funcțiilor cheie, iar direcția de rotație a focalizării poate fi selectată în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic*4

Actualizări de firmare pentru LUMIX S9 Ver. 1.6

Personalizare îmbunătățită a inelului de focalizare – Inelul de focalizare poate fi utilizat ca inel de control, permițând atribuirea funcțiilor cheie, iar direcția de rotație a focalizării poate fi selectată în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic*4

Actualizări de firmware pentru LUMIX GH7 Ver. 1.5 / G9II Ver. 2.5

Suport pentru LUMIX Flow ver.1.3 sau o versiune superioară *5

Îmbunătățirea timpului de pornire

Conexiunea Bluetooth pentru DJI RS 4 Pro / RS 4 / RS 4 Mini*5

Actualizări de firmware pentru LUMIX S 18mm F1.8 Ver. 2.0 / S 24mm F1.8 Ver. 2.0 / S 35mm F1.8 Ver. 2.0 / S 50mm F1.8 Ver. 2.0 / S 85mm F1.8 Ver. 2.0 / S 100mm F2.8 MACRO Ver. 2.0