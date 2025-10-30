Packeta România: estimăm o creștere de circa 60% a volumelor de colete în Black Friday 2025

Packeta România, platformă digitală globală pentru comerțul online și parte a Packeta Group, companie de tehnologie și logistică cu prezență extinsă în Europa, estimează o creștere de aproximativ 60% a volumelor de livrări în campania Black Friday 2025, comparativ cu o perioadă obișnuită. Compania operează una dintre cele mai extinse platforme logistice și tehnologice din România, care conectează comercianții locali și internaționali cu consumatorii finali printr-o rețea de mii de puncte pick-up, lockere și parteneri de curierat.

Black Friday 2025 confirmă tendințele din ultimii ani: vârful de activitate este extins spre o lună de zile, nu limitat la o singură zi, cu cele mai mari volume estimate între 10 și 14 noiembrie. Pentru a răspunde cererii, Packeta a extins capacitatea centrului logistic principal cu 75%, a dublat echipele operaționale și a automatizat fluxurile de sortare și procesare.

Flexibilitatea – element-cheie pentru livrări rapide

Preferința pentru livrările flexibile continuă să crească. În marile orașe, peste 60% dintre clienți aleg livrarea la puncte pick-up sau lockere, datorită accesului 24/7 și predictibilității. Acest comportament permite o utilizare eficientă a infrastructurii logistice și reduce presiunea din zilele cu vârf de activitate.

„Packeta funcționează ca un sistem logistic distribuit, care optimizează fiecare etapă – de la preluarea coletelor până la livrarea finală. În perioada de Black Friday, când volumele cresc semnificativ, această structură devine esențială pentru menținerea termenelor de livrare. Punctele pick-up și lockerele oferă avantajul de a prelua fluxul de comenzi fără întârzieri și fără costuri suplimentare pentru clienți”, spune Alexandr Jeleascov, Managing Director Packeta România.

Extindere în orașele medii și mici

Comerțul online se dezvoltă tot mai echilibrat la nivel național, cu o creștere semnificativă în orașele medii și mici, în special în Transilvania și Moldova. Această evoluție determină Packeta să continue dezvoltarea infrastructurii în aceste regiuni, pentru a oferi clienților soluții logistice rapide și accesibile.

Plata ramburs, o componentă majoră a logisticii locale

România rămâne una dintre puținele piețe din Europa unde plata ramburs este utilizată în peste 50% din totalul comenzilor. În această perioadă, gestionarea numerarului devine un proces critic în lanțul operațional.

Packeta utilizează sisteme complet automatizate de reconciliere și decontare, care asigură transferul sumelor către comercianți în cel mai scurt timp. Colaborarea cu instituții bancare partenere garantează securitatea și continuitatea fluxurilor financiare, indiferent de volum.

„Într-o piață în care plata ramburs continuă să fie dominantă, viteza și acuratețea decontărilor devin la fel de importante ca livrarea în sine. Integrarea fluxurilor logistice cu cele financiare este unul dintre principalele avantaje competitive ale Packeta și un element esențial pentru comercianții care vând în perioade cu volum ridicat”, a adăugat Alexandr Jeleascov.

O infrastructură construită pentru vârfuri de volum

În campania Black Friday, Packeta colaborează cu o rețea extinsă de curieri parteneri pentru a menține timpii de tranzit constanți la nivel național. Automatizarea proceselor interne și rețeaua de puncte pick-up asigură o capacitate de scalare rapidă, chiar și în condiții de vârf.

„Black Friday este cel mai complex exercițiu logistic al anului, iar pentru noi reprezintă testul care validează eficiența întregului sistem. Coordonarea între tehnologie, infrastructură și oameni este ceea ce ne permite să susținem volume în creștere accelerată, fără a compromite viteza sau calitatea livrării”, a mai spus Alexandr Jeleascov.

România, piață cu potențial ridicat de creștere în eCommerce

Conform European E-commerce Report 2025, comerțul online din România va depăși 12,9 miliarde euro, în creștere cu 9% față de 2024, peste media europeană. Comerțul electronic reprezintă 3,3% din PIB, iar 63% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani cumpără online.

Pentru Packeta România, aceste cifre confirmă potențialul local și importanța investițiilor continue în infrastructură, automatizare și rețele logistice de proximitate.

După Black Friday, compania estimează un nivel ridicat al volumelor și în luna decembrie, susținut de comenzile de sezon și de campaniile comerciale care se prelungesc până la finalul anului.

Despre Packeta România

Packeta România este o platformă digitală globală pentru comerțul online, membră a Packeta Group, prezentă pe piața din România încă din 2017. Compania are ca scop facilitarea procesului logistic pentru selleri și magazine online prin multiple servicii de livrare, fără a impune clienților finali locul și ora ridicării produselor. Acest lucru este posibil datorită unei rețele extinse de peste 187.000 de puncte pick-up partenere în Europa și peste 6.000 de lockere Z-BOX.

În anul 2024, Packeta Group a transportat peste 131 de milioane de colete și colaborează, în prezent, cu peste 62.000 de magazine online și selleri, iar aplicația mobilă Packeta a fost deja descărcată de peste 11 milioane de utilizatori. Magazinele online își pot expedia coletele nu numai la nivel național, ci și la nivel internațional, în toate cele 27 de țări din Uniunea Europeană, plus Marea Britanie, SUA, Elveția, Liechtenstein, Emiratele Arabe Unite și Turcia.