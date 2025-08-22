OVES Enterprise își extinde prezența pe piața americană

OVES Enterprise, companie românească specializată în dezvoltarea de soluții software complexe pentru industriile de apărare, aerospațială și securitate cibernetică, a semnat un memorandum strategic cu compania americană Adler Aerospace, marcând extinderea prezenței sale pe piața Statelor Unite.

Acordul prevede integrarea platformei Nemesis AI pe Atlas6 Shield System, descrisă de Adler drept o soluție integrată de contracarare a dronelor (C-UAS) și război electronic (EW) capabilă să combine detecția și bruiajul de radiofrecvență (RF – radiofrecvență) cu interceptare cinetică de precizie, în scenarii fixe la sol și mobile aeriene.

În cadrul colaborării, OVES Enterprise va dezvolta un AI Board dedicat pentru procesare la bord, pe care Nemesis AI îl va utiliza pentru a conferi Atlas6 capabilități avansate de autoprotecție și operare autonomă.

Sistemul va detecta și evita amenințări precum drone interceptoare, rachete sau foc de artilerie, iar prin integrarea senzorilor optici va furniza, de la altitudini operaționale, informații critice către unitățile de la sol. De asemenea, platforma va putea fi configurată pentru transportul și lansarea autonomă a dronelor loitering în misiuni de neutralizare a țintelor sau de protejare a obiectivelor strategice.

Conform specificațiilor operaționale comunicate în proiect, drona Atlas6 are o configurație de propulsie hibridă – motor cu combustie internă și motor electric – poate opera până la altitudinea de 4.000 de metri, are o autonomie de până la 10 ore și suportă o sarcină utilă de 45 de kilograme. Aceste caracteristici, combinate cu procesarea la bord și algoritmii Nemesis AI, permit o plajă largă de misiuni: supraveghere persistentă, contracarare a dronelor ostile, escortă și sprijin pentru unități dislocate, precum și acțiuni de negare a accesului în zone contestate electromagnetic.

Primele rezultate vor fi prezentate la exercițiul NATO din Lituania

Primele capabilități rezultate din parteneriat vor fi prezentate la exercițiul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) din Lituania, la sfârșitul lunii august, unde OVES Enterprise și Adler Aerospace vor demonstra modul în care Nemesis AI poate sprijini protecția obiectivelor critice și continuitatea operațională în medii complexe, caracterizate de bruiaj electronic și interferențe.

„Parteneriatul cu Adler Aerospace marchează o etapă importantă în evoluția Nemesis AI, care trece de la integrarea pe platforme tactice la o platformă de mari dimensiuni cu cerințe operaționale ridicate. Obiectivul este clar: autonomie, reziliență și relevanță operațională în scenarii reale. Demonstrația din Lituania este un pas necesar în validarea capabilităților și în accelerarea traseului de integrare în programe strategice de apărare”, spune Mihai Filip, CEO OVES Enterprise.

Rețea de parteneriate strategice în SUA și Europa

Prin acest acord, OVES Enterprise își consolidează poziția în ecosistemul occidental de securitate și apărare și își extinde prezența pe piața americană, adăugând Adler Aerospace portofoliului de parteneri strategici unde se regăsesc MSI Defense Solutions (SUA) și Overwatch Aerospace (Marea Britanie).

Integrarea Nemesis AI pe platforme de referință confirmă capacitatea companiei de a livra tehnologii critice – inteligență artificială, procesare la marginea rețelei și hardware dedicat – pentru sisteme autonome și soluții C-UAS și EW.

Parteneriatele cu Adler Aerospace, MSI Defense Solutions și Overwatch Aerospace confirmă apartenența OVES Enterprise la lanțurile tehnologice occidentale cu aplicabilitate NATO. Această poziționare susține evoluția industriei de apărare din România și crește rolul țării noastre în sistemele de securitate aliate.