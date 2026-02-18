OVES Enterprise prezintă oficial prima rachetă de croazieră dezvoltată în România de o companie privată

OVES Enterprise, companie românească de dezvoltare de software, cu expertiză în crearea de soluții software complexe și inovații AI destin­­­ate industriilor aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică, a prezentat oficial proiectul Sahara Autonomous System, prima rachetă de croazieră dezvoltată în România de o companie privată.

Prezentarea a avut loc în cadrul unui eveniment organizat la București, în prezența mai multor reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului militar, ai corpului diplomatic și ai unor companii internaționale din industria de apărare.

Anunțat în noiembrie 2025, proiectul Sahara se află într-o etapă avansată de dezvoltare, prezentarea oficială de la București oferind pentru prima dată o imagine structurată asupra arhitecturii sistemului și a progresului tehnic înregistrat până în acest moment.

Racheta a fost concepută ca un ansamblu complet, în care arhitectura hardware și Nemesis AI (platforma de inteligență artificială dezvoltată de OVES Enterprise) sunt proiectate împreună, într-un cadru tehnologic construit integral în România. Nemesis AI rulează în modul on-premise, permițând configurarea rapidă a modelelor AI, a profilurilor de zbor și a parametrilor operaționali în facilitățile care operează sistemul. Racheta poate fi încărcată cu un model AI pregătit pentru fiecare misiune, având capacitatea de a adapta traiectoria și reacția în timp real.

Arhitectură dezvoltată integral în România și capabilități de autonomie extinsă

SAHARA este proiectată să zboare la altitudini joase, la aproximativ 50 de metri, cu o traiectorie adaptată la relief pentru reducerea detecției radar. Cu excepția motorului turbojet și a senzorilor optici, toate componentele interne sunt dezvoltate de OVES Enterprise: fuselajul, plăcile electronice, unitățile de procesare, sistemele de control și infrastructura pe care rulează Nemesis AI.

Racheta utilizează un sistem avansat de fuziune a datelor — Super Sensor Fusion — prin care Nemesis AI corelează permanent informații provenite din mai multe sisteme globale de navigație prin satelit și din senzorii de bord. La intervale de aproximativ 200 de milisecunde, AI-ul verifică integritatea semnalelor pentru a identifica tentativele de bruiaj sau de trimitere de semnale false. Dacă navigația devine imposibilă, racheta comută automat pe un mod de zbor care folosește datele oferite de sistemul intern de măsurare a mișcării și orientării (IMU), menținând stabilitatea și direcția de deplasare.

Capabilități tehnice, echipă și calendarul programului

Racheta cântărește 55 de kilograme, dintre care 10 kilograme reprezintă încărcătura utilă. Motorul turbojet instalat furnizează o tracțiune de 310 newtoni, iar cele 20 de kilograme de combustibil permit o autonomie estimată la aproximativ 200 de kilometri în versiunea actuală. Viteza proiectată poate atinge 0,85 Mach, în funcție de configurația finală a fuselajului. În etapele următoare sunt planificate versiuni cu distanță medie de operare (aproximativ 500–600 km) și distanță lungă (aproximativ 900–1100 km).

Investiția realizată de OVES Enterprise în proiect depășește un milion de euro, iar pentru fazele de optimizare și testare planificate urmează un buget suplimentar de aproximativ două milioane de euro. Demonstrația inițială este programată pentru mai 2026, iar prezentarea completă a capabilităților este prevăzută pentru finalul anului viitor.

„Sahara este rezultatul unei evoluții naturale a expertizei pe care am construit-o în ultimii ani în software complex, inteligență artificială și proiecte din zona aerospațială și de apărare. Parteneriatele strategice dezvoltate la nivel internațional ne-au oferit cadrul necesar pentru a înțelege standardele, rigorile și nivelul de integrare pe care îl presupune un astfel de sistem.

Prin acest proiect ducem mai departe competențele pe care le-am validat deja în colaborări anterioare și le integrăm într-o arhitectură completă, dezvoltată local.

Obiectivul nostru este să construim un sistem robust, aliniat standardelor internaționale, care să demonstreze că expertiza românească poate susține proiecte de complexitate ridicată în domenii strategice”, spune Mihai Filip, CEO OVES Enterprise.

Proiectul este dezvoltat de o echipă de 25 de ingineri și cercetători specializați în inteligență artificială, avionică, hardware, sisteme de zbor și testare. OVES Enterprise analizează în prezent propuneri de coproducție pentru etapele ulterioare, adaptate cerințelor clienților interesați.