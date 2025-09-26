Packeta România deschide un nou centru logistic la Oradea, cu o capacitate de procesare de până la 100.000 de colete pe zi

Packeta România, platformă digitală globală pentru comerțul online și parte a Packeta Group, companie de tehnologie și logistică cu prezență extinsă în Europa, își extinde infrastructura pe piața locală prin deschiderea unui nou centru logistic la Oradea, cu o suprafață totală de 5.500 mp. Noua investiție permite procesarea a până la 100.000 de colete pe zi și marchează o etapă strategică în dezvoltarea companiei, pe fondul creșterii accelerate a volumelor din eCommerce.

Centrul este amplasat în CTPark Oradea Cargo Terminal, primul parc industrial din România cu terminal cargo integrat, care oferă acces direct la Aeroportul Oradea și la rețeaua europeană de transport rutier. Poziționarea, coroborată cu eliminarea controalelor de frontieră după intrarea României în Schengen, sprijină reducerea timpilor de tranzit pentru coletele cross-border și conectarea mai eficientă a magazinelor online din România la piețele europene.

Investiția include soluții moderne de automatizare și digitalizare a proceselor, precum și tehnologia Direct Print, care asigură procesarea rapidă și precisă a coletelor. Spațiul a fost proiectat conform unor standarde internaționale de sustenabilitate, certificate BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method – unul dintre cele mai utilizate sisteme de certificare verde la nivel global, care evaluează eficiența energetică și impactul asupra mediului al clădirilor), ceea ce permite reducerea consumului energetic și optimizarea fluxurilor de lucru.

Noul centru logistic va fi operat de aproximativ 40 de angajați, care beneficiază de programe de instruire continuă și de dezvoltare profesională, pentru a sprijini gestionarea corectă a volumelor aflate în creștere și pentru a menține eficiența operațională la standarde ridicate.

„Deschiderea noului centru logistic de la Oradea reprezintă o investiție esențială pentru dezvoltarea Packeta România și confirmă angajamentul nostru de a susține expansiunea eCommerce-ului pe piața locală și internațională. Dimensiunea și capacitatea centrului ne permit să răspundem mult mai eficient cerințelor clienților și partenerilor și să conectăm magazinele online din România la piețele europene. Este o etapă prin care trecem la un nivel superior de performanță operațională și care ne deschide noi perspective de creștere”, a declarat Alexandr Jeleascov, Managing Director Packeta România.

Extinderea de la Oradea face parte din planurile Packeta România de a consolida rețeaua logistică la nivel național și de a susține creșterea volumelor procesate, prin investiții constante în infrastructură modernă și în optimizarea proceselor logistice, pentru a răspunde așteptărilor tot mai mari ale clienților și ale magazinelor online.