OVES Enterprise: restrângerea accesului IT-iștilor indieni pe piața americană deschide oportunități pentru România

Decizia administrației Trump de a majora taxa pentru viza H-1B de la 1.000 la 100.000 de dolari pentru cererile noi marchează o schimbare majoră în modul în care companiile americane își vor organiza resursele umane.

Viza H-1B – cunoscută popular drept viza pentru specialiști IT – este principalul instrument prin care SUA aduc anual mii de programatori și ingineri din afara țării. Aproximativ 65.000 de vize sunt acordate în fiecare an, iar peste patru din cinci ajung la cetățeni indieni. Urmează China, cu circa 10%, și alte naționalități, printre care și est-europeni. Prin urmare, impactul noii taxe se va resimți în primul rând în India, unde zeci de mii de profesioniști riscă să piardă accesul pe piața americană.

Cum schimbă decizia SUA piața globală de outsourcing

Creșterea taxei pentru viza H-1B are potențialul de a reconfigura echilibrul pieței globale de outsourcing IT. Dacă până acum companiile americane preferau să aducă direct în SUA specialiști din India, costurile prohibitive îi vor forța să caute alternative mai eficiente. Soluția imediată va fi recrutarea de cetățeni americani, însă deficitul cronic de forță de muncă în IT și salariile ridicate vor limita această opțiune. În următoarele luni, presiunea de a găsi resurse calificate va împinge companiile către outsourcing și nearshoring, direcționând atenția către regiuni precum Europa Centrală și de Est.

Pe lângă factorul politic, mai mulți vectori globali accelerează această tendință: digitalizarea accelerată a industriilor tradiționale, nevoia de diversificare a riscurilor după experiența pandemică, cererea uriașă de soluții bazate pe inteligență artificială și lipsa cronică de ingineri software în SUA și Europa Occidentală. Toți acești factori creează un teren fertil pentru o repoziționare a outsourcing-ului IT din regiune.

„Această decizie va remodela fluxurile globale de outsourcing. Chiar dacă, pe termen scurt, companiile americane vor încerca să acopere pozițiile vacante cu cetățeni americani, în câteva luni vor constata că resursele interne sunt insuficiente și foarte scumpe. Atunci vor privi către piețe precum România. Programatorii români sunt apreciați pentru etica muncii, pentru calitatea livrabilelor și pentru disponibilitatea de a face eforturi suplimentare în beneficiul proiectului, la costuri competitive. Estimăm că, în următoarele 6 – 10 luni, outsourcing-ul românesc ar putea crește cu aproximativ 30%, atât pe fondul cererii venite din SUA, cât și al cererii constante de resurse de calitate din Uniunea Europeană”, spune Mihai Filip, CEO OVES Enterprise.

România, într-o poziție favorabilă

România dispune astăzi de una dintre cele mai consistente baze de specialiști IT din regiune – peste 200.000 de profesioniști activi – și are avantajul unei pregătiri tehnice solide, combinate cu competențe lingvistice și culturale care o apropie de Occident. Costurile competitive, alături de apartenența la Uniunea Europeană și stabilitatea cadrului juridic, fac din România o alternativă atractivă pentru companiile americane care caută parteneri de încredere.

În ultimul deceniu, outsourcing-ul IT românesc a trecut de la rolul de furnizor de servicii low-cost la cel de partener strategic pentru companii globale, livrând proiecte complexe pentru domenii precum banking, telecom, automotive, healthcare și apărare. În plus, dezvoltarea accelerată a soluțiilor bazate pe inteligență artificială și cererea pentru servicii cu valoare adăugată ridicată creează premise suplimentare de creștere.